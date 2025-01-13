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НБА, Бостон Селтикс — Нью-Орлеан Пеликанс: Бостон чуть не проиграл домашний матч, концовка игры, результат 13 января 2025

Почти в объятиях позора. «Бостон» чуть не слил матч откровенному аутсайдеру
Артемий Берстенев
«Бостон» чуть не слил матч откровенному аутсайдеру
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Последние секунды, которые могли потрясти всех болельщиков «Селтикс».

«Бостон» опять устроил своим болельщикам проверку нервной системы. Встреча с «Нью-Орлеаном», командой из нижней части таблицы, должна была стать лёгкой разминкой после недавнего провала с «Сакраменто». Но вместо уверенной победы «Селтикс» получили борьбу на каждом участке площадки и сумели вырвать победу только на последних секундах.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Начало игры стало своеобразным повторением последних проблем «Бостона». С первых минут мяч будто отказался слушаться хозяев. Шесть промахов подряд и лишь один точный трёхочковый из 12 попыток в стартовом отрезке задали тон не самой уверенной игре «кельтов». При этом «Пеликанс» вышли с совершенно другим настроем. Деджонте Мюррей набрал 17 очков в первой четверти, что помогло гостям выйти вперёд — 35:29.

Во второй четверти «Бостон» начал исправлять ситуацию. Команда сократила количество потерь и сумела сбить темп соперника, что позволило выровнять игру. Однако каждая ошибка превращалась в быстрый отрыв «Нью-Орлеана», что вновь оголяло слабости бостонской защиты. Перерыв команды встретили с минимальным преимуществом хозяев — 62:61.

После паузы «Селтикс» попытались нащупать баланс. Джейлен Браун показал себя в третьей четверти, набрав 16 очков за матч и добавив восемь подборов и семь передач. Но основные проблемы оставались нерешёнными. «Пеликанс» продолжали успешно атаковать издали и набрали 22 очка на быстрых прорывах, ловя хозяев на провалах в обороне.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Решающий отрезок оказался нервным и для команд, и для болельщиков. Бостон продолжал мазать с периметра, завершив матч с 29,5% реализации трёхочковых (13 из 44). Но когда дело дошло до последних минут, именно Джейсон Тейтум сделал шаг вперёд. Его два мощных данка позволили удержаться на плаву и избежать поражения, которое явно висело в воздухе.

Финальная сирена зафиксировала счёт 120:119 в пользу «Селтикс». Этот результат сложно назвать показателем доминирования, но он дал «кельтам» возможность избежать нового провала и улучшить соотношение побед и поражений до 28-11. Теперь команде предстоит выездной матч с «Торонто», где такая нестабильная игра может уже не сработать.

НБА — регулярный чемпионат
13 января 2025, понедельник. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
120 : 119
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Бостон Селтикс: Тейтум - 38, Порзингис - 19, Браун - 16, Притчард - 11, Хорфорд - 11, Холидэй - 8, Корнет - 8, Уайт - 6, Хозер - 3, Тиллман, Уолш, Спрингер, Кета
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 30, Мюррей - 26, Уильямсон - 16, Макколлум - 13, Грин - 10, Альварадо - 9, Мисси - 7, Тайс - 6, Хоукинс - 2, Бостон, Маткович, Робинсон-Эрл
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Новости. Баскетбол
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