СМИ голосуют за игроков на Матч всех звёзд Единой лиги — 2025. Выбор «Чемпионата»

16 февраля в Москве состоится девятый Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Голосование за игроков проходит в три этапа: на первом учитываются голоса болельщиков, на втором — СМИ, а на третьем сама лига выберет ещё несколько игроков, которые получат уайлд-кард.

В 2025 году звёздный уикенд пройдёт в новом формате — «Хозяева» примут «Гостей». Команда-победитель получит 5 млн рублей. По итогам первого этапа голосования болельщики выбрали восемь игроков: по два российских и иностранных игрока в переднюю и заднюю линии.

Ими оказались: Дмитрий Хвостов («Пари НН»), Вячеслав Зайцев («Уралмаш»), Александр Гудумак («Локомотив-Кубань»), Илья Попов («Самара») у команды «Хозяева». У команды «Гости» — Джеремайя Мартин («Уралмаш»), Алекса Аврамович (ЦСКА), Ройс Хэмм («Парма»), Джавонте Даглас («Уралмаш»).

Затем СМИ выбрали по пять игроков задней и пять игроков передней линии в каждую команду. «Чемпионат» участвовал в выборе баскетболистов. С итогами голосования СМИ вы можете ознакомиться здесь .

Задняя линия команды «Хозяева»

Александр Хоменко («Пари НН»)

Статистика в сезоне: 7,5 очка + 3,4 подбора + 3,1 передачи + 1,3 перехвата

Александр Хоменко Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

В межсезонье Александр перешёл в «Пари НН» из МБА-МАИ, и ему, безусловно, требовалось время на адаптацию в новой команде. В ноябре болельщики увидели от Хоменко ту игру, которую ждали перед стартом чемпионата, а в декабре он статистически стал самым эффективным баскетболистом и заслуженно попал в список кандидатом на награду «ЧемпMVP» по итогам декабря. Отдельно стоит вспомнить декабрьский матч с «Самарой», в котором Хоменко оформил первый в карьере дабл-дабл, набрав 18 очков и 12 подборов! Александр прогрессирует с каждым сезоном и по ходу этого чемпионата стал очень важной частью ротации «Пари НН».

Евгений Воронов (МБА-МАИ)

Статистика в сезоне: 7,1 очка + 2,1 подбора + 1,6 передачи + 1,1 перехвата

Евгений Воронов Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

У самого возрастного игрока Единой лиги за плечами пять Матчей всех звёзд, и он в такой форме, что готов провести ещё столько же. Капитан москвичей продолжает доказывать, что возраст — это всего лишь цифра в паспорте. Евгений сохраняет высокий уровень игры и точно заслуживает попасть в команду «Хозяева».

Тимофей Герасимов («Енисей»)

Статистика в сезоне: 12,8 очка + 3,9 подбора + 5,4 передачи + 1,0 перехвата

Тимофей Герасимов Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Защитник после годичной вылазки в «Зенит» вернулся в красноярский «Енисей» и точно не пожалел об этом. Он сразу же вернулся на лидерские позиции, а уже в 2025 году успел отметиться тем, что обновил личный рекорд результативности и эффективности в карьере, набрав 34 очка в матче с «Пари НН».

Самсон Руженцев («Парма»)

Статистика в сезоне: 16,3 очка + 2,3 подбора + 3,4 передачи

Самсон Руженцев Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Самсон Руженцев перешёл в «Парму» из ЦСКА в межсезонье на правах аренды, но пропустил старт сезона из-за непростой травмы. Однако он вернулся ещё сильнее и мотивированнее и сейчас показывает всё, на что способен. Самсон не только сразу же стал самым результативным игроком пермской команды, но и прямо сейчас является четвёртым баскетболистом среди всех игроков Единой лиги по среднему набору очков.

Макар Коновалов (МБА-МАИ)

Статистика в сезоне: 12,6 очка + 1,7 подбора + 5,3 передачи + 0,9 перехвата

Макар Коновалов Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Ещё один представитель МБА-МАИ попал в список тех, кто должен рассматриваться в качестве кандидата на участие в звёздном уикенде Единой лиги. Макар продолжает прогрессировать, и в нынешнем сезоне он раскрылся по-особенному, набирая рекордное количество очков по карьере.

