На OnlyFans она заработала больше, чем в баскетболе. Это что такое — новый тренд?

33-летняя Лиз Кембедж всегда была известна как спортсменка, умеющая привлечь внимание. Четырёхкратная участница Матчей всех звёзд, лучший бомбардир женской НБА (WNBA) в 2018 году, олимпийская медалистка. А теперь она нашла способ оказаться в заголовках новостей снова — OnlyFans. Спортсменка заявила, что за первую неделю на платформе заработала больше, чем за всю свою профессиональную карьеру в баскетболе. Да, это реальность современного спорта: баскетбол для одних остаётся делом жизни, для других — стартовой площадкой для чего-то более прибыльного.

Максимальная зарплата Кембедж в WNBA составляла $ 221 450 за сезон. В 2022 году она подписала контракт с «Лос-Анджелес Спаркс» за $ 141 386, но покинула команду до окончания сезона, решив попробовать себя в других сферах. Одной из них стал OnlyFans, где она, по её словам, смогла «проявить свою креативность» и заработать порядка $ 1,5 млн за год. Это, конечно, больше, чем она могла рассчитывать получить в баскетболе, но говорит ли это о смелости, финансовом расчёте или о чем-то ещё — вопрос очень открытый.

Кембедж объясняет своё решение как возможность показать «другую сторону» своей личности. По её словам, баскетбол был важной частью жизни, но не определял её полностью. На платформе она делится модным и, как она сама подчёркивает, «художественным» контентом. Художественность — штука субъективная, конечно, но за неё готовы платить. И платить немало.

Элизабет Кембедж Фото: Из личного архива Элизабет Кембедж

Этот поворот карьеры вновь говорит о разнице в оплате труда между мужским и женским спортом. Да, WNBA пока не может предложить своим игрокам контракты на десятки миллионов, как НБА. Но вместо того, чтобы бороться за улучшение условий в самой лиге или использовать свою медийность для реальных изменений, Кембедж выбрала другой путь. Более простой, но и более спорный.

Всё это особенно парадоксально для игрока, который внёс такой вклад в женский баскетбол. Олимпийская бронза 2012 года, серебро чемпионата мира 2018 года, впечатляющая статистика, обложка ESPN Body Issue — её карьера оставила заметный след. Но что останется в памяти спустя годы?

Кембедж продолжает баскетбольную карьеру на международной арене, сейчас играет за китайский клуб «Сычуань Юанда». Однако сама она не скрывает, что её приоритеты изменились. «Я не закрываю двери, но сейчас я сосредоточена на создании чего-то нового», — заявила она. Нового или проще доступного?