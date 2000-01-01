Китайский баскетболист пронёс свою девушку в чемодане в отель перед матчем

Плохая конспирация

Девушка рассказала, что Чжан пронёс её в отель в чемодане, чтобы помочь ей с учёбой. Пара даже не спала из-за этого всю ночь. Когда в «Гуанчжоу Лунг Лайонс» узнали об обмане, игрока отстранили на несколько встреч.