Чемпион Единой лиги показал мастер-класс! ЦСКА уничтожил «Парму»

Лидер Единой лиги ВТБ московский ЦСКА пожаловал в гости в один из самых узнаваемых баскетбольных городов России — Пермь. Местной «Парме» на домашнем паркете предстояло сразиться с чемпионом, который находится в великолепной форме. Какой получилась игра и что происходило во встрече — в материале «Чемпионата».

Команды обменялись нерезультативными атаками, но затем один из лидеров ЦСКА Алекса Аврамович набрал первые два очка во встрече, послав в кольцо эффектный «флоатер». «Парма» тут же ответила точной «трёшкой» — отметился Алекс Хэмилтон. Именно эти два игрока впоследствии набирали очки для своих команд. В одной из последующих атак Никита Курбанов поймал соперника на ложном движении, реализовав бросок с фолом из-под кольца. Но пермский клуб никак не мог остановить Ливио Жан-Шарля, который попал в цель все свои три попытки. 14:10 — в пользу ЦСКА, и Евгений Пашутин взял тайм-аут.

Евгений Пашутин Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

После этого последовала дальняя бомбардировка: две точные «трёшки» реализовал Иван Ухов, а затем одним точным попаданием издали отметился Самсон Руженцев. Первая четверть получалась крайне результативной — команды без оглядки неслись вперёд и находили моменты для взятия кольца. Хэмилтон был неостановим в составе «Пармы», а со стороны ЦСКА — Жан-Шарль. Клубы почти 60 очков набрали за первую четверть! Армейцы оказались сильнее со счётом 34:23.

Старт второй четверти остался за ЦСКА: подопечные Андреаса Пистиолиса провоцировали на себе фолы и выглядели ярче. Впрочем, «Парма» прибавила в обороне и долгое время не позволяла армейцам набрать очки. В дело вмешался тренер москвичей, взявший тайм-аут. Греческий специалист взбодрил своих игроков, которые после этого оформили рывок 10:3. Гости активно делились мячом, выводя на открытые позиции для броска своих партнёров. В итоге ЦСКА выиграл отрезок с результатом 25:15, уйдя на перерыв в отличном настроении.

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Клубы вернулись из подтрибунки, а ЦСКА продолжил доминировать. На первых минутах третьей четверти выделялся Аврамович, который не только оказывался точен из-за дуги, но и в защите отрабатывал на все 100%, перехватывая мячи и защищаясь против снайперов «Пармы». Хозяева всеми силами пытались вскрыть оборонительные редуты гостей, но получалось с очень переменным успехом. Немного очков получалось набирать лишь у лидеров — Ройса Хэмма, Гарретта Нэвелса, Руженцева и Хэмилтона. Скамейка сегодня, откровенно говоря, молчала. К концу четверти разница между командами достигла уже 30 очков, а армейцы забрали четверть со счётом 24:14.

ЦСКА продолжил гнать свою линию в заключительном отрезке — искать открытые броски. Получалось великолепно — Каспер Уэйр и Антон Астапкович набрали семь очков за три минуты. Попытки догнать армейцев в счёте ничем не увенчались, поэтому Пашутин выкинул белый флаг, дав поиграть молодым баскетболистам. ЦСКА оказался сильнее в последней десятиминутке — 18:12. В итоге гости выиграли каждую из четвертей в матче. 101:64 — невероятно уверенная победа москвичей.

Лучшим по результативности во встрече стал Аврамович, на счету которого 17 очков, два подбора и три передачи. Следом расположился Мело Тримбл — 16 очков, один подбор и четыре передачи. К слову, сразу пять игроков в составе ЦСКА набрали как минимум 10 очков. К вышеупомянутым присоединились Жан-Шарль, Уэйр и Астапкович. В составе «Пармы» выделялись Хэмм и Руженцев. Первый из них набрал 15 очков, восемь подборов и две передачи, а второй — 13 очков, четыре подбора и столько же передач.

Руженцев выступает в «Парме» на правах аренды, поэтому матч с ЦСКА был для него невероятно важным. Первая встреча в сезоне получилась в одну калитку. Ранее Самсон не играл с армейцами, так как залечивал травму. Доминация клуба из Москвы была настолько впечатляющей, что каждый из игроков в заявке команды отметился набранными очками. Ждём первой проверки для ЦСКА в 2025 году — 19 января клубу предстоит сыграть с «Локомотивом-Кубань».