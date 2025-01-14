Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Скандалы со ставками и договорными матчами в НБА: Джонтей Портер присылал сообщения своим сообщникам, брат чемпиона Майкла Портера

Помните баскетболиста, ставившего на свои матчи в НБА? Его цинизм не знает границ
Артемий Берстенев
Цинизм Джонтея Портера не знает границ
Аудио-версия:
Комментарии
Всплыли новые детали нашумевшего дела.

Джонтей Портер стал очередным напоминанием о том, как быстро можно упасть с вершины. Вместо того чтобы строить карьеру в НБА, он оказался вовлечён в скандал с манипуляциями на ставках. Бывший бигмен «Торонто Рэпторс» признался в участии в схеме, которая привела к его пожизненному отстранению от лиги. И чем больше становится известно об этой истории, тем очевиднее: это не просто ошибка молодости, а тщательно продуманная авантюра.

Хронология событий:
Брат чемпиона НБА стал объектом расследования со стороны лиги. Всё дело в беттинге Брат чемпиона НБА стал объектом расследования со стороны лиги. Всё дело в беттинге
Поднял денег, но потерял карьеру. Брат чемпиона НБА получил пожизненный бан Поднял денег, но потерял карьеру. Брат чемпиона НБА получил пожизненный бан
Самая настоящая мафия. Шантаж и подробности отстранения брата чемпиона НБА Самая настоящая мафия. Шантаж и подробности отстранения брата чемпиона НБА
От скамейки запасных до скамьи подсудимых. Что ждёт игрока НБА, ставившего на свои матчи От скамейки запасных до скамьи подсудимых. Что ждёт игрока НБА, ставившего на свои матчи
Баскетболист НБА, предавший спорт ради денег, ищет «спасения» в Европе Баскетболист НБА, предавший спорт ради денег, ищет «спасения» в Европе

Федеральное расследование выявило, что Портер не только нарушал спортивные принципы, но и делал это в режиме реального времени. Во время матчей он переписывался с сообщниками, согласовывая, когда именно стоит уйти с площадки. В одном из таких сообщений, датированном 22 января 2024 года, он пишет: «Я вернулся в раздевалку проверить глаз… Не знаю, буду ли играть дальше… На вторую половину точно не выйду». Позже он добавил: «Если только в «мусорное время», тогда накидаю сколько смогу». Этот эпизод не был случайностью — это тщательно продуманная стратегия, направленная на извлечение выгоды из заранее известных результатов.

Основная цель — покрыть долги, накопленные из-за азартных игр. Ради этого Портер пошёл на сговор с такими людьми, как Шейн Хеннен, который сделал несколько крупных ставок, зная, как поведёт себя игрок. Например, 26 января он поставил $ 3700 на то, что Портер не сделает более пяти подборов. Через несколько дней он вновь воспользовался инсайдерской информацией, чтобы поставить $ 2400 на провал игрока по очкам. Всё это выглядело настолько очевидным, что букмекеры заблокировали выплаты, заподозрив неладное.

НБА не стала церемониться. Расследование показало, что Портер не только принимал участие в схеме, но и регулярно координировал действия с сообщниками. Это стало причиной его пожизненного бана от всех мероприятий лиги. Такой шаг неудивителен: для организации, которая зарабатывает миллиарды на доверии болельщиков, подобные нарушения недопустимы.

Видео можно посмотреть на канале Raptors Nation в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Особого внимания заслуживают текстовые сообщения Портера. В них прослеживается полный цинизм по отношению к происходящему. В одном из разговоров он инструктировал сообщников: «Ставьте на «меньше» по крупным цифрам. Я скажу, что у меня глаз болит после первых двух-трёх минут на площадке». Это не просто нарушение правил — это открытая демонстрация того, как далеко может зайти игрок, пытающийся решить свои финансовые проблемы.

Дело Портера — не единственное в своём роде, но оно может стать важным уроком для других. Ставки на спорт давно стали частью индустрии, и это создаёт соблазны, особенно для тех, кто не может справиться с финансовым давлением. Однако пример бывшего баскетболиста показывает: риск не оправдывает себя. Вместо нового контракта и светлого будущего он получил разорванную карьеру, федеральное расследование и пожизненный запрет.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android