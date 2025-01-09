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НБА, Кливленд Кавальерс — Оклахома-Сити Тандер: гости прервали серию из 15 побед подряд, результат 7 января 2025

15 побед подряд — и стоп! Самое ожидаемое событие в НБА — матч «Оклахомы» и «Кливленда»
Артемий Берстенев
15 побед подряд — и стоп!
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Наконец-то состоялось противостояние двух ведущих команд.

«Оклахома» вышла на матч с «Кливлендом» с очень оптимальной формой — 15 побед подряд, статус лучшей команды Запада, и претензии на то, чтобы диктовать свои условия любому сопернику. Но лига не прощает самоуверенности, особенно когда речь идёт о таком серьёзном противнике, как «Кавальерс». Этот матч стал не просто украшением сезона.

Главные интриги этого матча:
Этой ночью в НБА нас ожидает игра года. Превью матча с участием лучших команд
Этой ночью в НБА нас ожидает игра года. Превью матча с участием лучших команд

«Тандер» с самого начала показали надёжную защиту. Донован Митчелл, обычно устрашающий противников, казался лишь бледной копией самого себя. Четыре очка за первую половину — кошмарный результат для любого скорера. «Оклахома» выкладывалась в защите, но в баскетболе часто бывает: закроешь одну дверь — откроются две другие. Джарретт Аллен и Эван Мобли мгновенно почувствовали свободу в «краске». Их дует буквально жил на подборах и без сопротивления пробивал оборону гостей.

Казалось, что всё идёт по плану для «Тандер». Шей Гилджес-Александер был собой — 31 очко, атаки на кольцо, мидрейнджи, стабильное лидерство. Джейлен Уильямс помогал, добавив к команде 25 очков. Но ключевым эпизодом стала дуэль Гилджес-Александера и Дариуса Гарлэнда. В момент, когда всё висело на волоске, Гарлэнд заставил звезду «Тандер» получить четвёртый фол. Это изменило сценарий игры. Шей был вынужден сбавить обороты, а «Кавальерс» взяли матч в свои руки.

«Кливленд Кавальерс» — «Оклахома-Сити Тандер»

«Кливленд Кавальерс» — «Оклахома-Сити Тандер»

Фото: Jason Miller/Getty Images

Скамейка «Кливленда» тоже оказалась в порядке. Макс Страс набрал 17 очков, многие из них — в самые нужные моменты. Тай Джером, выйдя всего на 12 минут, добавил 15 и выглядел как оружие, о котором «Тандер» забыли. И всё это время Джарретт Аллен и Эван Мобли продолжали делать своё дело: собирать подборы, ставить заслоны, добивать соперника в «краске».

Четвёртая четверть стала настоящей битвой характеров. За минуту до конца разрыв сократился до двух очков, и «Тандер», казалось, готовы вытащить этот матч силой воли. Но тогда в игру снова вошли Аллен и Мобли. Три подбора в концовке, несколько решающих очков — и вот уже надежды гостей тают.

Итоговый счёт 129:122 кажется случайной цифрой, но в нём — весь смысл этой игры. «Кливленд» показал, что победы на длинной дистанции зависят от баланса, глубины и умения дожимать соперника. «Тандер» теряют свою серию, но приобретают опыт.

НБА — регулярный чемпионат
09 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
129 : 122
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кливленд Кавальерс: Аллен - 25, Мобли - 21, Гарлэнд - 18, Страс - 17, Джером - 15, Уэйд - 11, Митчелл - 11, Леверт - 8, Ньянг - 3, Портер, Томпсон, Тор, Тайсон, Окоро
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 25, Хартенштайн - 18, Уоллес - 15, Уиггинс - 11, Джо - 8, Дорт - 7, Уильямс - 4, Уильямс - 3, Дука
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Новости. Баскетбол
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