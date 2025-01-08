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Самара — Зенит: матч 8 января 2025, Единая лига ВТБ, результат матча, кто победил, баскетбол в России, Мун, Щербенёв

«Зенит» снова потерял игрока. Но даже так прибил «Самару» в Единой лиге
Никита Бирюков
«Зенит» обыграл «Самару» в Единой лиге
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Травма ключевого игрока хозяев сломала игру…

В матче с УНИКСом травму получили одни из лидеров «Зенита» Трент Фрейзер и Дуэйн Бэйкон. Эти игроки не помогут сине-бело-голубым во встрече с «Самарой». Клуб с берегов Волги принимал одного из лидеров Единой лиги ВТБ на своём домашнем паркете. Самые интересные моменты второго матча игрового дня — в материале «Чемпионата».

Что происходило во встрече «Енисей» — УНИКС:
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Лучшая игра молодого таланта и напряжение до конца. УНИКС еле унёс ноги от «Енисея»

Хозяева открыли счёт в игре: Илья Попов реализовал два штрафных броска. После этого «Зенит» усилиями Алекса Пойтресса, Ксавьера Муна и Омари Спеллмена оформили рывок 10:0. Сердечко у фанатов «Самары» ёкнуло, когда один из лидеров команды Антон Карданахишвили упал на паркет, держась за ногу. К счастью, игрок сам покинул паркет, немного прихрамывая. Игра продолжилась: Мун отдал красивейшей аллей-уп пас на Пойтресса, а Данила Чикарёв оказался точен издали. «Самара» подобралась вплотную к «Зениту» — 15:17. Гостей это не смутило, и они набрали шесть очков кряду, заставив Владислава Коновалова взять первый тайм-аут во встрече. Не сказать, что он особо помог, так как Мун продолжил «кошмарить» соперника в «краске», став первым игроком, который преодолел рубеж в 10 очков. Уверенная четверть от «Зенита» — 28:19.

«Самара» вновь первой набрала очки на старте нового игрового отрезка. Правда, «Зенит» опять ответил на это своим привычным рывком 10:0. Не сказать, что у хозяев паркета не было моментов для взятия кольца, но мяч предательски не залетал в цель. Подопечных Хавьера Паскуаля второй матч кряду преследует неудача. На этот раз на ровном месте голеностоп подвернул Денис Захаров. Результативность в четверти оставляла желать лучшего, однако «Самара» под конец хотя бы немного пришла в себя. Капитан клуба Михаил Кулагин под сирену реализовал трёхочковый бросок. «Зенит» ушёл на перерыв в отличном настроении — 21:16.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Если кому-то могло показаться, что «Самара» своими усилиями в концовке второй четверти показала, что может вернуться в игру, то «Зенит» все потуги подопечных Коновалова на старте третьей десятиминутки потушил. Сине-бело-голубые набрали 11 безответных очков кряду. Видимо, хозяев задело положение дел на паркете, они следом отправили в корзину две «трёшки». Игра не ладилась у Егора Амосова. 16-летний игрок отлично себя проявлял в матчах с ЦСКА и «Уралмашем», но в игре с «Зенитом» растворился. Гости уничтожили хозяев в третьей четверти — 27:8.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

К началу заключительного отрезка преимущество «Зенита» уже перевалило за 30 очков. Об интриге в матче речи и не шло. Тем не менее «Самара» продолжала бороться, чтобы не упасть в грязь лицом перед своими болельщиками. Кулагин за семь минут до конца встречи добрался до отметки в 20 очков. Много игрового времени после травмы Захарова получил Александр Щербенёв: разыгрывающий отлично действовал в атаке, набрав 17 очков. Нельзя не отметить и Винса Хантера, который чувствовал себя в «краске» «Самары» как у себя дома. «Зенит» не ощутил сопротивления и в последней четверти — 27:11. Уверенная победа фаворита со счётом 103:54.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 16:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
54 : 103
Зенит
Санкт-Петербург
Самара: М. Кулагин - 20, Попов - 8, Пынько - 6, Кашин - 6, Голдырев - 5, Карпов - 4, Чикарев - 3, Карданахишвили - 2, Сопин, Амосов, Касьянов, Косяков
Зенит: Мун - 18, Щербенев - 17, Хантер - 16, Карасёв - 14, Пойтресс - 10, Спеллмен - 8, Жбанов - 6, Рыжов - 5, Воронцевич - 5, Земский - 4, Захаров

В составе «Зенита» сразу пять игроков набрали как минимум 10 очков — Мун, Пойтресс, Карасёв, Щербенёв и Хантер. Лучшего всего проявил себя Ксавьер, оформивший статистическую линейку из 18 очков, семи подборов и пяти передач. Следом за ним расположился Щербенёв, показавший лучший матч в футболке клуба из Санкт-Петербурга — 17 очков, два подбора и три передачи. Весь стартовый состав «Самары» в сумме набрал 19 очков, а Кулагин, вышедший со скамейки, — 20.

Обидно то, что в каждой из команд повреждения получили важнейшие игроки. Карданахишвили является одним из лучших баскетболистов «Самары», а Захаров после того, как Фрейзер получил травму, должен был его заменять. К тому же Паскуаль остался под впечатлением от игры Дениса с УНИКСом. Надеемся, что оба игрока вернутся в ближайшее время и избегут серьёзных травм. «Зенит» вплотную приблизился к ЦСКА в турнирной таблице. Лидер Единой лиги опережает клуб из Санкт-Петербурга на одно очко. В следующей встрече сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Локомотивом-Кубань», который начал год с поражения от «Пармы», поэтому захочет максимально реабилитироваться за данный результат.

Анонс к жарким выходным в Единой лиге:
Расцвет УНИКСа и топ-матч «Зенита» и «Локо». Чего ожидать от выходных в Единой лиге?
Расцвет УНИКСа и топ-матч «Зенита» и «Локо». Чего ожидать от выходных в Единой лиге?
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