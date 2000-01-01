Шакил выглядит крохой на фоне баскетболиста Риу
Шакил О'Нил встретился с самым высоким подростком в мире. На фоне 236-сантиметрового Оливье Риу легенда НБА выглядит крохой! А ведь рост Шака — 216 см.
Шакил О'Нил выглядит крохой на фоне 236-сантиметрового Риу. Видео
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