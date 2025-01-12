Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

НБА, Детройт Пистонс — Торонто Рэпторс: трипл-дабл Кейда Каннингема из 22 очков, 10 подборов и 17 передач, результат 12 января

В НБА зарождается новая суперзвезда? Он догоняет Леброна Джеймса по трипл-даблам!
Артемий Берстенев
Кейд Каннингем догоняет Леброна по трипл-даблам!
Аудио-версия:
Комментарии
Очередной огненный перформанс Кейда Каннингема из «Детройта».

Кейд Каннингем — один из самых универсальных игроков НБА. И сегодня он наглядно это показал. В очередной встрече «Детройт» провёл непростой матч с «Торонто», в котором игра держалась на качелях почти до самого конца. Каннингем оформил трипл-дабл с 22 очками, 10 подборами и 17 передачами. Эти 17 ассистов стали рекордом «Пистонс» в рамках трипл-даблов, обойдя даже достижения легендарного Айзеи Томаса.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Но вместе с этим Кейд умудрился совершить восемь потерь. Некоторые из них выглядели особенно странно, как, например, небрежный пас через всю площадку, который перехватили буквально у него на глазах. Каннингем, однако, не позволил ошибкам сбить себя с ритма, и именно его действия в концовке сделали разницу.

Главной головной болью для защиты «Торонто» стала разносторонность Кейда. Он успевал буквально всё: от бросков из-за дуги до точных проходов и игры в средней дистанции. Его умение читать ситуацию позволило постоянно находить свободных партнёров. Особенно отличились Тим Хардуэй-младший, который набрал 27 очков и забил семь из восьми трёхочковых, и Малик Бизли с его 18 очками со скамейки.

«Рэпторс» в первой половине выдали огневой перформанс, реализуя больше половины своих трёхочковых. Они также активно пользовались ошибками «Детройта», набрав 27 очков в быстрых отрывах. Несмотря на это, «Пистонс» находили ответы практически на каждый выпад соперника. Когда Кейд уходил отдыхать, его замещали Маркус Сассер и Симоне Фонтеккьо, чьи точные броски в третьей четверти удержали преимущество.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ключевой момент наступил в начале четвёртой четверти, когда «Торонто» впервые за долгое время вышел вперёд. Именно тогда Каннингем снова вышел на паркет и быстро изменил ход игры: сначала он нашёл Айзею Стюарта под кольцом, затем поставил блок-шот Скотти Барнсу, а через пару минут забил важнейший трёхочковый. Соперник так и не смог вернуться в игру, хотя был близок к этому несколько раз.

Скотти Барнс, один из главных конкурентов Кейда по драфту 2021 года, явно не смог поддержать уровень своего визави. Его 16 очков при 5 из 14 с игры выглядели тускло на фоне доминирования Каннингема.

Этот трипл-дабл стал для Кейда седьмым в сезоне, уступая только Николе Йокичу (15) и Леброну Джеймсу (8). Финальный счёт — 123:114 в пользу «Пистонс», которые теперь отправляются на короткий выезд в Нью-Йорк перед домашними играми с «Индианой» и «Финиксом».

НБА — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
123 : 114
Торонто Рэпторс
Торонто
Детройт Пистонс: Хардуэй-младший - 27, Каннингем - 22, Бисли - 18, Харрис - 17, Дюрен - 10, Фонтеккио - 9, Томпсон - 6, Стюарт - 6, Сассер - 5, Холланд - 3, Рид, Мур
Торонто Рэпторс: Куикли - 25, Барнс - 16, Браун - 14, Буше - 14, Дик - 13, Барретт - 10, Шид - 10, Пёлтль - 8, Олиник - 4, Уолтер, Темпл, Агбаджи, Митчелл
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android