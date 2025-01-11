Где такое видано! Россияне из «Локомотива-Кубань» обыграли звёздный «Зенит» на выезде

Не успел начаться 2025 год, как «Зенит» уже второй раз сыграет с клубом из «большой четвёрки». На этот раз ко второму месту Единой лиги в гости пожаловал «Локомотив-Кубань». Краснодарцы в новом году ещё не побеждали, а Андрей Ведищев после поражения от «Пармы» обещал изменений! Что изменилось в игре «Локо» и как проходила встреча с «Зенитом» — всё самое интересное внутри.

В сезоне-2024/2025 в противостоянии «Зенита» и «Локомотива-Кубань» побеждали лишь гости. На этот раз именно выездная команда набрала первые очки во встрече: на Кирилле Темирове сфолил Ксавьер Мун, а россиянин реализовал два штрафных. Хозяева не долго оставались без очков, так как Дуэйн Бэйкон оказался точен из-под кольца. Мун с первых минут выделялся: разыгрывающий на дриблинге разобрался с соперником и положил «трёшку», а уже затем дважды пролез в «краску» и реализовал свободные лэй-апы.

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Думали, на этом американец остановился? А вот и нет, потому что он положил в цель бросок со средней дистанции. Девять очков от Муна за три с небольшим минуты игры — фантастика. В свою очередь, «Локо» держался поблизости во многом благодаря усилиям Патрика Миллера, Антониуса Кливленда и Темирова. Игра проходила в равной борьбе — никто из клубов не хотел уступать. Основное количество очков команд набирал игроки стартового состава, но Винс Хантер у «Зенита» и Владислав Емченко у «Локо» вышли и совершили очень много полезных действий. Россиянин и вовсе был в «огне»: реализовал все свои броски с игры, также положив в цель пять штрафных. Емченко набрал 12 очков в первой десятиминутке, но «Зенит» всё равно оказался сильнее — 30:28.

«Локо» ударно начал вторую четверть: Дмитрий Узинский реализовал «трёшку», а затем Кирилл Елатонцев перехватил мяч и отдал на своего капитана, который буквально за 10 секунд набрал пять очков. На первых минутах в атаке у «Зенита» происходил сумбур — команда часто не могла выйти из-под прессинга краснодарцев, допуская потери. Тем не менее лидеры хозяев Мун и Бэйкон взяли игру на себя, оформив по результативной атаке. Следом Темиров реализовал «трёшку» на равный счёт — 36:36. Второй отрезок складывался так, что преобладали прежде всего защитные действия. «Локо» перехватил инициативу и забрал четверть с результатом 23:16.

Кирилл Темиров Фото: Единая лига ВТБ

Андрей Мартюк после выхода с перерыва положил «трёшку» и был точен со средней дистанции. После этого Кливленд добавил ещё два очка в корзину соперника, а слэм-данк всё того же Мартюка заставил Паскуаля взять тайм-аут. «Локо» оформил рывок 9:0 и повёл в матче с преимуществом в 14 очков — 60:46. Практически четыре минуты «Зенит» не мог распечатать кольцо соперника, но Георгий Жбанов эффектно добавил сверху после промаха Бэйкона. Главный тренер хозяев решил полностью встряхнуть свою команду, выпустив Александра Щербенёва и Егора Рыжова, которые в «больших» матчах практически не получали игрового времени. «Локо» при этом нёсся действительно как паровоз. Краснодарцы позволили сопернику за пять с половиной минут третьей четверти набрать лишь три очка, а сами записали на свой счёт 21!

Просто невероятная игра от гостей. Удивляет то, что клуб из Краснодара не собирался останавливаться, отдаваясь полностью и в защите, и в атаке, когда уже вёл с разницей больше 20 очков. «Зенит» немного включился под конец третьей четверти, но всё равно уступил в ней со счётом 15:32. Последнюю десятиминутку лучше начала команда Паскуаля. Хозяева оформили рывок 8:0, в котором Мун положил две «трёшки» с сопротивлением, и Щербенёв был точен в проходе. Ведищев, естественно, взял тайм-аут, чтобы донести своим подопечным, как необходимо играть против Ксавьера и в целом охладить пыл соперника.

Андрей Ведищев Фото: Единая лига ВТБ

«Локо» после этого набрал пять очков кряду усилиями Миллера и Александра Гудумака. Тем не менее Мун отдавал все силы, чтобы догнать соперника в счёте. Игра выравнялась — команды обменивались результативными атаками. «Локо» же преодолел рубеж в 100 очков в матче. Страсти на паркете кипели нешуточные — борьба продолжалась на каждом участке паркета. «Зенит» понемногу сокращал разницу, доведя её до «-11». «Локо» прибавил в концовке. Хоть краснодарцы и уступили в заключительном отрезке со счётом 34:37, но выиграли встречу — 117:98.

Самым результативным игроком встречи стал Мун, набравший 32 очка, два подбора и семь передач! Невероятная игра от одного из лидеров «Зенита». Ксавьер таким выступлением показал, что достоин бороться за звание MVP Единой лиги. У «Локомотива-Кубань» сразу шесть игроков набрали больше 10 очков. Результативнее других были Кливленд — 25 очков и Миллер — 23 очка. Но без российских баскетболистов не было бы победы краснодарцев! Выше всяких похвал сыграли Емченко, Узинский и Темиров. В свою очередь, Мартюк, Гудумак и Елатонцев хоть выглядели чуть хуже своих соотечественников, но всё равно были очень полезны.

Если разбивать игру на отрезки, то в первой четверти невероятно себя проявил Емченко, во второй — Узинский, в третьей — Мартюк и Гудумак, а в четвёртой своё слово сказали Миллер и Кливленд. Ведищев ранее говорил, что игроки «Локо» неправильно оценивают его доверие. Видимо, главный тренер и президент клуба донёс до своих подопечных, что если вы хотите играть, то, пожалуйста, будьте добры выкладываться на полную. В этой игре было видно желание каждого на паркете. Особенно российских баскетболистов, которые во многом и сделали результат матча с «Зенитом». Стоит отдельно выделить Муна, тащившего на своих плечах «Зенит», но, как говорится, один в поле не воин…