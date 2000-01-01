Баскетболист пронёс девушку в отель в чемодане
Баскетболиста «Гуанчжоу Лунг Лайонс» Чжан Синьляна отстранили от нескольких игр по странной причине. Всё дело в том, что защитник перед игрой пронёс свою девушку в отель в чемодане!
Опасная авантюра
Правила «Гуанчжоу Лунг Лайонс» запрещают игрокам перед матчами приводить в отель гостей – друзей, родственников и возлюбленных. Несмотря на это, Чжан решил увидеться со своей девушкой перед игрой.
Необычная задумка
Синьлян пронёс девушку в отель в огромном чемодане. Ситуация могла бы остаться незамеченной, если бы возлюбленная баскетболиста не рассказала всё на своей странице в социальной сети.
Плохая конспирация
Девушка рассказала, что Чжан пронёс её в отель в чемодане, чтобы помочь ей с учёбой. Пара даже не спала из-за этого всю ночь. Когда в «Гуанчжоу Лунг Лайонс» узнали об обмане, игрока отстранили на несколько встреч.
Наказание
«Чжан понял, что как молодой игрок он должен предъявлять к себе более высокие требования. И извинился. Наша молодая команда извлечёт из этого урок, будет более дисциплинированной, станет работать усерднее и оправдает ожидания болельщиков», — написали в клубе.
Неудачный матч
Кстати, тот матч «Гуанчжоу Лунг Лайонс» проиграл. Победу одержал «Циндао Даблстар» со счётом 103:90. Сам Чжан в той игре набрал пять очков и сделал два подбора за 25 минут.
Китайский баскетболист пронёс свою девушку в чемодане в отель перед матчем
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