«Спорт может отвлечь от тяжёлых мыслей». Лос-Анджелес в дыму, а «Лейкерс» — в кризисе

«Лейкерс» вернулись на паркет после вынужденной паузы из-за лесных пожаров, но матч c «Сан-Антонио» не принёс облегчения. Вместо этого он стал напоминанием о слабостях команды, которые «Спёрс» безжалостно обнажили.

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис вынуждены были эвакуироваться из своих домов. Джей Джей Редик потерял свой. Огонь в очередной раз заставил жителей Лос-Анджелеса держать оборону, и для команды это было не просто возвращение к баскетболу, а попытка отвлечься. Редик, пожалуй, выразил чувства всех: «Спорт может дать людям надежду, радость, отвлечь их от тяжёлых мыслей. Это наш шанс сделать что-то хорошее, даже если ненадолго».

Однако вернуться в привычный ритм не удалось. Команда выглядела хорошо только местами. Леброн и Дэвис набрали 48 очков на двоих, но остальная часть состава снова не показала нужного уровня. Как только «Спёрс» отвели Дэвиса от кольца, их нападение стало прицельно атаковать слабые места, особенно активно работая против Остина Ривза. Физическая игра гостей оказалась слишком тяжёлой для Хатимуры и Макса Кристи.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Всё стало разваливаться ближе к концу третьей четверти, когда «Лейкерс» вели с преимуществом в 10 очков. «Сан-Антонио» совершил рывок 10:0, пока тренерский штаб «Лейкерс» бездействовал. Последняя четверть стала формальностью: 13 очков за 12 минут — этого недостаточно, чтобы бороться даже с менее мотивированным соперником.

Не обошлось и без ярких моментов. В перерыве «Лейкерс» чествовали Майкла Купера, чей 21-й номер был навечно закреплён за ним. На церемонии присутствовали Мэджик Джонсон, Джеймс Уорти и Пэт Райли. Купер, известный своей скромностью, отметил: «Я всегда старался играть правильно, даже если оставался в тени звёзд. Но важно не это, а то, что мы делали как команда».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После финального свистка в попытке скрасить горечь поражения Редик вывел своих сыновей на паркет. Виктор Вембаньяма и Крис Пол подарили мальчикам игровые майки, символически восполняя утрату вещей, уничтоженных огнём.

«Лейкерс» проиграли со счётом 102:126. Третья неудача подряд лишь подчеркнула, что на паркете, как и за его пределами, у команды слишком много проблем, чтобы быстро справиться с ними.