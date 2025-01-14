Помните баскетболиста, ставившего на свои матчи в НБА? Его цинизм не знает границ

Джонтей Портер стал очередным напоминанием о том, как быстро можно упасть с вершины. Вместо того чтобы строить карьеру в НБА, он оказался вовлечён в скандал с манипуляциями на ставках. Бывший бигмен «Торонто Рэпторс» признался в участии в схеме, которая привела к его пожизненному отстранению от лиги. И чем больше становится известно об этой истории, тем очевиднее: это не просто ошибка молодости, а тщательно продуманная авантюра.

Федеральное расследование выявило, что Портер не только нарушал спортивные принципы, но и делал это в режиме реального времени. Во время матчей он переписывался с сообщниками, согласовывая, когда именно стоит уйти с площадки. В одном из таких сообщений, датированном 22 января 2024 года, он пишет: «Я вернулся в раздевалку проверить глаз… Не знаю, буду ли играть дальше… На вторую половину точно не выйду». Позже он добавил: «Если только в «мусорное время», тогда накидаю сколько смогу». Этот эпизод не был случайностью — это тщательно продуманная стратегия, направленная на извлечение выгоды из заранее известных результатов.

Основная цель — покрыть долги, накопленные из-за азартных игр. Ради этого Портер пошёл на сговор с такими людьми, как Шейн Хеннен, который сделал несколько крупных ставок, зная, как поведёт себя игрок. Например, 26 января он поставил $ 3700 на то, что Портер не сделает более пяти подборов. Через несколько дней он вновь воспользовался инсайдерской информацией, чтобы поставить $ 2400 на провал игрока по очкам. Всё это выглядело настолько очевидным, что букмекеры заблокировали выплаты, заподозрив неладное.

НБА не стала церемониться. Расследование показало, что Портер не только принимал участие в схеме, но и регулярно координировал действия с сообщниками. Это стало причиной его пожизненного бана от всех мероприятий лиги. Такой шаг неудивителен: для организации, которая зарабатывает миллиарды на доверии болельщиков, подобные нарушения недопустимы.

Видео можно посмотреть на канале Raptors Nation в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Особого внимания заслуживают текстовые сообщения Портера. В них прослеживается полный цинизм по отношению к происходящему. В одном из разговоров он инструктировал сообщников: «Ставьте на «меньше» по крупным цифрам. Я скажу, что у меня глаз болит после первых двух-трёх минут на площадке». Это не просто нарушение правил — это открытая демонстрация того, как далеко может зайти игрок, пытающийся решить свои финансовые проблемы.

Дело Портера — не единственное в своём роде, но оно может стать важным уроком для других. Ставки на спорт давно стали частью индустрии, и это создаёт соблазны, особенно для тех, кто не может справиться с финансовым давлением. Однако пример бывшего баскетболиста показывает: риск не оправдывает себя. Вместо нового контракта и светлого будущего он получил разорванную карьеру, федеральное расследование и пожизненный запрет.