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НБА, Бостон Селтикс — Сакраменто Кингз: Домантас Сабонис оформил дабл-дабл, шестая победа подряд, результат 11 января 2025

Сабонис разрывает! Оформил невероятный дабл-дабл и оставил чемпионов НБА за бортом
Артемий Берстенев
Домантас Сабонис разрывает!
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У «Сакраменто» дела налаживаются после увольнения главного тренера.

«Бостон» продолжает разочаровывать своих болельщиков, проиграв дома «Сакраменто» со счётом, который не оставляет пространства для оправданий. В плане разочаровывать? Действующие чемпионы в последних 10 матчах потерпели пять поражений. Несмотря на равную игру бóльшую часть матча, хозяева провалили концовку, а центровой гостей Домантас Сабонис выдал феноменальную статистику, которая в очередной раз подчёркивает его важность для «Кингз».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Встреча началась с агрессии гостей: «Сакраменто» сделал ставку на дальние броски, которые стали для них ключевым оружием. Без ДеАарона Фокса акцент на периметр выглядел ожидаемо, но реализация удивила. Уже в первой четверти «Кингз» попали восемь трёхочковых из 18 попыток, создав комфортный задел. «Бостон» же выглядел вяло в защите, особенно на дуге, где соперники получали слишком много свободы.

Вторую четверть хозяева начали с впечатляющего рывка 16:3, который позволил им временно перехватить инициативу. Этот отрезок случился даже без Джейсона Тейтума, который сосредоточился на подборах и организовывал атаки после своего возвращения на паркет. Однако «Сакраменто» не сдавался: Сабонис доминировал на щитах, собрав к большому перерыву 16 подборов, и демонстрировал физическое превосходство над бигменами «Бостона».

Третья четверть прошла с переменным успехом. «Бостон» нащупал ритм в нападении, но продолжил страдать от собственных ошибок. За игру команда совершила 15 потерь, которые обернулись 16 очками для соперника. Кроме того, реализация трёхочковых оставалась на низком уровне — всего 11 точных бросков из 41 попытки. Несмотря на это, перед заключительной четвертью счёт оставался равным, оставляя шансы обеим командам — 76:76.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Но в последней четверти «Сакраменто» взял всё в свои руки. Быстрый рывок 21:7 за первые минуты окончательно переломил ход игры. У «Бостона» не нашлось ни сил, ни идей для ответа: нападение зашло в тупик, защита дала сбой, а болельщики на трибунах начали выражать своё недовольство освистыванием. Когда тренер «Селтикс» Джо Маззулла снял лидеров с площадки, стало ясно, что исход уже предрешён.

«Сакраменто» после увольнения Майка Брауна с поста главного тренера продолжает победную серию, добыв шестую подряд. Сабонис завершил игру с впечатляющим дабл-даблом — 23 очка и 28 подборов. Итоговый счёт — 114:97 в пользу «королей».

НБА — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
97 : 114
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Бостон Селтикс: Браун - 28, Порзингис - 22, Тейтум - 15, Притчард - 9, Хозер - 7, Корнет - 6, Холидэй - 5, Уайт - 3, Хорфорд - 2, Тиллман, Уолш, Спрингер, Кета
Сакраменто Кингз: Дерозан - 24, Сабонис - 23, Монк - 22, Мюррэй - 19, Картер - 11, Лайлз - 7, Эллис - 6, Хаертер - 2, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Лень, Краудер
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Новости. Баскетбол
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