Пятёрка лучших нижегородцев. Выбираем «ЧемпMVP» в составе «Пари НН» за декабрь

В рамках нынешнего сезона Единой лиги ВТБ читатели «Чемпионата» и болельщики баскетбольного клуба «Пари НН» выбирают лучшего игрока месяца в составе нижегородской команды. Весной пройдёт голосование за награду лучшему игроку всего сезона, которая называется «ЧемпMVP». Мы отобрали пятерых баскетболистов, которые стали претендентами на неё по итогам декабря. Обладателем награды в ноябре стал российский центровой Александр Чадов.
В декабре нижегородцы провели шесть матчей — с МБА-МАИ, «Самарой», УНИКСом, «Енисеем», «Автодором» и «Локомотивом-Кубань». Подопечные Сергея Козина одержали на этом отрезке три победы и расположились на шестом месте в турнирной таблице Единой лиги.
«Чемпионат» предлагает определить лучшего игрока в составе нижегородского клуба за минувший месяц. В ходе голосования баскетболисты будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Зак Наталл
6 матчей, 18,8 очка, 2,7 подбора, 2,5 передачи, 1,2 перехвата, 15,5 ЭФФ
Американский защитник стал «ЧемпMVP» по итогам первого игрового месяца этого сезона и не намерен останавливаться на достигнутом. Он является вторым игроком «Пари НН» по эффективности после Хоменко. Во встрече с «Енисеем» Наталл набрал рекордное для себя в этом сезоне 31 очко. До этого Зак отгрузил «Самаре» 27 очков, причём все очки он набрал бросками с дальней дистанции.
Александр Хоменко
6 матчей, 14,8 очка, 5,2 подбора, 3,2 передачи, 20,0 ЭФФ
Александр уже по итогам ноября претендовал на награду «ЧемпMVP», а в декабре статистически стал самым эффективным баскетболистом «Пари НН». После перехода из МБА-МАИ ему, безусловно, требовалось время на адаптацию в новой команде. И в декабре болельщики увидели от Александра по-настоящему ту игру, которую ждали перед стартом чемпионата. Хоменко продолжил прибавлять по статистическим показателям относительно ноября. Отдельно стоит вспомнить, что в матче с «Самарой» Хоменко оформил первый в карьере дабл-дабл, набрав 18 очков и 12 подборов! Еще примечательно, что во всех декабрьских встречах Александр набирал не менее 11 очков.
Илья Карпенков
6 матчей, 7,2 очка, 5,2 подбора, 2,3 передачи, 12,5 ЭФФ
Илья Карпенков впервые становится претендентом на награду «ЧемпMVP» месяца. Декабрь для центрового нижегородцев действительно вышел очень удачным. Чего стоит его выступление в игре с «Енисеем» — 12 очков и семь подборов. Также в четырёх матчах из этих шести Карпенков выходил в стартовом составе.
Александр Чадов
6 матчей, 9,7 очка, 5,8 подбора, 1,0 передачи, 13,7 ЭФФ
Александр был признан «ЧемпMVP» по итогам ноября и, очевидно, не прочь повторить это уже после декабрьских встреч. Лучший матч он провёл на выезде с «Локомотивом-Кубань» — 24 очка и восемь подборов. Также можно отметить его вклад в победу над МБА-МАИ — 11+9.
Артём Антипов
6 матчей, 5,3 очка, 3,5 подбора, 6,3 ЭФФ
Антипов — ещё один дебютант в гонке за нашу ежемесячную награду. С каждым месяцем он прибавляет и становится всё более важной частью ротации Сергея Козина. Лучшим матчем в декабре для него стала встреча с «Самарой», в рамках которой ему совсем немного не хватило до дабл-дабла — девять очков и семь подборов.