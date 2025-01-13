Психующая звезда и антирекорд. Что происходит в «Зените»?

Центральный матч недели в Единой лиге ВТБ между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань» позади. Результат на табло, эмоции уже улеглись, а значит, настало время подвести некоторые итоги. Прежде всего хочется понять, почему сине-бело-голубые провели настолько плохую игру и что нужно делать в дальнейшем, чтобы такого больше не возникало.

«Зенит» позволил «Локо» набрать 117 очков во встрече, что стало антирекордом для клуба из Санкт-Петербурга в Единой лиге. Для сине-бело-голубых это количество очков, которые пропустил клуб, оказалось рекордным. Это случилось во многом из-за провала в третьей четверти: краснодарцы оформили рывок 27:3, который и стал апогеем проблем «Зенита» в матче. Давайте детальнее разберём то, что пошло не так.

В общем, старт от «Локо» в третьей четверти получился великолепным, но упрекнуть игроков «Зенита» в обороне особо не в чём. Андрей Мартюк реализовал свои броски из-за выбора лучшей позиции на разменах. Антониус Кливленд же оказался точен из-за своего мастерства, Жбанов сделал всё, чтобы мяч не попал в цель. А вот потери для подопечных Хавьера Паскуаля — это была главная проблема в этом игровом отрезке. Сначала Ксавьер Мун после пик-н-ролла с Алексом Пойтрессом отдал внутрь передачу на своего «большого», которого уже поджидали двое соперников. Они вынудили центрового совершить потерю, после чего мяч оказался у «Локо». В следующей же атаке Андрей Воронцевич получил мяч в «посте», но после разворота Кливленд выбил оранжевый прямиком в руки своего партнёра.

Алекс Пойтресс и Патрик Миллер Фото: Единая лига ВТБ

И это лишь некоторые из первых моментов четверти. Следом был ещё один перехват мяча от Кирилла Темирова. «Зениту» же приходилось быстро фолить на половине соперника, чтобы «Локо» не убегал в быстрые отрывы. Если подводить итоги, то сине-бело-голубые ужасно читали игру в третьей десятиминутке, совершили уйму потерь, выглядели инертно, не могли придумать, как вскрыть оборону соперника, при этом сами плохо действовали в защите. Очевидно, что когда факторы складываются таким образом, то ты проиграешь четверть со счётом 15:32.

Паскуаль пытался вмешаться в игру своими тайм-аутами: он эмоционально реагировал на выступление своих подопечных, пытаясь их тем самым взбодрить. Но агония от «Зенита» продолжалась на протяжении шести минут. Можно сказать, что именно за это время сине-бело-голубые и проиграли встречу. В одной из пауз, которую взял Паскуаль по ходу четверти, Винс Хантер перешёл все границы дозволенного и чуть ли не в приказном порядке начал раздавать указания во время того, как говорил главный тренер «Зенита». Хавьер не стал в присутствии своих подопечных, так скажем, затыкать одного из самых опытных игроков в команде. Кажется, зря.

Винс Хантер Фото: Кадр из трансляции

Паскуаль показал рукой, мол, Винс, остановись, дай, пожалуйста, я скажу то, как мы будем играть. Однако Хантер не остановился, потратив почти весь тайм-аут Хавьера. Думали, это всё? Центровой зацепился с Иньиго Зорзано, который является главным помощником Паскуаля в «Зените». Они на повышенных тонах общались на скамейке запасных. К слову, больше Хантер на паркет не выходил. На наш взгляд, главному тренеру клуба из Санкт-Петербурга необходимо провести курс воспитательных мер для Винса. Может быть, стоит его отстранить на одну или две игры за такое поведение, чтобы дать понять остальным — непозволительно! Каждый должен делать свою работу, а если ты сомневаешься в Паскуале как тренере, то удачи тебе найти такого специалиста, который тебя не разочарует.

Плохие матчи случаются и у игроков, и у тренеров, но это не повод лезть практически с кулаками на ассистента и дерзить Паскуалю, думая, что всё знаешь лучше всех. Меры необходимы. Если по игре: кажется, необходимо чаще задействовать Воронцевича. Именно с опытным форвардом на паркете «Зенит» выглядел привлекательнее, чем без него. К тому же, на наш взгляд, нужно немного вправить мозги Дуэйну Бэйкону. Да, он лидер команды, в этом нет сомнений. Но брать на себя такое количество бездумных бросков из всевозможных позиций… Причём одно дело, когда у него идёт игра, то вопросов к нему и команде нет и не может быть. Однако когда ты во встрече с УНИКСом реализовал четыре броска из 21 (19%), а с «Локо» — 6 из 15 (40%), то, наверное, что-то идёт не так, как до́лжно — и нужно отдать роль первой скрипки другим. Конечно, он играл после травмы, но это не меняет сути.

Хавьер Паскуаль чемпион Евролиги, главный тренер «Зенита» «Я здесь уже больше четырёх лет, и не было такого момента, когда я бы сказал что-то хуже, чем скажу сейчас. Я хочу попросить прощения у всех болельщиков за то, как мы сегодня выступали. Ни концентрации, ни бойцовского духа сегодня не было. Мы еще как-то функционировали в первой половине, потому что более или менее действовали в атаке. Но после перерыва игра была совершенно другой. От нас было много потерь, много промахов, и «Локо» воспользовался этим. Мы в какой-то момент сдались и провалили матч».

Можно было попробовать чаще находить Муна, у которого игра складывалась невероятным образом — он был единственным, кто тащил «Зенит» на протяжении всей встречи. Также пытаться больше заигрывать Пойтресса под кольцом. Алекс со своим богатым арсеналом движений мог бы расправиться с Елатонцевым и Мартюком, которые хоть и талантливые, но ещё не настолько зрелые и опытные. Паскуаль же в определённый момент попытался встряхнуть ситуацию, выпустив на паркет Александра Щербенёва и Егора Рыжова. Сам же он сказал, что это было сделано, потому что другие игроки его команды играли плохо, а россиянам представился шанс попробовать себя в матче с топ-соперником.

Итог: «Зениту» необходимо больше полагаться на всех игроков, а не на искромётную игру от лидеров, например, Муна или Бэйкона. Паскуалю нужно каким-либо образом показать, что главный здесь он. Его решения не должны оспариваться. Иначе эта команда далеко не уедет. Также надо дать понять Хантеру, что такое поведение непозволительно. Может быть, дело дойдёт до краткосрочного отстранения, но всех деталей конфликта мы не знаем, поэтому утверждать не можем. К тому же после матча уже прошло немало времени, думаем, если бы были применены к нему какие-то меры, то общественность уже бы узнала об этом. «Локомотив-Кубань» же отбирает очки у клубов «большой четвёрки», но отдаёт другим — трижды проиграл «Парме» и раз – «Самаре».