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Промежуточные результаты голосования к Матчу всех звезд НБА — 2025: кто лидирует по позициям в различных конференциях

Йокич и Яннис захватили НБА. Почему голосование за Матч всех звёзд — это битва поколений
Артемий Берстенев
Йокич и Яннис захватили НБА
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Леброн Джеймс, Стефен Карри и Кевин Дюрант — на вторых планах.

Голосование за участников Матча всех звёзд НБА в самом разгаре, и второй раунд результатов говорит сам за себя: времена меняются. Яннис Адетокунбо и Никола Йокич прочно удерживают лидерство, а некогда безоговорочные фавориты вроде Леброна Джеймса и Стефена Карри вынуждены довольствоваться вторыми ролями. В этом году фанаты, кажется, готовы пересмотреть свои приоритеты.

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На Западе Йокич укрепил позиции, увеличив отрыв от Кевина Дюранта. Если серб и дальше будет так уверенно собирать голоса, его первое место в голосовании окажется лишь очередным доказательством, что он давно стал игроком с приставкой «главный». Леброн тем временем держится в тройке, но до Дюранта остаётся несколько тысяч голосов — шанс вернуться на вторую строчку всё ещё есть. Однако тройка лидеров здесь скорее ожидаемая, чем интригующая.

Интереснее ситуация в категории защитников. Шей Гилджес-Александер продолжает возглавлять голосование, и это абсолютно заслуженно. Канадец тащит «Оклахому», как опытный ветеран, и многие уже называют его MVP этого сезона. Но за спиной у него дышит Стефен Карри. Пока у Карри отставание, однако, с учётом фан-базы «Голден Стэйт» и места проведения Матча звёзд в Сан-Франциско, нельзя исключать, что последний рывок болельщиков выведет Стефа вперёд.

Промежуточные итоги голосования к Матчу всех звёзд НБА — 2025

Промежуточные итоги голосования к Матчу всех звёзд НБА — 2025

Фото: Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации

На Востоке же всё спокойно. Яннис — безусловный фаворит. 2,7 млн голосов — на 500 тысяч больше, чем у ближайшего преследователя — Джейсона Тейтума. Среди защитников ситуация чуть менее предсказуемая: Ламело Болл до сих пор опережает Донована Митчелла. Конечно, сезон Ламело нельзя назвать выдающимся, но его фан-база явно неравнодушна. Иногда популярности достаточно, чтобы удержаться в топе.

Между тем в общем списке голосов становится всё меньше знакомых имён. Молодые звёзды наступают на пятки ветеранам. Те же Йокич и Яннис — лица новой эпохи. Их успех — это не просто заслуга их личного мастерства, но и отражение того, как баскетбол стал по-настоящему международным спортом. Европа больше не догоняет НБА, она уже на равных.

Предстоящий Матч всех звёзд станет показательным. Старые и новые силы встретятся в прямом смысле на одной площадке. А пока голосование продолжается, можно быть уверенным только в одном: в этом году сюрпризов будет больше, чем когда-либо.

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