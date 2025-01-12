Такой УНИКС очень сложно одолеть! «Уралмашу» очень нужен Октавиус Эллис

После эмоциональной победы над «Зенитом» УНИКС восстановил статус полноценного претендента на титул. О команде снова заговорили, чего нельзя было сказать осенью из-за неудачного старта сезона. Казанцы, хотя и не без труда, обыграли «Енисей» и довели свою победную серию до восьми матчей, методично приближаясь к первой строчке турнирной таблицы. Однако «Уралмаш» собирался испортить настроение подопечным Велимира Перасовича.

Перед началом сезона от уральской команды ожидали многого, но старт сезона прошёл для «Уралмаша» проблемно. Лишь в последние недели коллектив нашёл свою игру, поднявшись на пятое место. Победа над УНИКСом могла бы дать подопечным Ростислава Вергуна шанс включиться в борьбу за топ-4.

И вот команды встретились. Два клуба, которые слабо начали сезон, но к настоящему моменту набрали впечатляющую форму. «Уралмаш» по-прежнему обходится без Эллиса, но успел научиться играть в его отсутствие. Однако как далеко может зайти уральский коллектив без своей главной звезды? Этот матч должен был дать ответ на данный вопрос.

Состав УНИКСа усилил вернувшийся Девон Акун-Пёрселл, тогда как стартовая пятёрка «Уралмаша» претерпела изменения: в неё вошли Джавонте Даглас и Игорь Новиков.

Джеремайя Мартин и Девон Акун-Пёрселл Фото: Единая лига ВТБ

Как это часто бывает в важных встречах, с первых секунд обе команды задали высокий темп. Быстрая атака сменялась активной, но не хаотичной защитой. УНИКС захватил лидерство благодаря двум точным трёхочковым Михаила Беленицкого и Андрея Лопатина. Дальние броски в этой встрече стали серьёзным подспорьем для казанцев, у которых порой возникают проблемы с точностью из-за дуги. Но если подопечные Перасовича начинают попадать издали, остановить их крайне сложно.

Стартовая пятёрка УНИКСа даже визуально выглядела мощнее и выше соперников из Екатеринбурга. Это позволяло казанцам выстраивать компактную оборону и активно прессинговать на периметре: преимущество в габаритах и размахе рук обеспечивали контроль над всей площадкой.

«Уралмашу», тем более без мощного центрового Эллиса, было непросто пробивать такую защиту. Команда была вынуждена полагаться на сложные дальние броски, и здесь ей помог Джеремайя Мартин, отметившийся несколькими эффектными попаданиями. Кроме того, Мартин проявил себя и в защите, что редкость для игроков его архетипа. Он продолжает доказывать, что был одним из ключевых факторов успеха прошлогоднего «Енисея», наряду с Ксэвьером Ратэн-Мэйсом.

Джеремайя Мартин и Маркос Найт Фото: Единая лига ВТБ

Тем не менее выравнять игру «Уралмашу» удалось только ближе к концу первой четверти, когда на паркет начали выходить запасные УНИКСа. Обычно такие опытные игроки, как Дмитрий Кулагин, Маркос Найт и Джален Рейнольдс, помогают команде сохранять или даже увеличивать темп набора очков. Однако в этот раз им пришлось непросто: их действия в атаке были далеки от идеала, а оборонительная мощь казанцев заметно снизилась. «Уралмаш» воспользовался этим и сумел вырваться вперёд.

Во второй четверти характер игры заметно изменился. Борьбы стало больше, появилось больше нарушений, пауз и вязкости. УНИКС словно специально затягивал игру, чтобы измотать соперника. «Уралмаш» какое-то время держался, но ближе к концовке четверти явно устал. Этого момента и ждали казанцы. Девон Акун-Пёрселл повёл за собой команду, и УНИКС начал наращивать преимущество, уходя на большой перерыв с комфортным отрывом.

Ростислав Вергун Фото: Единая лига ВТБ

К сожалению, во второй половине матча интриги не осталось. Казалось, что уральцы оставили все силы в первой половине. Тем временем лидеры УНИКСа разыгрались. Даже Джален Рейнольдс, испытывавший проблемы на старте встречи, нашёл свою игру. Казанцы продолжали демонстрировать высокую эффективность в нападении, поражая кольцо соперника точными трёхочковыми бросками. У «Уралмаша» не оказалось игрока, который смог бы ответить 25-очковому перформансу Акун-Пёрселла. Команда оказалась бессильной перед натиском соперника.

Очевидно, что без Октавиуса Эллиса «Уралмаш» остаётся крепкой командой, но для борьбы с топами этого недостаточно. Вряд ли коллектив сможет всерьёз претендовать на место в топ-4. Даже когда центровой вернётся, ему понадобится время на адаптацию, а тренеру Ростиславу Вергуну — на перестройку ротации и тактики. Эллис — баскетболист, под которого нужно подстраивать игру, поэтому не стоит удивляться, если после его возвращения «Уралмаш» поначалу будет выглядеть нестабильно. Тем не менее команда, скорее всего, сохранит место в топ-6 и напрямую выйдет в плей-офф. Основная задача — привести Эллиса в оптимальную форму к началу четвертьфинальной серии.

Что касается УНИКСа, команда сравнялась по очкам с ЦСКА, хотя и провела на одну встречу больше. Казанцы будут бодаться с другими представителями топ-4 до конца регулярного сезона и имеют все шансы побороться за первую строчку, которая даст преимущество домашней площадки во всех сериях плей-офф.