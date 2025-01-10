Суперзвезда НБА против няни за $ 10 тыс. Вместо бросков по кольцу — судебные иски

Звёздный форвард «Майами» Джимми Батлер — снова в центре внимания. Но это не связано с его игрой на площадке. Спор разгорелся из-за алиментов, которые он платит своей бывшей девушке Кейтлин Новак. Батлер считает, что $ 55 тыс. в месяц на троих детей — более чем достаточно, чтобы покрыть их потребности. Однако Новак запросила ещё $ 10 тыс. на услуги няни, что стало для него последней каплей.

В своих судебных документах Батлер, как утверждает Daily Mail, прямо заявил, что не понимает, зачем платить за няню, когда старшая дочь Райлли идёт в школу, а младшие дети, Брайан и Киан, посещают дошкольные учреждения. По его словам, Новак сама не работает и отказывается искать работу, предпочитая жить за его счёт. Он напомнил, что они никогда не были женаты, поэтому её образ жизни «жены игрока НБА» он оплачивать не обязан.

Отношения между Батлером и Новак начались в 2019 году, когда на свет появилась их первая дочь. Тогда Джимми даже пропустил несколько матчей, чтобы быть рядом. Позже у них родились ещё два сына. Однако совместная жизнь не сложилась, и теперь пара ведёт судебные споры. В 2023 году Новак подала иск, чтобы официально установить отцовство и размер алиментов. Они частично договорились, но вопросы расходов на няню остались нерешёнными.

По мнению адвокатов Батлера, если Новак утверждает, что $ 55 тыс. в месяц ей не хватает, она должна предоставить отчёт о своих расходах. Более того, Джимми настаивает на том, чтобы назначить независимого специалиста, который проверит, на что действительно тратятся деньги.

Джимми Батлер с детьми Фото: Netflix

Батлер известен своим трепетным отношением к детям, и он не раз заявлял, что семья для него важнее всего. Однако суд с Новак заставляет многих сомневаться, действительно ли он заботится только об их благополучии, или здесь играет роль что-то ещё.

Сам Джимми сейчас переживает непростой период не только в личной жизни, но и в карьере. Недавно он открыто заявил, что больше не получает удовольствия от игры за «Майами». Клуб, в свою очередь, отстранил его на семь встреч за критику в адрес организации. С приближающимся дедлайном обменов становится всё более вероятным, что Батлер покинет команду, которая дважды с его участием выходила в финал НБА.

Ситуация с алиментами только усиливает внимание к форварду, который и без того находится в центре обсуждений из-за своих высказываний о «Хит». Разбирательства с бывшей девушкой и неопределённость в карьере создают ощущение, что Батлеру сейчас приходится играть сразу на двух фронтах — и ни один из них пока не приносит ему побед.