Передняя линия команды «Хозяева»

Александр Чадов («Пари НН»)

Статистика в сезоне: 8,6 очка + 4,9 подбора

Александр Чадов Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Чадов продолжает прогрессировать в «Пари НН», и в этом сезоне центровой стал незаменимой частью волжской команды. Благодаря своей игре он был заслуженно признан «ЧемпMVP» по итогам ноября и, очевидно, не намерен останавливаться на достигнутом. Нет никаких сомнений, что Александр должен рассматриваться в качестве кандидата на попадание на Матч всех звёзд.

Сергей Балашов («Енисей»)

Статистика в сезоне: 9,0 очка + 4,9 подбора

Сергей Балашов Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Балашов, как и многие вышеперечисленные игроки, проводит лучший сезон в карьере. В рамках этого сезона он стал железным игроком стартового состава красноярцев и успешно справляется с ролью основного баскетболиста. Сергей уверенно входит в топ-20 лучших подбирающих лиги, и нет сомнений, что он сможет проявить себя и в рамках Матча всех звёзд.

Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань»)

Статистика в сезоне: 7,3 очка + 4,3 подбора

Кирилл Елатонцев Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Ещё по итогам прошлого сезона Елатонцев был признан лучшим молодым баскетболистом по версии «Чемпионата» и Единой лиги, а уже сейчас борется за попадание на звёздный уикенд. В нынешнем сезоне Кирилл прибавил статистически и более чем заслужил попробовать свои силы в главном матче посреди регулярного чемпионата.

Михаил Беленицкий (УНИКС)

Статистика в сезоне: 6,3 очка + 4,0 подбора + 1,2 перехвата

Михаил Беленицкий Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Михаил присоединился к казанской команде после минувшего регулярного чемпионата на правах аренды и дошёл с УНИКСом до финала, после чего финалисты решили сохранить его в составе. Беленицкий не подкачал и уже в этом сезоне является неотъемлемой частью стартового состава команды из Татарстана.

Андрей Зубков (МБА-МАИ)

Статистика в сезоне: 15,1 очка + 7,4 подбора + 1,7 передачи

Андрей Зубков Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Андрей Зубков — уже третий представитель МБА-МАИ в нашем списке. Форвард москвичей знает, что такое Матч всех звёзд, ведь за свою карьеру он был на двух уикендах. Нет сомнений, что в нынешнем сезоне он точно попадёт и на третий. Его преображение после ухода из «Зенита» нельзя не отметить. Он является вторым в лиге по подборам, а также входит в топ-10 по набранным очкам. Кто знает, может, он замахнётся на MVP Матча всех звёзд?

Задняя линия команды «Гости»

Мело Тримбл (ЦСКА)

Статистика в сезоне: 13,7 очка + 2,8 подбора + 3,8 передачи + 1,6 перехвата

Мело Тримбл Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

MVP последнего финала продолжает широко шагать по Единой лиге и держать планку. Если в регулярном чемпионате прошлого сезона Тримбл был на вторых ролях и раскрылся только в плей-офф, то уже в этом сезоне он наравне с Алексой Аврамовичем является лидером армейцев.

Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»)

Статистика в сезоне: 15,1 очка + 3,0 подбора + 5,5 передачи + 1,4 перехвата

Патрик Миллер Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Миллер присоединился к «Локо» во второй части прошлого сезона и до конца чемпионата привыкал к реалиям Единой лиги. Сейчас же, особенно после ухода Девона Акун-Пёрселла, он является неоспоримым и главным лидером краснодарцев. Он входит в топ-10 лиги по среднему набору очков, а также третьим в чемпионате по результативным передачам.

Ксавьер Мун («Зенит»)

Статистика в сезоне: 13,9 очка + 4,1 подбора + 5,0 передачи + 1,1 перехвата

Ксавьер Мун Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Изначально Ксавьер Мун расценивался как шестой игрок, замена Тренту Фрейзеру. Однако американец с первых же матчей ещё на Суперкубке Единой лиги ВТБ очень ярко и эффективно себя проявил и в итоге сам очень важной частью ротации Хавьера Паскуаля. Мун — второй игрок по результативности в «Зените» и первый — по результативным передачам.

