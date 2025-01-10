«Он доминировал!» Наш баскетболист зажёг в США и заставил говорить о себе

В американской студенческой лиге NCAA страсти кипят не на шутку. Конечно, дело ещё не дошло до «Мартовского безумия» — плей-офф турнира, но тем не менее наступила пора игр внутри конференций, где между собой сыграют лучшие команды. В начале сезона всё внимание было приковано к Егору Дёмину, который вёл за собой университет Бригама Янга (BYU) и получил несколько индивидуальных наград, однако теперь о себе невероятно заявил Владислав Голдин. Что же такого сделал центровой университета Мичигана?

8 января в матче конференции BIG10, которая является одной из сильнейших в NCAA, «росомахи» встречались с Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе (UCLA). До этого момента команда Голдина одержала три победы кряду над своими оппонентами из конференции, а Владислав в каждом из них играл ключевую роль. Но встреча с UCLA получилась особенной, так как в ней российский центровой буквально уничтожил соперника — 36 очков, семь подборов, две передачи и один блок-шот. Его университет победил со счётом 94:75, а такой статистикой порой не могут похвастаться игроки, которые претендуют на выбор в топ-10 драфта НБА. Голдин же выдал монструозное выступление во встрече с командой, находящейся на 22-й строчке национального рейтинга лучших команд NCAA!

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Естественно, Голдин обновил личный рекорд карьеры по набранным очкам, а в целом с 2006 года в составе университета Мичигана никто не выступал подобным образом. В том далёком году Даниэль Хортон набрал 39 очков. Получается, россиянин стал лучшим по результативности почти за 20 последних лет. Но на этом достижения Владислава не заканчиваются. В четырёх встречах с соперниками из топ-25 национального рейтинга NCAA наш игрок в среднем набирает 26 очков при 70,9% реализации с игры. Ни один баскетболист в американской лиге за последние 25 лет не показывал такой статистической линейки в течение четырёх матчей с топ-соперниками.

Карьера Голдина в США неразрывно связана с одним человеком, и имя ему — Дасти Мэй. Тренер вывел Флоридский атлантический университет на новый уровень, выиграв с командой турнир конференции и попав в «Финал четырёх», чего никогда не случалось в истории учебного заведения. Специалист работал с россиянином во Florida Atlantic на протяжении трёх лет, а после, так скажем, повышения — перехода в стан «росомах» — буквально забрал с собой Владислава, который отказался от выставления своей кандидатуры на драфт НБА. Мэй не раз хвалил Голдина даже в не самые удачные времена в NCAA, но вот что тренер сказал после игры с UCLA.

Дасти Мэй лучший тренер 2023 года в NCAA, главный тренер университета Мичигана «Я думаю, что он доминировал в игре на обеих сторонах паркета! Особенно он проявил большую дисциплину в борьбе с фолами. Его выдержка в «посте» была впечатляющей. Думаю, он принимал отличные решения. В начале игры они заставили нас растягиваться, и ему приходилось проваливаться к кольцу, уходя из-под нескольких заслонов. И он справился с тем, что он делает. Он завершал, он был силен на мяче, и он оказывал влияние на каждое владение».

Матч с UCLA комментировал известный в прошлом игрок университета Мичигана Джейлен Роуз, который играл в НБА с 1994 по 2007 год. На протяжении всей встречи известный баскетболист хвалил Голдина. Также известный американский портал Bleacher Report в одной из социальных сетей написал: «Этот семифутер — большая проблема».

На этом реакции не закончились: пресс-служба NCAA в своём посте заявила, что Голдин в матче с UCLA был «золотом», набрав свои рекордные 36 очков. Телеканал NBC в социальной сети X (ранее Twitter) выложил нарезку действий нашего баскетболиста с подписью «Влад Голдин голоден». Журналист Los Angeles Time Бен Болч, который также освещает игры UCLA, написал: «Голдин блокирует Дэйли-младшего. Кажется, я впервые вижу, как его кто-то заблокировал».

Владислав является прообразом классического центрового. Он бо́льшую часть времени на паркете играет спиной к кольцу и проваливается в «краску» после постановки заслона. Это не мешает ему показывать великолепный уровень игры в США, где в последние годы ценятся растягивающие площадку большие. Если Голдин продолжит так выступать, то в НБА будет два игрока из России?