Этой ночью в НБА нас ожидает игра года. Превью матча с участием лучших команд

Ночью начнутся игры очередного дня регулярного сезона НБА. Однако слово «очередной» здесь явно неуместно, ведь нас ждёт встреча между «Оклахома-Сити Тандер» и «Кливленд Кавальерс» — двумя явными лидерами своих конференций на данный момент. И дело даже не столько в их местах в таблице, сколько в высоком уровне баскетбола, который демонстрируют эти команды.

Задумайтесь: когда в последний раз к середине сезона «Кливленд» и «Оклахома» одновременно возглавляли Восточную и Западную конференции? Никогда. Даже в эпоху Леброна Джеймса в «Кавальерс» или во времена, когда в «Тандер» блистали Кевин Дюрант и Расселл Уэстбрук, подобного не случалось. Сезон-2024/2025 стал первым, когда эти два клуба одновременно заняли верхние строчки в своих конференциях к середине сезона

Обе команды подходят к игре в отличной форме: у них было достаточно времени на отдых, а проблемы с травмами минимальны (если не учитывать Чета Холмгрена, который давно выбыл из строя). Всё это создаёт идеальные условия для настоящего баскетбольного спектакля. Чтобы понять значимость этой игры, давайте обратимся к нескольким впечатляющим фактам.

Донован Митчелл Фото: Jason Miller/Getty Images

Это всего лишь третий (!) случай в истории НБА, когда две команды на одном этапе сезона имеют не менее 30 побед в первых 35 матчах. У «Кливленда» 31 победа при четырёх поражениях, у «Тандер» — 30 побед и пять поражений. Такой уровень доминирования на регулярной дистанции впечатляет. Последний раз подобное мы видели в 1980-х, когда «Селтикс» и «Лейкерс» вели свою легендарную борьбу.

Совокупно «Оклахома» и «Кливленд» выиграли 87,1% своих матчей, что является вторым по величине показателем в истории НБА для встреч двух команд в регулярке. Лидирует по этому критерию матч между «Голден Стэйт Уорриорз» (40-4) и «Сан-Антонио Спёрс» (38-6) из сезона-2015/2016. И это при том, что уровень конкуренции в лиге сейчас значительно выше, чем 10 лет назад.

Ещё один любопытный факт: в играх с командами из Западной конференции «Кливленд» одержал 10 побед в 10 матчах, тогда как «Оклахома» выиграла все 11 встреч с клубами с Востока. Однако уже этой ночью чья-то безупречная серия обязательно завершится.

Айзея Хартенштайн Фото: Jeff Dean/Getty Images

Несмотря на травму Холмгрена, «Оклахома» смотрится великолепно. Всё дело в глубине состава и отличных ролевых игроках, это также относится и к «Кливленду». Кто же из тех, кого практически не обсуждают, играет значительную роль в коллективах? У «Тандер» можно выделить Айзею Хартенштайна. В тех матчах, когда он играет, у подопечных Марка Дэйгнолта 19 побед и одно поражение. В составе «Кавальерс» нельзя не упомянуть про Дина Уэйда. Вместе с ним баланс «Кливленда» составляет сумасшедшие 25-1. Оба этих игрока должны сыграть в очном противостоянии, какой-то из клубов потерпит лишь второе поражение по данной статистике.

В чём состоят главные плюсы команд? Оба коллектива великолепно себя проявляют на двух сторонах площадки, но у двух клубов есть некоторые перекосы в одну из сторон, причём на историческом уровне. Рейтинг нападения «Кливленда» в этом сезоне составляет 121,3, что является вторым показателем в истории НБА. У «Тандер» рейтинг защиты составляет 102,7 — четвёртый лучший показатель в XXI веке. Оборона против атаки, кто кого?

Кенни Аткинсон Фото: Lachlan Cunningham/Getty Images

Если кто-то думает, что впечатляющие показатели «Оклахомы» и «Кливленда» были набраны исключительно в матчах со слабыми соперниками, то вы глубоко ошибаетесь. «Тандер» имеют лучший защитный рейтинг в играх с командами с топ-10 атакой (108,2), а «Кавальерс» демонстрируют лучшее нападение во встречах с коллективами с топ-10 защитой (121,8). Их статус в качестве элиты лиги сомнений не вызывает.

Обе команды подходят к игре с невероятными сериями побед: у «Оклахомы» — 15 матчей подряд, у «Кливленда» — 10. В сумме это 25 встреч — рекордный показатель для январских матчей в истории НБА. Оба коллектива находятся в потрясающей форме и, без сомнения, покажут свой лучший баскетбол.

Что делает НБА таким популярным и захватывающим? Конечно же, суперзвёзды. Именно они превращают каждую игру в шоу. Если вы считаете, что в предстоящем матче таких игроков нет, то вновь ошибаетесь. Всего четыре защитника в истории лиги набирали в среднем 30 очков и более на протяжении серии из 15 побед: Майкл Джордан, Стеф Карри, Джеймс Харден и… Шей Гилджес-Александер. Первые трое в те сезоны становились MVP. Шей также входит в число претендентов на эту награду, хотя конкуренция с праймовым Йокичем будет непростой.

Шей Гилджес-Александер Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

А теперь – о тактике. На что обратить внимание? Интересная деталь: «Оклахома» позволяет соперникам делать больше всего трёхочковых из угла — самого эффективного броска в баскетболе. Как такое возможно при статусе лучшей обороны лиги? Всё дело в том, что «Тандер» сосредотачиваются на нейтрализации всех остальных зон нападения. С другой стороны, «Кливленд» занимает 28-е место в лиге по точности бросков из угла и 24-е — по их количеству. Здесь «Тандер» имеют преимущество. Как «Кавальерс» и их тренер Кенни Аткинсон справятся с этим вызовом? Пойдут ли они в ловушку соперника и будут постоянно сваливаться в броски из-за угла площадки или попытаются навязать свою игру?

Надеюсь, мне удалось вас убедить: этот матч обязателен к просмотру. Две великолепные команды в потрясающей форме встретятся, чтобы выяснить, кто из них сильнее. И кто знает, может быть, это лишь пролог к их встрече в финальной серии этого сезона.