15 побед подряд — и стоп! Самое ожидаемое событие в НБА — матч «Оклахомы» и «Кливленда»

«Оклахома» вышла на матч с «Кливлендом» с очень оптимальной формой — 15 побед подряд, статус лучшей команды Запада, и претензии на то, чтобы диктовать свои условия любому сопернику. Но лига не прощает самоуверенности, особенно когда речь идёт о таком серьёзном противнике, как «Кавальерс». Этот матч стал не просто украшением сезона.

«Тандер» с самого начала показали надёжную защиту. Донован Митчелл, обычно устрашающий противников, казался лишь бледной копией самого себя. Четыре очка за первую половину — кошмарный результат для любого скорера. «Оклахома» выкладывалась в защите, но в баскетболе часто бывает: закроешь одну дверь — откроются две другие. Джарретт Аллен и Эван Мобли мгновенно почувствовали свободу в «краске». Их дует буквально жил на подборах и без сопротивления пробивал оборону гостей.

Казалось, что всё идёт по плану для «Тандер». Шей Гилджес-Александер был собой — 31 очко, атаки на кольцо, мидрейнджи, стабильное лидерство. Джейлен Уильямс помогал, добавив к команде 25 очков. Но ключевым эпизодом стала дуэль Гилджес-Александера и Дариуса Гарлэнда. В момент, когда всё висело на волоске, Гарлэнд заставил звезду «Тандер» получить четвёртый фол. Это изменило сценарий игры. Шей был вынужден сбавить обороты, а «Кавальерс» взяли матч в свои руки.

«Кливленд Кавальерс» — «Оклахома-Сити Тандер» Фото: Jason Miller/Getty Images

Скамейка «Кливленда» тоже оказалась в порядке. Макс Страс набрал 17 очков, многие из них — в самые нужные моменты. Тай Джером, выйдя всего на 12 минут, добавил 15 и выглядел как оружие, о котором «Тандер» забыли. И всё это время Джарретт Аллен и Эван Мобли продолжали делать своё дело: собирать подборы, ставить заслоны, добивать соперника в «краске».

Четвёртая четверть стала настоящей битвой характеров. За минуту до конца разрыв сократился до двух очков, и «Тандер», казалось, готовы вытащить этот матч силой воли. Но тогда в игру снова вошли Аллен и Мобли. Три подбора в концовке, несколько решающих очков — и вот уже надежды гостей тают.

Итоговый счёт 129:122 кажется случайной цифрой, но в нём — весь смысл этой игры. «Кливленд» показал, что победы на длинной дистанции зависят от баланса, глубины и умения дожимать соперника. «Тандер» теряют свою серию, но приобретают опыт.