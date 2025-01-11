Яннис кладёт 41 очко — команда оказалась в беде, но конкуренту можно махнуть ручкой

Матч между «Орландо» и «Милуоки» — настоящая проверка на прочность для гостей. Несмотря на феноменальную игру Янниса Адетокунбо, набравшего 41 очко и сделавшего 14 подборов, «Бакс» с трудом удержали победу. Дэмьен Лиллард добавил 29 очков и семь передач, и даже это не уберегло команду от трудностей против упорных «Мэджик».

Стартовые минуты прошли под диктовку «Милуоки». Точные трёхочковые Принса и Лопеса дали гостям рывок 6:0. Однако «Орландо» быстро пришёл в себя, и их 10-очковый ответный рывок перевернул игру. Грузинский центровой Гога Битадзе активно включился в защиту против Янниса, что позволило хозяевам почувствовать уверенность. «Бакс» казались готовыми перехватить инициативу благодаря Портису и Адетокунбо, но серия ошибок и потерь в концовке первой четверти оставила «Мэджик» впереди — 31:29.

Во второй четверти «Милуоки» продолжил буксовать. Потери сменялись неточными бросками, а защита оставляла желать лучшего. Лишь усилия Лилларда, который реализовал трёхочковый и прошёл под кольцо через защиту, помогли сократить разницу. Яннис тем временем начал набирать очки с проходов, но это не спасло гостей от нервного тайм-аута: «Орландо» продолжал находить свои броски и ушёл на перерыв с минимальным преимуществом — 51:50.

После большого перерыва игра превратилась в качели. Команды обменивались попаданиями, ни одна не могла оторваться. Адетокунбо и Лиллард забивали ключевые броски, а пару удачных «трёшек» добавили Лопес и Принс. Вернувшийся в строй Банкеро в ответ выдавал свой лучший матч в сезоне (если не считать 50-очковое выступление в октябре), он набрал 34 очка за игру. Несмотря на мощные проходы и данки Янниса, «олени» снова завершили четверть в роли догоняющих — 78:81.

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Заключительная четверть стала испытанием для нервов. «Бакс» начали активно: Портис забил четыре очка подряд, затем Лиллард попал несколько важных бросков. Яннис, вернувшись на паркет, полностью взял игру на себя, забивая из-под кольца и со средней дистанции. Казалось, что гости наконец взяли контроль, но «Орландо» не сдавался. Энтони и Банкеро забили несколько сложных бросков, снова сократив отставание.

Кульминация наступила за пару минут до конца. Греческий форвард промахнулся дважды со штрафной линии, чем «Мэджик» едва не воспользовались. Банкеро попал трёхочковый в стиле Кавая Леонарда, сократив разницу до одного очка. Затем произошла путаница со временем на табло, что добавило хаоса в и без того нервную концовку.

В финальной атаке Банкеро не сумел забить, и «Бакс» удержали победу. Итоговый счёт — 109:106 в пользу «Милуоки». Примечательно, что благодаря этой победе «олени» обошли «Мэджик» и заняли четвёртое место в Восточной конференции с 20 победами при 16 поражениях. На третьем месте «Нью-Йорк» (25-14).