Что за цирковое зрелище! Джа Морант сотворил невероятный победный бросок

Когда Джа Морант вернулся на паркет после травмы плеча, он явно не планировал прям так сразу брать на себя роль главного героя. Всё шло к тому, что матч между «Миннесотой» и «Мемфисом» станет ещё одним напряжённым противостоянием двух равных соперников, где результат решат мелочи. Так и получилось. Но какая концовка!

С первых минут было заметно: у «Миннесоты» вновь действует переработанный стартовый состав с Донте Дивинченцо в пятёрке. Этот ход Криса Финча явно оправдывает себя. Дивинченцо вновь стал главной ударной силой, наколотив 27 очков, собрав 10 подборов и отдав семь передач. В том числе шесть трёхочковых, которые буквально удерживали команду на плаву в напряжённой третьей четверти.

Сам тренер не скрывает, что решение вывести Майка Конли на скамейку позволило ему маневрировать составом. Конли появился на паркете к середине первой четверти, выполнил привычный объём работы, но на этот раз больше сосредоточился на роли организатора. Финч, кажется, нашёл формулу, которая позволяет всем чувствовать себя на своём месте. Однако в клатчевые моменты в это сыграло не ключевую роль.

Джейден Макдэниэлс, Джа Морант и Энтони Эдвардс Фото: David Berding/Getty Images

«Гриззлис» к середине второй четверти потеряли контроль над игрой. Их атаки выглядели хаотичными, а оборона не справлялась с резкостью Энтони Эдвардса и мобильностью Руди Гобера. Даже после того, как Гобер временно покинул площадку из-за повреждения в начале первой четверти, «Миннесота» выглядела стабильнее и опаснее.

За шесть минут до конца у «Миннесоты» было шесть очков преимущества. А затем — серия ошибок. Дивинченцо начал мазать из-за дуги, Гобер перестал получать передачи под кольцом, а Эдвардс в ключевой момент увлёкся индивидуальными действиями. «Гриззлис» этим воспользовались — неидеально, но достаточно, чтобы снова сократить разрыв до минимума.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

И вот за 18 секунд до конца при равном счёте — 125:125 — мяч оказался в руках Джа Моранта. Для него встреча складывалась далеко не лучшим образом: всего 12 очков и ни одного попадания из-за дуги. Но именно его решающий бросок стал кульминацией. Флоутер через Гобера зашёл точно в кольцо, и «Гриззлис» повели на два очка.

«Миннесота» успела взять тайм-аут и попытаться выстроить атаку. Однако вместо комбинации получилось что-то похожее на хаос: Энтони Эдвардс получил мяч на дуге и, не дожидаясь свободного броска, запустил трёхочковый через защитника. Промах. 127:125 — «Гриззлис» увезли победу из Миннеаполиса в матче, где итог мог бы быть совсем другим.