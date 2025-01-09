Баскетбол, который мы теряем, или Как чужая повестка разрушает спорт изнутри

История конфликта между баскетбольными командами университета острова Ванкувер (VIU) и Колумбийским библейским колледжем (CBC) стала очередным примером того, как спорту пытаются навязать повестку, далёкую от его сути. И снова в центре внимания оказались не навыки игроков, не их командная работа, а попытки втиснуть политические и социальные разборки в рамки спортивной площадки.

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Поводом для скандала стало поведение тренера CBC Тейлор Клэггетт, которая выразила недовольство участием в матчах трансгендерной* баскетболистки Харриетт Маккензи. После поражения своей команды Клэггетт якобы устроила словесную перепалку с персоналом VIU, заявив, что Маккензи не должна играть в женском баскетболе. На следующий день, по словам самой спортсменки, её соперники целенаправленно вели грубую игру против неё.

VIU не осталась в стороне. Команда опубликовала письмо, в котором обвинила руководство конференции PACWEST в бездействии, потребовав немедленных санкций против Клэггетт и её команды. Однако вместо решительных действий лиги игроки VIU увидели лишь формальные заявления о «расследовании».

В ответ вся команда отказалась выходить на следующую серию матчей с CBC. Но если разобраться, речь идёт не столько о защите чьих-то прав, сколько о раздувании конфликта вокруг вопросов, которые многие считают чуждыми спорту.

Харриетт Маккензи (справа) Фото: Пресс-служба VIU Mariners

Руководство CBC, в свою очередь, заняло вполне понятную позицию. В официальном заявлении они подчеркнули, что тренер лишь выражала заботу о своих игроках, а обвинения в ненависти и дискриминации назвали необоснованными. Дополнительно была предложена «программа обеспечения безопасности», включая усиленную охрану на играх и разделение входов для команд.

Однако VIU такие меры не устроили. В их письме говорится, что команда не готова участвовать в играх, пока Клэггетт остаётся на своей позиции, а конференция PACWEST игнорирует требования о переносе чемпионата в другое место. По сути, вместо решения проблемы акцент сместился на политические заявления и громкие обвинения.

Такие истории уже не редкость, и они заставляют задуматься. Спорт всегда был той самой честной ареной, где побеждают труд, талант и командная «химия». Но сегодня он всё чаще становится лабораторией для социальных экспериментов. Как долго спорт сможет оставаться самим собой, пока его фундаментальные ценности постепенно отходят на второй план?

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