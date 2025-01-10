«Лос-Анджелес — сильный город, мы справимся». Лесные пожары стали болью для звезды НБА

Звёздный разыгрывающий Рассел Уэстбрук переживает за родной Лос-Анджелес, охваченный разрушительными пожарами. На фоне трагедии он признался, что его мысли далеки от баскетбола, несмотря на вчерашнюю победу «Денвера» над «Клипперс». В той игре Уэстбрук набрал 19 очков, восемь передач и шесть подборов, но это едва ли имело для него значение.

«Моя семья в безопасности, но близкие друзья и родственники потеряли свои дома», — сказал он. «Будучи из Лонг-Бич, я никогда не видел ничего подобного. Самое сложное — это осознание, что ничего не можешь сделать. Но Лос-Анджелес — сильный город, и мы справимся».

Огонь продолжает распространяться, а власти только начинают осознавать масштаб катастрофы. По предварительным данным, пожары уничтожили более 5000 домов, предприятий и других построек в районе Пасифик-Палисейдс. Эти цифры были получены с помощью инфракрасных снимков с воздуха, но их пока считают ориентировочными. Если они подтвердятся, то катастрофа войдёт в число самых разрушительных в истории Лос-Анджелеса.

Кроме ущерба имуществу, пожары затронули и экологию. Управление здравоохранения округа Лос-Анджелес предупредило жителей избегать контакта с океанской водой на участках побережья от Сёрфрайдер-Бич в Малибу до Доквейлер Стэйт Бич. Потенциальное загрязнение связано с мусором и стоками от тушения пожаров, особенно в районах рядом с ливневыми стоками, реками и прибрежными домами, пострадавшими от огня.

Спортивная жизнь города тоже парализована. Матч «Лейкерс» с «Шарлотт», запланированный в ночь на пятницу, отменён. Ранее то же самое произошло с игрой НХЛ, в которой должны были участвовать «Лос-Анджелес Кингз». НФЛ сейчас решает, переносить ли плей-офф матч «Рэмс» с «Миннесотой Вайкингз».

Рассел Уэстбрук, игравший за обе команды Лос-Анджелеса, чувствует эту трагедию особенно остро. Однако он старается не впадать в отчаяние. «Я выхожу на площадку не только ради побед. Это возможность вдохновить людей, помочь им отвлечься от проблем. И, конечно, я ищу способы реально помочь пострадавшим», — сказал он.

Сегодня Лос-Анджелес борется за выживание, и даже его знаменитые жители не могут остаться в стороне. Уэстбрук говорит о сплочённости, но это уже не лозунг — это необходимость. Вместе они пытаются пережить то, что кажется самым сложным испытанием для города за последние годы.