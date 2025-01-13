Сабонис просто невероятен — он среди легенд. И ведёт «Сакраменто» к плей-офф!

«Сакраменто» продолжает удивлять, показывая характер и отличную командную работу. В матче с «Чикаго» зрители стали свидетелями настоящего зрелища: почти 30 смен лидера, минимальные отрывы и интрига до самого конца. «Кингз» провели матч так, как и должна действовать команда, претендующая на место в плей-офф.

Главным событием встречи стал возвращение ДеАарона Фокса. Пропустив три матча из-за травмы, он уверенно включился в игру, набрав 26 очков и добавив к этому девять подборов и три результативные передачи. Его взаимодействие с Домантасом Сабонисом, который отметился дабл-даблом (22 очка, 15 подборов), вновь стало ключевым фактором успеха.

«Буллз» делали всё, чтобы помешать гостям. Зак Лавин провёл очередной сильный матч, набрав 36 очков. Но индивидуальное мастерство Лавина не смогло компенсировать отсутствие дисциплины в концовке. В решающие минуты «быки» допустили несколько ошибок, которые оказались фатальными.

Игра строилась на постоянной динамике. «Короли» выделялись качественным движением мяча — 33 передачи на 47 точных бросков — при минимуме потерь (всего восемь). При этом их трёхочковые попытки долго не шли: в первой половине они реализовали лишь четыре из 18. Однако во второй процент попаданий улучшился, особенно в третьей четверти, когда команда реализовала шесть трёхочковых из 13.

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Тренерский штаб Дуга Кристи снова нашёл чем удивить. В ключевые моменты он задействовал резервы, включая Кеона Эллиса, который получил шанс замедлить Лавина в концовке. Именно его выход позволил гостям выстоять, когда счёт оставался минимальным.

Итоговый отрезок был настоящим тестом для обеих команд. При счёте 120:119 Эллис отработал в защите, Сабонис уверенно реализовал штрафной, а в последней атаке гостей Лавин получил блок-шот от всё того же Сабониса. «Сакраменто» одержал победу 124:119, продлив свою серию до семи матчей. Теперь «Кингз» ждёт встреча с «Милуоки», которая завершит их выездную серию.

Сабонис, в свою очередь, продолжает устанавливать уникальные достижения: после невероятной игры в субботу, где он набрал 23 очка и установил личный рекорд по подборам (28), сегодня центровой снова оформил дабл-дабл. Это уже 98-й дабл-дабл в его последних 101 матчах — лучший показатель с момента слияния НБА и АБА. Сабонис вошёл в элитный клуб, рядом с такими легендами, как Уилт Чемберлен, Элджин Бэйлор и Боб Петтит.