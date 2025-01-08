Лучшая игра молодого таланта и напряжение до конца. УНИКС еле унёс ноги от «Енисея»

Казанский УНИКС после не самого впечатляющего старта в этом сезоне Единой лиги наконец-то обрёл свою игру. Клуб победил в семи матчах кряду, дважды в этом отрезке обыграв «Зенит». Команда отправилась в Красноярск, где ей предстояло встретиться с местным «Енисеем», который начал 2025 год с победы над «Автодором».

На старте удивлением оказалось то, что Девон Акун-Пёрселл отсутствовал в заявке казанцев. Видимо, гости подумали, что без одного из своих лидеров спокойно справятся с номинальным аутсайдером. Первые очки в матче набрал капитан «Енисея» Сергей Балашов. Следом включился Владислав Одиноков, который оформил «трёшку» с фолом. УНИКС на протяжении практически трёх минут не мог распечатать корзину соперника. Исмаэль Бако и Дмитрий Кулагин на двоих не реализовали пять бросков. Лишь Андрей Лопатин не смазал свою попытку. Хозяева паркета оформили рывок 8:2. Велимир Перасович сразу же после этого выпустил MVP декабря в Единой лиге Маркоса Найта. Хоть УНИКС и стал лучше двигать мяч и находить хорошие возможности для набора очков, «Енисей» не то что оставался в игре, а продолжал контролировать её. Подопечные Йовицы Арсича забрали игровой отрезок со счётом 19:16.

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Во второй десятиминутке активизировался Михаил Беленицкий, который не только был точен издали, но и зарабатывал на себе фолы, при этом помогая команде в обороне. Впрочем, и у «Енисея» были свои герои. Одиноков реализовал ещё одну «трёшку», а Алекса Степанович отлично действовал в проходах. Отметим, что у одного из лидеров красноярской команды Тимофея Герасимова получилось набрать свои первые очки лишь под конец второй четверти. Тем не менее защитник компенсировал свой провал в результативности отличными передачами, за половину набралось четыре — лучший показатель среди всех участников матча. Казалось, УНИКС захватил контроль над игрой, но под конец четверти пропустил рывок оппонента — «Енисей» набрал девять очков подряд, выиграв отрезок с результатом 18:16.

Лицо Перасовича говорило само за себя. Тренер явно был недоволен игрой своих подопечных. Большой перерыв подошёл к концу, а игра всё равно проходила на равных. Виктор Сандерс стал активнее атаковать кольцо, но и о розыгрыше игрок не забывал. Найт и Беленицкий продолжали тащить за собой команду, однако «Енисей» отвечал на каждое удачное действие УНИКСа. Лишь точная трёхочковая попытка Лопатина вывела казанцев вперёд в четверти, а в итоге гости впервые во встрече забрали десятиминутку — 16:12.

Велимир Перасович Фото: Единая лига ВТБ

Беленицкий сегодня был невероятно точен из-за дуги, заключительный отрезок он начал с эффектной «трёшки» с сопротивлением. УНИКС оформил рывок 5:0 и вынудил Арсича взять тайм-аут, чтобы внести коррективы в игру своих подопечных. И получилось! Степанович набрал два очка со штрафной линии, а затем получил шикарный пас под кольцо от Герасимова, такую открытую попытку он не имел права смазать. «Енисей» вернулся, перехватив инициативу — 9:7.

За четыре минуты до конца матча из-за перебора нарушений встречу досрочно завершил Беленицкий. УНИКС же снова сравнял счёт — 60:60. На Джалене Рейнольдсе под кольцом сфолил Степанович, один из лидеров казанцев реализовал лишь один бросок со штрафной линии. Буквально в следующей атаке «зёленых» произошло то же самое, но на этот раз Рейнольдс набрал два очка с фолом. «Енисей» потерялся в концовке, не сумев навязать борьбу сопернику прежде всего под кольцом. Рейнольдс в «краске» был неостановим, записав на свой счёт ещё два очка. 18:11 — четверть за УНИКСом и победа в кармане подопечных Перасовича — 66:60.

Самым результативным игроком матча стал Беленицкий — 16 очков и четыре подбора. Михаил реализовал четыре броска из семи с игры, все они оказались трёхочковыми, также он добавил четыре точных попадания со штрафной линии. Под конец встречи включился на полную Рейнольдс — 11 очков, шесть подборов. Сразу четыре игрока в составе «Енисея» набрали как минимум 10 очков — Сандерс, Степанович, Балашов и Одиноков. Помимо этого квартета, выделялся Герасимов, у которого не шёл бросок, но получалось великолепно находить партнёров — восемь передач — лучший показатель в игре.

УНИКС чуть было не пожалел, что выступал без Акун-Пёрселла. Команде явно не хватало ещё одной стабильной опции в нападении. К тому же почти всю игру молчал Рейнольдс, который лишь под конец проснулся. Тони Тэйлор и Маркос Найт показали себя не с лучшей стороны, они явно умеют и могут играть круче. К кому не было сегодня вопросов, так это к Михаилу Беленицкому.

Форвард провёл самый результативный матч в карьере. Несмотря на то что по ходу встречи лидер менялся девять раз УНИКС в самый ответственный момент матча не сплоховал и сохранил победную серию, которая уже насчитывает восемь игр. «Енисей» в любом случае заслуживает только похвалы. Красноярск должен гордиться тем, как сегодня выступила их родная команда. Не просто навязать борьбу одному из лидеров Единой лиги, а иметь возможность выиграть — дорогого стоит!