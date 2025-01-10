Паскуаль отказал клубу Евролиги и море новостей. Что происходило в ЕЛ во время праздников?

С 4 января Единая лига ВТБ уже вернулась в привычный ритм. Пауза для баскетболистов получилась недолгой, но содержательной. Тем не менее в то время, как большинство жителей России доедали салаты и просто наслаждались праздничными выходными, во всеми нами любимом чемпионате происходило много чего интересного и вне паркета.

Паскуаль отказал клубу Евролиги

Хавьер Паскуаль Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль — очень известный в Европе специалист, которого, вероятно, хотела бы видеть у руля любая команда, претендующая на высокие места. Тем не менее с 2020 года испанец работает в клубе из Санкт-Петербурга. Именно под его руководством сине-бело-голубые впервые в истории стали чемпионами Единой лиги в сезоне-2021/2022. Паскуаль тренировал каталонскую «Барселону» (2008-2016 год), став с испанским клубом чемпионом Евролиги в 2010 году, а также греческий «Панатинаикос» (2016-2018 год).

Тренер не просто знаком с Евролигой, а очень часто выводил свои команды в «Финал четырёх». Слухи о том, что Паскуаль может покинуть «Зенит», ходили ещё после завершения прошлого сезона, но испанец подписал новое соглашение, срок которого истекает летом 2025 года. Видимо, в связи с тем, что Хавьер не обременён длинным контрактом, на него на праздниках вышел турецкий «Анадолу Эфес». После того как Эргин Атаман ушёл из стамбульского клуба, дела у «Эфеса» шли не лучшим образом. Тренеры в турецком гранде менялись как перчатки, а глаз руководства упал на Паскуаля.

Испанскому специалисту сделали официальное предложение о подписании контракта на два с половиной года. Тем не менее Паскуаль от него отказался. Видимо, тренер не хотел менять клубную прописку в середине сезона. «Анадолу Эфес» же быстро договорился с Лукой Банки, которого недавно уволили из итальянского «Виртуса».

Участники Матча звёзд Единой лиги ВТБ

Алекса Аврамович Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

16 февраля в Москве на «ВТБ Арене» состоится Матч звёзд Единой лиги ВТБ. В этом году в шоу-встрече сразятся две команды «Хозяева» и «Гости». Несложно догадаться, что за первых будут выступать самые топовые российские игроки, а во вторых — лучшие иностранные баскетболисты.

Первый этап — голосование болельщиков, которые выбрали по четыре игрока в обе команды. В состав «Хозяев» попали: Дмитрий Хвостов («Пари Нижний Новгород»), Вячеслав Зайцев («Уралмаш»), Александр Гудумак («Локомотив-Кубань») и Илья Попов («Самара»). За «Гостей» же сыграют Джеремайя Мартин («Уралмаш»), Алекса Аврамович (ЦСКА), Ройс Хэмм («Парма»), Джавонте Даглас («Уралмаш»).

Буквально сегодня стало известно, что команда, победившая в Матче звёзд Единой лиги, получит 5 млн рублей. Следующий этап — голосование СМИ. «Чемпионат» на следующей неделе представит тех, кто, по мнению баскетбольной редакции, больше всего заслуживает попасть на Матч звёзд Единой лиги. 20 января руководство лиги определит восемь последних игроков по итогам голосования СМИ.

Перестановки в командах

Александр Гудумак (с мячом) Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Первая довольно громкая перестановка произошла за пару дней до Нового года — Александр Гудумак заключил контракт с «Локомотивом-Кубань». Форвард был капитаном «Самары» в Единой лиге, но, вероятно, финансовые трудности вынудили клуб распрощаться с одним из своих лидеров. В первой половине сезона-2024/2025 Гудумак в среднем набирал 10,5 очка, 4,8 подбора и 1,6 передачи за 24 минуты на площадке.

7 января «Пари Нижний Новгород» объявил о расторжении контракта с Обри Доукинсом. Атакующий защитник был одним из лучших игроков команды на протяжении всего сезона. Он уступал только Заку Наталлу и Неманье Джуришичу по статистическим показателям, набирая в среднем 10,2 очка, 3,0 подбора и 1,0 передачи. К слову, это второй уход легионера по ходу сезона из «Пари НН». Ранее клуб из Нижнего Новгорода расстался с Джейкинаном Гантом.

Обри Доукинс Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

«Уралмаш» в тот же день попрощался с Джонни О’Брайантом. Клубу необходимо было освободить одно место для легионера в заявке из-за того, что скоро после травмы вернётся Октавиус Эллис. Поэтому руководство клуба из Екатеринбурга решило расстаться с форвардом. Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко рассказал, что у Джонни был лишний вес, а также он не особо хотел тренироваться. К тому же команда хотела использовать его в качестве центрового, а О’Брайант желал играть на позиции четвёртого номера.

Много чего интересного произошло, а на выходных нас ждёт три очень ярких противостояния: «Парма» — ЦСКА, «Зенит» — «Локомотив-Кубань» и УНИКС — «Уралмаш». Каждому из этих клубов есть что доказывать на паркете, от чего их встречи должны получиться очень зрелищными.