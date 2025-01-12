«Воспоминания утрачены навсегда». Эмоциональная речь тренера «Лейкерс» о трагедии в США

Пожары в Лос-Анджелесе вновь обернулись трагедией для местных жителей. Огонь уже унёс жизни 16 человек, более 100 тыс. эвакуированы. В их числе пострадал главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик, который лишился дома и практически всех личных вещей. Однако он оказался одним из тех, кто не только принял удар, но и решил использовать ситуацию для помощи другим.

Редик возглавил «Лейкерс» в июне 2024 года, а в Палисейдс его семья поселилась в арендованном доме. На момент начала пожаров команда находилась в Далласе, а жена тренера вовремя эвакуировала детей. Едва узнав об уничтожении дома, Редик отправился осмотреть остатки. «Это невозможно описать словами. Всё стёрто с лица земли», — рассказал он журналистам.

Тренер отметил, что самые важные вещи остались в пепле. «Дом был временным, но он хранил нашу историю: 20 лет жизни с женой, 10 лет воспитания детей. Эти вещи нельзя заменить — ни старые фотоальбомы, ни рисунок сына, который висел над лестницей. Материальное можно восстановить, но личные воспоминания утрачены навсегда», — признался Редик.

Остин Ривз общается с Редиком после трагических новостей:

Однако то, что пережила семья тренера, — лишь малая часть общей катастрофы. Пожары охватили обширные территории Лос-Анджелеса, вынудив десятки тысяч жителей бросить свои дома. Полиция сообщает о волне мародёрств: преступники переодеваются в форму пожарных, чтобы проникнуть в пустующие дома.

Не добавляют оптимизма и дроны, запускаемые любителями. Один из них стал причиной серьёзной аварии: он пробил корпус пожарного самолёта Super Scooper, который пришлось снять с работы до начала следующей недели. Это временно парализовало авиационную помощь, что усложнило борьбу с огнём. Как заявил представитель ФБР, количество подобных инцидентов уже превысило десятки случаев.

Редик, несмотря на пережитое, подчёркивает, что трагедия выходит за рамки личного: «Мы не только потеряли дом, но и ощутили, как разрушена община, которая нас приняла. Это не просто место на карте, это люди. Они нас поддержали, и теперь наша задача — поддержать их».

Джей Джей Редик (справа) со своей семьёй Фото: Из личного архива Джей Джей Редика

Джей Джей признался, что его семья всегда была связана с Бруклином, где они жили до переезда, но Палисейдс за короткий срок стал для них настоящим домом. «Мы полюбили этот район. Теперь самое важное — помочь всем, кто потерял не только имущество, но и стабильность. Это дело всей общины», — добавил он.

Семья Редика планирует активно участвовать в восстановлении района. По словам наставника «озёрников», потеря имущества — это горький опыт, но он лишь подчёркивает, насколько важна поддержка других. «Наши усилия — это не только про нас. Это про всех, кто остался без дома. Помогая другим, мы помогаем себе», — заключил он.

Пожары в Калифорнии принесли разрушения, лишив многих людей дома и привычной жизни. Однако даже среди этого хаоса проявилась невероятная сила человеческой солидарности. Джей Джей Редик и его семья, пережившие личную утрату, решили не оставаться в стороне и готовы внести свой вклад в восстановление сообщества. Их история напоминает, что единство и взаимопомощь способны преодолеть любые трудности и залечить раны, нанесённые бедствием.