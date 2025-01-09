Вембаньяма и Адетокунбо устроили дуэль. Правда, один из них провалился с треском

Когда на одной площадке сходятся Яннис Адетокунбо и Виктор Вембаньяма, ожидания завышены до предела. Один — воплощение доминирования, другой — воплощение потенциала. Но баскетбол редко оправдывает афиши, особенно когда за дело берётся опытный и сбалансированный «Милуоки».

Первая четверть — шоу индивидуального мастерства. Вембаньяма начал с броска, который больше подходит для игры в цирке: трёхочковый с одной ноги в прыжке. Яннис, завершивший встречу с 25 очками и 16 подборами, ответил своим фирменным проходом через всю площадку, завершив его мощным данком. Дуэль наверняка могла держать в напряжении, но командная игра «Бакс» дала им небольшой перевес — 31:27 после первых 12 минут.

Во второй четверти всё изменилось. «Милуоки» включил дальнюю артиллерию, и защита «Спёрс» просто растерялась. Брук Лопес, которого, казалось, пригласили на матч лишь для прикрытия в защите, внезапно начал раз за разом попадать из-за дуги. Эй Джей Грин подхватил эстафету. Лопес даже закрыл половину точным броском под сирену, доведя счёт до разгромного. «Олени» ушли на перерыв с комфортным отрывом, а Вембаньяма в этот момент выглядел так, будто не понимает, что происходит.

Яннис Адетокунбо и Виктор Вембаньяма Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Третья четверть подарила проблеск интриги. «Сан-Антонио» наконец-то начал огрызаться, а лидерство на себя взял Крис Пол. Его точные трёхочковые вдохновили команду, и разрыв сократился до однозначного. Но это оказалось лишь временным всплеском. «Милуоки» быстро перестроился, вернул контроль над игрой и к концу четверти снова укрепил преимущество.

Заключительный отрезок стал формальностью. Хозяева играли расслабленно, уверенно доводя матч до победного финала. «Шпоры» же окончательно сдались, так и не сумев вернуть настрой. Вембаньяма, начавший встречу ярко, в решающие моменты выглядел бледно: 4 из 10 с игры и 2 из 6 из-за дуги — отражение командной неготовности к таким соперникам. Итоговый счёт — 121:105.