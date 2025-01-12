Потери, хаос и провалы. Команда Дёмина снова терпит болезненное поражение в NCAA

Предвестник тревоги как для команды Егора, так и для него самого?

Университет Бригама Янга (BYU) продолжает испытывать трудности, и последние три игры стали серьёзным испытанием для команды Кевина Янга. Поражение от Техасского христианского университета (TCU — они же «жабы») со счётом 67:71 — яркий пример того, как «Кугарз» сами упускают шансы на успех.

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

Команда, в которой выступает российский баскетболист Егор Дёмин, начала с проблем в защите, позволив сопернику реализовать 7 из 11 трёхочковых в стартовой половине игры. Ошибки преследовали «Кугарз» на протяжении всего матча: 16 потерь, каждая из которых стоила очков. Для сравнения: TCU допустили лишь шесть потерь. Эти цифры говорят сами за себя.

Развязка встречи наступила в последние минуты. За 1:44 до финального свистка BYU вышел вперёд со счётом 67:65, но концовка обернулась чередой ошибок. Фуссейни Траоре не смог реализовать удобный момент под кольцом, Ричи Сондерс, который был, пожалуй, единственным светлым пятном в игре команды, случайно наступил на боковую линию, а заключительный трёхочковый бросок Дёмина оказался скорее отчаянной попыткой, чем осмысленным решением.

Егор Дёмин Фото: Пресс-служба университета Бригама Янга

«Кугарз» не блистали командной игрой. Сондерс, набравший 26 очков при впечатляющих 9 из 13 с игры, стал едва ли не единственной яркой искрой в составе. Остальные игроки выглядели блёкло: реализация дальних бросков составила скромные 9 из 24, а нападение больше напоминало хаотичный поиск решений. Даллин Холл, начавший матч на скамейке, выделялся разве что в организации игры, отметившись шестью результативными передачами.

TCU, напротив, действовал расчётливо. Ноа Рейнольдс, лидер «жаб», набрал 21 очко и обеспечил команде ключевые баллы в решающие моменты. А общий объём работы в защите позволил TCU заработать 17 очков на потерях соперника. Итог встречи был закономерен.

Кевин Янг признал, что основной причиной поражения стали потери. «Это было определяющим фактором. Мы просто не можем позволять себе такое количество ошибок», — сказал он. Но одной самокритики недостаточно: очевидно, что команде не хватает чёткости в защите и организованности в атаке. В третьей подряд встрече BYU не смог набрать больше 68 очков — показатель, который становится хроническим.

Видео можно посмотреть на канале Big 12 Conference в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Если посмотреть на ситуацию в более широком контексте, это поражение можно расценить как упущенный шанс. TCU — команда, которая явно не входит в число сильнейших, и победа над ними могла бы стать важным достижением в активе BYU. Однако вместо этого «Кугарз» лишь пополнили список разочарований, добавив ещё один матч, который были обязаны выигрывать.

С такими проблемами на обоих концах площадки BYU предстоит многое пересмотреть. Очевидно одно: если команда продолжит играть в том же духе, её сезон закончится гораздо раньше, чем хотелось бы. Следующую встречу Егор Дёмин, который сегодня отметился лишь восемью очками (три из восьми с игры, где 0 из трёх — трёхочковые; два из трёх — штрафные), четырьмя передачами и двумя подборами, проведёт в ночь на 15 января с университетом штата Оклахома, на счету которого девять побед при пяти поражениях.

До драфта НБА-2025 осталось: