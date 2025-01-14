Возвращение капитана и нелепая травма звезды. «Локо» уверенно разобрался с «Самарой»

В противостоянии «Самары» и «Локомотива-Кубань» в этом сезоне паритет – каждый из клубов одержал по победе на домашнем паркете. Настало время третьего матча в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Главным событием встречи можно считать возвращение на самарский паркет экс-капитана Александра Гудумака, но уже играющего за «Локо». Кто лучше проявил себя и как складывалась игра — в материале «Чемпионата».

«Самара» на правах хозяев паркета открыла счёт: Глеб Голдырев реализовал трёхочковый бросок. «Локомотив-Кубань» за минуту допустил две потери, но затем Антониус Кливленд в быстром отрыве набрал первые очки для гостей. Красоту создали Александр Гудумак и Андрей Мартюк — первый навесил аллей-уп, а второй вколотил эффектный слэм-данк. Настал отрезок, когда «Самара» сумела остановить напор краснодарцев, а Михаил Кулагин положил две «трёшки». 13:8 — хозяева повели. «Локо» после этого перехватил инициативу, шикарно передвигая мяч. Тем не менее точный бросок издали Егора Амосова позволил хозяевам забрать четверть со счётом 21:20.

На старте второй четверти включился герой матча с «Зенитом» Владислав Емченко. Именно он набрал шесть очков кряду в составе «Локо». Амосов продолжил «поливать» из-за дуги — ещё одно точное попадание с трёхочковой дистанции. В следующей атаке Би Джей Джонсон убежал в быстрый отрыв и хотел было вколотить смачный слэм-данк, но не донёс мяч до кольца, с размаха ударив им о дужку. Законы физики сделали своё дело, и после этого форвард упал, держась за плечо.

Би Джей Джонсон Фото: Единая лига ВТБ

«Самара» же не просто держалась на плаву, а усилиями Амосова и Кулагина снова вышла вперёд – 33:30. Эти два игрока за пять минут до конца второй четверти набрали 22 очка. Впрочем, у «Локо» выделялся экс-капитан «Самары» Гудумак, который и в защите отрабатывал по полной и в нападении был очень полезен — семь очков. Концовка второй четверти осталась за краснодарским клубом. Хозяевам не помог даже тайм-аут Владислава Коновалова. 29:19 — отрезок за «Локо».

Видимо, в перерыве лучше поработали гости, так как именно они оформили рывок 9:0 на старте третьей четверти. «Самара» же полагалась на свои трёхочковые броски. Ещё одну точную попытку отправил в цель Андрей Сопин. Тем не менее «Локо» всё больше отрывался от соперника. В определённый момент разница в счёте достигла 20 очков. На максимум включился Айзея Уэйли, реализовавший пару «трёшек» и несколько раз удачно прорвавшийся под кольцо. Подопечные Андрея Ведищева уверенно забрали четверть — 25:7.

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Старт заключительной четверти остался за «Самарой». Команда отлично пользовалась заслонами Ильи Попова, частенько убегая в быстрые отрывы, где обеспечивала себе численное преимущество. Впрочем, это не мешало «Локомотиву-Кубань» набирать свои очки. Встреча близилась к завершению, а команды шли вровень в отрезке. Ведищев под конец выпустил состав, полностью состоящий из российских игроков. В итоге десятиминутка завершилась со счётом 22:22, а «Локо» выиграл матч — 96:69.

В составе краснодарцев сразу пять игроков набрали больше 10 очков — Кливленд, Миллер, Гудумак, Уэйли и Емченко. Больше всего влияния на игру команды, на наш взгляд, оказал Антониус. Он набрал 14 очков, четыре подбора и шесть передач, добавив по одному перехвату и блок-шоту. К тому же американец стал вторым игроком в составе по эффективности после Емченко, который тоже провёл шикарный матч — 13 очков, шесть подборов, четыре передачи. Гудумак вернулся в Самару и сразу же проявил себя: 11 очков, два подбора и столько же перехватов.

В составе «Самары» блистали 16-летний Амосов — 12 очков и семь подборов — и опытный Кулагин — 13 очков, два подбора и четыре передачи. Команда в отсутствие Антона Карданахишвили отлично смотрелась в бросках издали, но совсем плохо действовала в «краске» соперника. «Локо» же сегодня, как и во встрече с «Зенитом, играл командно, показав, что полагается на каждого игрока в составе. Кливленд и Миллер находятся в великолепной форме, Емченко во втором матче кряду продемонстрировал лидерские качества, отрабатывая на обеих половинах так, что этому многие могут только позавидовать.

Гудумак отлично вписался в концепцию Ведищева, демонстрируя свою пользу и важность уже во второй встрече за «Локо». Андрей Мартюк приходит в форму. Надеемся, что Джонсон получил несерьёзное повреждение, так как только недавно вернулся в строй после травмы. Если подытожить, кажется, краснодарцы готовы побороться за самые высокие места в турнирной таблице. Главное – не растерять концентрацию. В матчах с топ-клубами железнодорожники всегда собраны и показывают свой уровень, но в этом сезоне уже успели трижды проиграть «Парме» и один раз – «Самаре». Если клуб минимизирует потери очков во встречах с клубами не из топ-4, то «Локо» можно ждать как минимум на втором месте в регулярке с такой игрой. Поживём — увидим!