«Лейкерс» наняли тренеров, которые когда-то чуть не сломали друг друга

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик потенциально попал в курьёзную ситуацию, которая могла бы стать началом фильма, если бы не была реальностью. Его дебют в тренерской роли не только отметился назначением двух уважаемых ассистентов — Нэйта Макмиллана и Скотта Брукса, но и всколыхнул прошлое, о котором, кажется, все успели забыть.

Редик, известный своей любовью к деталям и профессиональному подходу, пригласил двух опытных специалистов с внушительным стажем. Макмиллан, бывший главный тренер с 19-летней карьерой, известен как строгий стратег. Брукс — тренер с 12-летним опытом, которому всегда удавалось находить общий язык даже с самыми сложными игроками. К тому же оба они когда-то выступали в НБА на позиции разыгрывающих. Казалось бы, идеальная команда. Но радость от их назначения омрачила одна старая история.

Вскоре после объявления о назначении кто-то прислал Редику запись игры плей-офф 1993 года. На видео Макмиллан и Брукс, тогда ещё игроки, яростно выясняли отношения на площадке. Всё началось с того, что Макмиллан пару раз въехал локтем в бок Бруксу, а тот не остался в долгу и отправил соперника в стойку. Драка быстро переросла в массовую потасовку, в которой участвовали обе команды. Даже судья не ушёл без травм: он сломал палец, пытаясь разнять игроков.

Редик, мягко говоря, был ошарашен, когда увидел это. Ему предстояло провести первую встречу с новыми помощниками, и вместо стандартных обсуждений пришлось задать неожиданный вопрос: «Вы точно не собираетесь драться снова?» Оказалось, что за 30 лет Макмиллан и Брукс так и не обсудили ту драку. В их отношениях не было конфликта — лишь молчаливые кивки на расстоянии, когда они сталкивались на тренерских мостиках.

Видео можно посмотреть на канале Ryan Van Dusen в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

На самом деле, для обоих это было лишь частью игры. Макмиллан и Брукс — представители старой школы, где за место на площадке приходилось буквально драться. У каждого был трудный путь в НБА: Макмиллана выбрали лишь во втором раунде драфта, а Брукс пробивался в лигу без всяких гарантий. Их карьеры строились на дисциплине и готовности «пахать» ради успеха.

Когда Редик выбирал ассистентов вместе с генеральным менеджером «Лейкерс» Робом Пелинкой, Брукс оказался в списке обязательных кандидатур. В паре с Макмилланом он стал балансом: один приносит порядок и системность, другой — энергию и лёгкость в общении. Вместе они идеальная поддержка для молодого тренера, который только учится быть лидером.

Та самая драка, способная стать причиной напряжённости, превратилась в забавный эпизод, укрепивший новый тренерский штаб. Теперь «Лейкерс» получили не только опытных наставников, но и историю, с которой можно начать разговор за ужином. Как сказал сам Редик: «Эти парни видели всё в НБА за свои годы. И теперь они вместе со мной работают на благо команды».