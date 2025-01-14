«Получил признание». Баскетболист из России взял награду NCAA и не думает сбавлять обороты

Проявить себя может каждый, но вот держать стабильно высокий уровень игры могут далеко не все. Российский центровой университета Мичигана Владислав Голдин на прошлой неделе провёл лучший матч в карьере в студенческой американской лиге NCAA. Его выступление буквально всколыхнуло общественность в США, однако на этом наш баскетболист не остановился…

После знаковой встречи с UCLA Голдину и его «росомахам» предстояло сразиться с университетом Вашингтона. Учебное заведение, в котором играет россиянин, победило со счётом 91:75, а Влад стал лучшим игроком своей команды по набранным очкам — 19. К тому же записав в свой актив семь подборов, три передачи и один блок-шот. Центровой реализовал шесть из семи бросков с игры. Это уже пятая победа кряду для университета Мичигана с соперниками из своей конференции BIG10, которая является чуть ли не сильнейшей во всей NCAA.

Команда с Голдиным в составе делит первое место в турнирной таблице конференции с университетом штата Мичиган (Michigan State Spartans). За неделю Влад провёл две игры, в которых в среднем набирал 27,5 очка, семь подборов и 2,5 передачи при 76% реализации с игры. Шикарный перформанс россиянина не мог пройти мимо обозревателей студенческого баскетбола, поэтому он стал игроком недели в своей конференции BIG10. Да, он разделил награду с Пэйтоном Сэндфортом из университета Айовы, но для NCAA это обычное дело, нисколько не принижающее заслуг Голдина.

Владислав Голдин Фото: x.com/umichbball

Известный портал NBADraft.net на своём официальном сайте опубликовал список из лучших игроков недели во всей NCAA, без привязки к конференциям. Голдин оказался в нём! В материале говорится: «Игрок «Мичигана» получил признание. Голдин, пришедший к тренеру Дасти Мэю из Флоридского атлантического университета, провёл свою лучшую игру в составе «росомах», набрав 36 очков в доминирующей победе над UCLA. Эта команда хороша, и успех Голдина — одна из главных причин этого».

Великолепные выступления российского баскетболиста с декабря позволили университету Мичигана подняться в национальном рейтинге лучших команд NCAA — теперь «росомахи» занимают 20-ю строчку в списке, скакнув сразу на четыре позиции вверх. Голдин — лучший игрок своей команды по результативности в сезоне — в среднем центровой набирает 15,4 очка. К слову, ещё Влад — второй по подборам в составе — 5,9.

Влияние россиянина на игру команды нельзя недооценивать, так как он буквально краеугольный камень нападения и обороны. Атака строится от его заслонов и действий в «посте», а защита — от действий в «краске» и грамотной подстраховки. Хоть Голдин не входит в список лучших 60 игроков предстоящего драфта НБА, он делает всё от себя зависящее, чтобы его заметили и дали шанс.