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НБА, Милуоки Бакс — Сан-Антонио Спёрс: Виктор Вембаньяма и Яннис Адетокунбо встретились на площадке, результат 9 января 2025

Вембаньяма и Адетокунбо устроили дуэль. Правда, один из них провалился с треском
Артемий Берстенев
Вембаньяма и Адетокунбо устроили дуэль
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Общий результат матча вовсе не вызывает удивления.

Когда на одной площадке сходятся Яннис Адетокунбо и Виктор Вембаньяма, ожидания завышены до предела. Один — воплощение доминирования, другой — воплощение потенциала. Но баскетбол редко оправдывает афиши, особенно когда за дело берётся опытный и сбалансированный «Милуоки».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Первая четверть — шоу индивидуального мастерства. Вембаньяма начал с броска, который больше подходит для игры в цирке: трёхочковый с одной ноги в прыжке. Яннис, завершивший встречу с 25 очками и 16 подборами, ответил своим фирменным проходом через всю площадку, завершив его мощным данком. Дуэль наверняка могла держать в напряжении, но командная игра «Бакс» дала им небольшой перевес — 31:27 после первых 12 минут.

Во второй четверти всё изменилось. «Милуоки» включил дальнюю артиллерию, и защита «Спёрс» просто растерялась. Брук Лопес, которого, казалось, пригласили на матч лишь для прикрытия в защите, внезапно начал раз за разом попадать из-за дуги. Эй Джей Грин подхватил эстафету. Лопес даже закрыл половину точным броском под сирену, доведя счёт до разгромного. «Олени» ушли на перерыв с комфортным отрывом, а Вембаньяма в этот момент выглядел так, будто не понимает, что происходит.

Яннис Адетокунбо и Виктор Вембаньяма

Яннис Адетокунбо и Виктор Вембаньяма

Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Третья четверть подарила проблеск интриги. «Сан-Антонио» наконец-то начал огрызаться, а лидерство на себя взял Крис Пол. Его точные трёхочковые вдохновили команду, и разрыв сократился до однозначного. Но это оказалось лишь временным всплеском. «Милуоки» быстро перестроился, вернул контроль над игрой и к концу четверти снова укрепил преимущество.

Заключительный отрезок стал формальностью. Хозяева играли расслабленно, уверенно доводя матч до победного финала. «Шпоры» же окончательно сдались, так и не сумев вернуть настрой. Вембаньяма, начавший встречу ярко, в решающие моменты выглядел бледно: 4 из 10 с игры и 2 из 6 из-за дуги — отражение командной неготовности к таким соперникам. Итоговый счёт — 121:105.

НБА — регулярный чемпионат
09 января 2025, четверг. 05:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
121 : 105
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Милуоки Бакс: Лиллард - 26, Адетокунбо - 25, Лопес - 22, Трент-мл. - 14, Грин - 14, Миддлтон - 8, Портис - 5, Принс - 3, Боучэмп - 2, Роллинз - 2, Роббинс, Умуде, Коннотон, Джексон, Райт
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 24, Пол - 18, Барнс - 14, Васселл - 11, Вембаньяма - 10, Шампани - 9, Мамукелашвили - 7, Касл - 5, Бэсси - 4, Джонс - 3, Уэсли, Брэнэм, Коллинс
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Новости. Баскетбол
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