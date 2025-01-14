И как мы любим — всё решалось на последних секундах.

«Хьюстон» растёт на глазах. Победа и ещё более прочные позиции на втором месте Запада!

«Хьюстон» не боится трудностей. Матч с «Мемфисом» выдался непростым: интрига держалась до последних секунд, а исход игры решили индивидуальные действия лидеров и грамотная работа в защите. Центральной фигурой вечера стал 22-летний защитник Джейлен Грин, который выдал лучший матч в карьере, набрав 42 очка.

Игра началась в высоком темпе. Джейлен Грин и Джа Морант сразу взяли инициативу в свои руки, превращая каждую атаку в мини-спектакль. Первый точный трёхочковый Моранта задал тон для «Мемфиса», который уверенно начал матч и три четверти удерживал внушительный процент реализации бросков. В первой половине «Гриззлиз» выглядели предпочтительнее, набрав 60 очков против 57 у хозяев. Однако индивидуальная игра Грина (22 очка, три из трёх из-за дуги) и вклад Кэма Уитмора со скамейки (10 очков) позволили «Рокетс» оставаться в игре.

Третий отрезок получил имя Десмонда Бейна. Он воспользовался каждой оплошностью защиты «Хьюстона», увеличив преимущество гостей до 13 очков. Впрочем, «Рокетс» не были готовы сдаваться. Под конец четверти они провели ключевой рывок 9:1, который вернул их в игру.

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В последней четверти развернулась напряжённая борьба. У «ракет» начались проблемы с фолами: Алперен Шенгюн и Диллон Брукс оказались на грани, но команда продолжала бороться. В этой ситуации блеснули Грин и Амен Томпсон. Томпсон отличился не только в защите, но и в атаке, набрав важные очки в концовке. Его два штрафных за 8,8 секунды до финальной сирены вывели хозяев вперед, а затем он же забрал ключевой подбор после промаха Моранта с линии.

Финальный счёт 120:118 в пользу «Хьюстона» стал следствием продуманной тактики и полной самоотдачи игроков. Эта победа укрепила позиции «Рокетс» в борьбе за плей-офф и обеспечила преимущество в личных встречах с «Мемфисом». «Хьюстон» идёт вторым в Западной конференции с показателем 26-12, а следующий матч проведёт на выезде с «Денвером».