Трудно поверить, но это факт. Главные статистические аномалии НБА

Как известно, есть ложь, наглая ложь и статистика. Заточенная под детальный подсчёт самых разнообразных игровых действий НБА считает вообще всё, и ни одна деталь не проходит мимо аналитиков. Однако временами матрица даёт сбой, рождая удивительные рекорды, в которые сложно поверить.

Едва начавшийся год стартовал с неимоверных цифр в женском школьном баскетболе. Вы наверняка слышали о трипл-даблах, но как насчёт квинтупл-дабла? Форвард школьной команды «Индианы» Кайра Рейнольдс в одном матче оформила не менее 10 полезных статистических действий сразу по пяти показателям — 14 очков, 18 подборов, 12 передач, 11 перехватов и 10 блок-шотов.

Статистика Кайры Рейнольдс Фото: Аккаунт Legion Hoops в соцсетях

Неудивительно, что Рейнольдс высоко котируется на драфте, на который ей только предстоит выйти. Пока она подписала контракт с престижной программой Пердью. Что ж, девушка уже знатно пошумела, пусть скептики и списывают её достижение на слабый уровень оппозиции и далеко не профессиональный уровень. Однако удивительное — рядом. Поэтому схожие статистические аномалии встречаются даже в НБА.

Уилт Чемберлен взломал стату

Уилт Чемберлен и Билл Расселл, сезон-1961/1962 Фото: Getty Images

Старина Уилт по праву является амбассадором любой подобной подборки. Да, это тот самый игрок, набравший 100 очков за одну игру. Историческое событие произошло в далёком 1962 году. В последние годы кривая на графике результативности НБА неуклонно двигается вверх, а 50 очков от отдельно взятого игрока стали нормой. Тем не менее рекорд великана держится более шести десятков лет.

Знаменитому центровому из прошлого часто ставят в вину, что он играл слишком давно и ему противостояли не самые подготовленные соперники. Тогда баскетбол был менее профессиональным, да и вообще трава была зеленее. Однако сам Уилт умело отбивался от нападок, парировав в споре с самим Джорданом, что лига меняла правила, чтобы подчеркнуть достоинства Майкла, а в его время ужесточила их, чтобы хоть как-то ограничить доминирование Чемберлена.

Рекорды Уилта Чемберлена

Сезон Рекорд 1961/1962 100 очков за игру 1961/1962 48,5 минуты в ср. за игру 1961/1962 50,4 очка в ср. за игру 1960/1961 55 подборов за игру

Ещё одна любопытная деталь — в сезоне-1961/1962 Уилт в среднем играл по 48,5 минуты за матч. Да, игра длится 48 минут, но центровой практически не менялся, а дополнительное время заработал благодаря овертаймам. Очередная цифра, в которую сложно поверить.

Парадокс Мануте Бола

Мануте Бол и Маггси Боггз, сезон-1987/1988 Фото: Jerry Wachter/Getty Images

На уникальность суданского великана намекает даже его телосложение. Наряду с Георге Мурешаном он — самый высокий игрок в истории НБА. Рост баскетболиста оценивался в 231-232 см, при этом вес остановился на мизерной для таких габаритов отметке в 100 кг. Бол стал культовой фигурой, не стеснялся бросать трёхочковые и, естественно, развешивал блок-шоты во все стороны.

Неудивительно, что за 10 сезонов в Ассоциации Мануте отметился не только множеством красивых моментов, но и взломал статистику. У Бола за карьеру больше блок-шотов, чем набранных очков: 2086 блоков против 1599 очков. Теперь дело отца продолжает его сын — Бол Бол. К слову, рост в 221 см ему передался по наследству.

Фоли сколько хочешь

Кол Боудлер, сезон-2000/2001 Фото: Getty Images

Едва ли вы много слышали о Коле Боудлере, однако, несмотря на крайне посредственную карьеру, этому парню удалось оставить в лиге свой след. Форвард ушёл под 17-м пиком на драфте-1999. Он провёл в НБА всего три сезона, в среднем набирая только по три очка за игру. Казалось бы, о чём может идти речь, но не спешите с выводами. В истории Боудлера есть момент, в который сложно поверить.

Только придя в лигу в ноябре 1999-го, «Атланта» Кола играла против «Портленда». Форвард привычно не блистал и схлопотал шесть фолов. По правилам после критического максимума как раз в шесть персональных замечаний судьи сразу же удаляют игрока. Но на сей раз рефери просто забыли, неправильно скалькулировали, пропустили (нужное подчеркнуть). Арбитры разрешили Боудлеру остаться на паркете. Кол честно заработал седьмой фол и наконец был выдворен с площадки. Пожалуй, этот рекорд ещё долго останется непобитым.

Попробуй повтори!

Дрэймонд Грин, сезон-2024/2025 Фото: Justin Ford/Getty Images

Трипл-дабл без очков? Пожалуйста! В 2017-м в матче с «Гриззлиз» Дрэймонд Грин собрал коллекцию из 11 подборов, 10 передач и 10 перехватов. Этой зимой форвард «Уорриорз» снова отметился в статистическом протоколе. Вы удивитесь, но опять в игре с «Мемфисом». За 19 минут на паркете Грин выдал «0+0+0+0». Лишь один перехват отделил Дрэймонда от попадания в клуб Тони Снелла.

К данному негласному объединению причисляют баскетболистов со статистикой «0+0+0+0+0». Клуб назван в честь Снелла, которому столь печальные цифры покорились аж трижды за карьеру. В прошлом сезоне к организации присоединился Айо Досунму. Неудачные игры случаются у каждого, поэтому среди «нулевых» можно встретить вполне крепких игроков: Кендрик Нанн, Реджи Баллок, Макс Страс, Малик Бизли и Дэнни Грин.

Цифра «0» не понаслышке знакома Деннису Родману. Член Зала славы легко мог закончить матч без набранных очков, зато приносил пользу в борьбе за подборы. Родман вывел сбор отскоков на новый уровень и не стеснялся показывать свои сильные стороны на максимуме, пренебрегая результативностью. Поэтому как-то он выдал 0 очков и 25 подборов в трёх матчах подряд. Затем 0 очков и 24 подбора, а затем – 0 очков и 28 подборов.

Деннис Родман, сезон-1996/1997 Фото: Getty Images

Хосе Кальдерон никогда не считался звездой, но за 14 лет в НБА точно наиграл на роль надежного партнёра и отличного снайпера. Разыгрывающий лишь немного не дотянул до попадания в элитный клуб «50-40-90». Однако в сезоне-2007/2008 показал 98,1% реализации штрафных бросков. Испанец реализовал 151 из 154 попыток с линии. Примечательно, что именно в этом чемпионате Хосе вставал на линию чаще всего в карьере.

В 2005-м Ричард Хэмилтон набрал 14 очков. Ничего выдающегося, ведь в среднем по карьере у него даже больше. Но это именно тот случай, когда важно не что, а как. Хэмилтон не сделал ни одного броска с игры и все свои очки набрал со штрафных.

К счастью, текущий регулярный чемпионат тоже богат на любопытные статистические повороты. 40-летний Леброн продолжает отрываться в гонке величайших бомбардиров всех времён и переписывает рекорды едва ли не каждую неделю. Никола Йокич идёт на четвёртый MVP за пять лет. Яннис Адетокунбо проводит самый результативный сезон в карьере, а словенский волшебник Лука Дончич наверняка вернётся сильнее. Будьте уверены, статистические аномалии обязательно продолжатся.