Калеб Агада («Автодор»)

Статистика в сезоне: 11,7 очка + 5,2 подбора + 6,5 передачи + 2,7 перехвата

Калеб Агада Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Саратовский «Автодор» перед самым началом чемпионата не смог рассчитывать сразу на двух потенциальных игроков стартового состава из-за их отказа приезжать в расположение команды. Экстренно был подписан Калеб Агада, который не прошёл предсезонную подготовку с командой, но он вошёл в команду как влитой. Он сразу стал лидером всей лиги по передачам и перехватам. В октябре Агада собрал трипл-дабл (19+10+15), ставший лишь 10-м в истории Единой лиги!

Зак Наталл («Пари НН»)

Статистика в сезоне: 17,3 очка + 3,3 подбора + 2,9 передачи + 1,1 перехвата

Зак Наталл Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Зак приходил в «Пари НН» в некотором роде в роли тёмной лошадки, так как это всего лишь его второй сезон в профессиональном баскетболе. Однако он сразу стал лидером нижегородцев. Наталл — самый настоящий скорер, можно даже сказать, олдскульный. Прямо сейчас он второй игрок лиги по результативности. Вперед только Джеремайя Мартин из «Уралмаша», которого уже выбрали болельщики.

Передняя линия команды «Гости»

Джален Рейнольдс (УНИКС)

Статистика в сезоне: 13,4 очка + 6,4 подбора + 1,9 передачи + 1,7 перехвата

Джален Рейнольдс Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Джален продолжает оставаться катализатором успеха УНИКСа, несмотря на то что регулярно выходит на паркет со скамейки запасных. Его взрывная игра позволяет ему быть третьим игроком УНИКСа по результативности, первым по подбором и вторым – по перехватам.

Тони Джекири (ЦСКА)

Статистика в сезоне: 10,3 очка + 5,1 подбора

Тони Джекири Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Тони проводит второй сезон в ЦСКА, и он для него складывается ещё лучше, чем предыдущий. Всего для Джекири это третий сезон в Единой лиге, с учётом периода карьеры в УНИКСе, но нигериец ещё ни разу не принимал участия в Матче звёзд. Кажется, самое время. Джекири не только важная часть ротации Пистиолиса, но и лучший в ЦСКА по подборам.

Дуэйн Бэйкон («Зенит»)

Статистика в сезоне: 16,3 очка + 3,8 подбора, 2,2 передачи

Дуэйн Бэйкон Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Переход Дуэйна Бэйкона в «Зенит» наравне с подписанием Алексы Аврамовича был одним из самых громких в межсезонье. И бывший игрок НБА в целом не подкачал, даже какое-то время был лидером лиги по результативности. Американец является разносторонним баскетболистом и точно многое сможет показать в рамках Матча всех звёзд.

Девон Акун-Пёрселл (УНИКС)

Статистика в сезоне: 14,6 очка + 3,1 подбора, 2,7 передачи

Девон Акун-Пёрселл Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Переход Акун-Пёрселла из «Локомотива» в УНИКС был буквально как гром среди ясного неба. И, возможно, Девон не так ярко выступает за казанцев, как это было в Краснодаре, но точно заслуживает участия в звёздном уикенде. Как минимум потому, что должен попытаться защитить титул MVP Матча всех звёзд. Напомним, в прошлом году форвард набрал в звёздном матче 44 очка!

Би Джей Джонсон («Локомотив-Кубань»)

Статистика в сезоне: 12,8 очка + 4,0 подбора, 2,7 передачи

Би Джей Джонсон Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Би Джей Джонсон стал ещё одним игроком, который сменил клубную прописку внутри Единой лиги. В межсезонье он перебрался из «Пармы» в «Локо» и пришёлся краснодарской команде ко двору. В прошлом сезоне американцу не удалось принять участие в звёздном уикенде, но в нынешнем это можно исправить.