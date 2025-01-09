Лос-Анджелес горит, а НБА ощущает удар сильнее, чем кажется. Как пожар влияет на лигу?

Лос-Анджелес переживает одну из самых разрушительных серий пожаров за последние годы. Среди тысяч пострадавших оказался Стив Керр, главный тренер «Голден Стэйт». Дом, в котором он провёл свои детские годы, был уничтожен огнём в Пасифик-Палисейдс. Эта трагедия стала частью более масштабного бедствия, охватившего регион.

Энн Керр, мать Стива, сообщила, что семья пока не смогла лично оценить ущерб, но, судя по масштабам пожара, дом, скорее всего, полностью сгорел. Здание, купленное Керрами в 1969 году, хранило воспоминания о ранних годах будущего баскетболиста. Теперь это часть пепелища, оставленного Пасифик-Палисейдс-файр, который уничтожил более 1000 построек.

Однако разрушения на этом не заканчиваются. Пожар в Голливуд-Хиллз и Альтадине, известный как Итон-файр, добавил ещё 1000 уничтоженных или повреждённых объектов, а также пять жертв. Тела были найдены в трёх домах, где огонь вспыхнул так быстро, что у людей практически не было шансов на спасение. В общей сложности в округе Лос-Анджелес эвакуированы более 100 000 жителей, а красный уровень угрозы остаётся в силе.

Стихия нанесла удар и по другим звёздам НБА. Форвард Кавай Леонард покинул расположение «Клипперс», чтобы заботиться о семье, эвакуированной из зоны бедствия. Джей Джей Редик, тренер «Лейкерс», публично заявил, что его близкие также вынуждены были покинуть дома.

Ситуация в Лос-Анджелесе Фото: Mario Tama/Getty Images

Пожары уже уничтожили более 2000 зданий, включая дома, бизнесы и общественные объекты. В масштабах округа Лос-Анджелес это одна из самых разрушительных огненных катастроф в истории. Социальные сети заполнили фотографии выжженных кварталов и видео, где густой дым окутывает горизонт.

Эти трагические события сказались и на спортивной жизни. Матч «Лейкерс» — «Шарлотт», запланированный на завтра, может быть перенесён. Тем временем «Клипперс», которые пока играют на выезде, столкнулись с логистическими проблемами перед игрой в ночь на воскресенье.

Пасифик-Палисейдс и другие районы, пострадавшие от пожаров, напоминают о том, что никакой статус и достижения не могут защитить от силы природы. Стив Керр, Кавай Леонард, Джей Джей Редик – это только несколько имён среди множества людей, потерявших дома, спокойствие и привычный уклад жизни.