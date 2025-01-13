Дёмину необходимо просыпаться в США. Что нужно изменить в игре нашего таланта?

Когда дело близится к марту в NCAA, то цена каждой победы возрастает. Университет Бригама Янга (BYU), за который выступает российский баскетболист Егор Дёмин, проиграл три матча кряду. Конечно, команда из города Прово старается изо всех сил, но чего-то не хватает. Разберём ближайших соперников BYU и что нужно сделать Дёмину, чтобы помочь своему университету выиграть.

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

15 января в 5:00 мск BYU сыграет с университетом штата Оклахома (OSU). Это довольно известная учебная программа в NCAA, за которую в своё время выступали Кейд Каннингем, Маркус Смарт, Тони Аллен и много других менее известных баскетболистов НБА. OSU даже дважды становился чемпионом NCAA. Правда, было это в далёких 1945 и 1946 годах. В этом сезоне университет штата Оклахома выступает неважно — девять побед при шести поражениях. При этом в играх с командами из конференции BIG12 результат, можно сказать, удручающий — 1-3. «Ковбои» в среднем по сезону набирают 69,4 очка и 11,3 передачи, а команда Дёмина — 75,2 очка и 15,4 передачи. При этом BYU идёт выше в турнирной таблице. Получается, университет Бригама Янга даже небольшой фаворит встречи.

19 января в 5:00 мск команде под руководством Кевина Янга предстоит сразиться с университетом Юты (Utah Utes). Забавно то, что это учебное заведение выиграло турнир NCAA за год до того, как дважды поднял трофей над головой университет штата Оклахома — в 1944-м. Самые известные игроки в истории Utah Utes — Эндрю Богут, Андре Миллер и Кит ван Хорн. В этом сезоне университет Юты не хватает звёзд с неба — имеет в своём активе девять побед при шести поражениях. В свою очередь, в конференции результат следующий — 1-3. Лидером нынешнего состава можно смело назвать Гейба Мэдсена. Защитник в среднем набирает 16,2 очка, 2,4 подбора и 2,7 передачи.

Егор Дёмин Фото: Пресс-служба университета Бригама Янга

В целом ближайшие соперники команды Дёмина слабее, чем BYU в NCAA. Об этом говорят последние результаты и статистика. Университет Бригама Янга в конференции уступил двум командам из топ-5 конференции BIG12, а команды из Юты и Оклахомы проигрывали менее именитым соперникам. Настало время Егору и его партнёрам наконец-то одержать победу? Но всплывает резонный вопрос, что же нужно улучшить. Прежде всего необходимо больше дорожить мячом. В прошлой встрече с Техасским христианским университетом (TCU) Дёмин совершил четыре потери — наибольшее количество среди игроков, принимавших участие в матче.

Думаем, наш талант сделает выводы и будет обдуманнее действовать с мячом в руках. К тому же хотелось бы большей вовлечённости Егора в нападении в качестве завершителя. С броском дела обстоят не лучшим образом — не хватает стабильности и, вероятно, уверенности. Но в проходах Дёмин смотрится отлично, и этим необходимо пользоваться. BYU предстоит сыграть не с самыми топовыми соперниками по конференции, поэтому можно даже попытаться опробовать что-то новое в плане игровых схем. Ждём яркого выступления от Егора?