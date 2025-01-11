Пожары в США продолжают «кошмарить» НБА

В то время как НБА продолжает укреплять свой статус не только спортивного, но и социально ответственного института, Южная Калифорния столкнулась с одной из самых разрушительных природных катастроф в своей истории. Лесные пожары, охватившие регион, не только уничтожают дома и инфраструктуру, но и заставляют пересматривать привычный ритм жизни, включая спортивные события.

Лига официально объявила об очередном переносе матчей: между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио Спёрс», а также «Лос-Анджелес Клипперс» и «Шарлотт Хорнетс». Все встречи были запланированы на завтра. Причина — угроза безопасности игроков, персонала и болельщиков. Однако за этим шагом скрывается нечто большее, чем просто забота о здоровье участников. Лига осознаёт, что проведение игр в условиях чрезвычайной ситуации отвлекает необходимые ресурсы от борьбы с пожарами.

По словам официальных лиц Калифорнии, уже уничтожено практически 150 км², включая 10 тыс. зданий. Дымовые завесы затрудняют работу пожарных, а прогнозы не оставляют надежд на быстрое улучшение ситуации. Погибли по меньшей мере 10 человек.

Для жителей региона катастрофа стала личной, в том числе и для представителей баскетбольной среды. Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик рассказал журналистам, что дом, который он арендовал вместе с семьёй, был уничтожен огнём. «Мы потеряли всё, что имело для нас значение», — сказал он с видимым горем. Возвращение в родной район стало для него шоком: «Всё разрушено. Этот масштаб разрушений невозможно представить, пока не увидишь своими глазами».

Лесные пожары в Калифорнии Фото: Apu Gomes/Getty Images

Не менее тяжёлые последствия настигли и главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра, чей детский дом в районе Пасифик-Палисейдс оказался среди уничтоженных. «Это моё родное место, и почти все мои друзья, кто там жил, лишились своих домов», — поделился он.

Несмотря на свои потери, лига остаётся верной принципам социальной ответственности. Совместно с Национальной ассоциацией баскетболистов (NBPA), НБА выделила $ 1 млн на поддержку пострадавших. Средства будут направлены в Американский Красный Крест, World Central Kitchen и другие благотворительные организации. Однако лига пошла дальше прямой помощи — «Лейкерс» и «Клипперс» также участвуют в разработке долгосрочных программ по восстановлению и поддержке местных сообществ.

Ситуация с лесными пожарами в Южной Калифорнии оказала значительное влияние на регион, затронув как повседневную жизнь местных жителей, так и работу спортивных организаций, включая НБА. Лига и её команды оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию, адаптировав свои планы и предоставив поддержку пострадавшим. Это именно тот случай, когда приоритетом становятся безопасность людей и сохранение инфраструктуры.