В НБА зарождается новая суперзвезда? Он догоняет Леброна Джеймса по трипл-даблам!

Кейд Каннингем — один из самых универсальных игроков НБА. И сегодня он наглядно это показал. В очередной встрече «Детройт» провёл непростой матч с «Торонто», в котором игра держалась на качелях почти до самого конца. Каннингем оформил трипл-дабл с 22 очками, 10 подборами и 17 передачами. Эти 17 ассистов стали рекордом «Пистонс» в рамках трипл-даблов, обойдя даже достижения легендарного Айзеи Томаса.

Но вместе с этим Кейд умудрился совершить восемь потерь. Некоторые из них выглядели особенно странно, как, например, небрежный пас через всю площадку, который перехватили буквально у него на глазах. Каннингем, однако, не позволил ошибкам сбить себя с ритма, и именно его действия в концовке сделали разницу.

Главной головной болью для защиты «Торонто» стала разносторонность Кейда. Он успевал буквально всё: от бросков из-за дуги до точных проходов и игры в средней дистанции. Его умение читать ситуацию позволило постоянно находить свободных партнёров. Особенно отличились Тим Хардуэй-младший, который набрал 27 очков и забил семь из восьми трёхочковых, и Малик Бизли с его 18 очками со скамейки.

«Рэпторс» в первой половине выдали огневой перформанс, реализуя больше половины своих трёхочковых. Они также активно пользовались ошибками «Детройта», набрав 27 очков в быстрых отрывах. Несмотря на это, «Пистонс» находили ответы практически на каждый выпад соперника. Когда Кейд уходил отдыхать, его замещали Маркус Сассер и Симоне Фонтеккьо, чьи точные броски в третьей четверти удержали преимущество.

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Ключевой момент наступил в начале четвёртой четверти, когда «Торонто» впервые за долгое время вышел вперёд. Именно тогда Каннингем снова вышел на паркет и быстро изменил ход игры: сначала он нашёл Айзею Стюарта под кольцом, затем поставил блок-шот Скотти Барнсу, а через пару минут забил важнейший трёхочковый. Соперник так и не смог вернуться в игру, хотя был близок к этому несколько раз.

Скотти Барнс, один из главных конкурентов Кейда по драфту 2021 года, явно не смог поддержать уровень своего визави. Его 16 очков при 5 из 14 с игры выглядели тускло на фоне доминирования Каннингема.

Этот трипл-дабл стал для Кейда седьмым в сезоне, уступая только Николе Йокичу (15) и Леброну Джеймсу (8). Финальный счёт — 123:114 в пользу «Пистонс», которые теперь отправляются на короткий выезд в Нью-Йорк перед домашними играми с «Индианой» и «Финиксом».