Шей Гилджес-Александер — новый MVP? За него логика, статистика и рейтинги в НБА

Прямо сейчас в НБА происходит смена власти. Во всех смыслах старые звёзды Леброн, Дюрант и Карри по-прежнему хороши, но их часики тикают слишком быстро. Молодые Вембаньяма и Эдвардс пока ещё недотягивают до статуса лучших из лучших. К доминированию Йокича все давно привыкли. Однако ландшафт лиги меняется прямо на глазах. Согласно обновлённому рейтингу НБА на звание MVP, на вершину поднялся Шей Гилджес-Александер. Сдаётся, что канадец здесь надолго, и на это есть целый ряд причин.

Шей бьёт рекорды и поражает стабильностью

Давно известно, что является признаком мастерства, а основная характеристика игры Шея — как раз стабильность. До поражения от «Кливленда» «Оклахома» выдала винстрик из 15 побед. На этом отрезке Гилджес-Александер демонстрировал классные цифры и даже присоединился к топовому клубу Майкла Джордана, Джеймса Хардена и Стефа Карри. Только им удавалось выиграть 15 матчей кряду, в среднем набирая не менее 30 очков. Ни на что не намекаем, но каждый из них стал MVP того сезона.

Хорошие отрезки могут случиться у каждого, иначе НБА не знала бы таких парней, как Джереми Лин или Тайрик Эванс. Однако Шей стабилен на дистанции и демонстрирует такую же эффективность, как Джордан. Только канадец и Эм Джей стали единственными защитниками в истории, кому удалось в течение трёх сезонов подряд набирать в среднем 30+ очков за игру при 50+ процентах реализации бросков.

Шей Гилджес-Александер в матче с «Бостоном» Фото: Joshua Gateley/Getty Images

Критерии вручения MVP размыты. В сезоне-2016/2017 Расселл Уэстбрук получил награду за статистику (средний трипл-дабл за матч), хотя его «Тандер» финишировали только на шестом месте Запада. Приз Джоэлу Эмбииду был вручён за потрясающую результативность, тогда как основной конкурент Йокич выглядел разнообразнее и привёл «Денвер» к победе в конференции. В прошлой регулярке больше всех забивал Дончич, но голосование его проигнорировало.

С точки зрения статистики Шей — железный кандидат. Защитник делит первое место в топе бомбардиров с Яннисом Адетокунбо, набирая по 31,4 очка за игру. При этом он достаточно разносторонен — 5,5 подбора и 5,9 передачи. Проблемы с трёхочковыми никуда не делись, ведь 35% — ниже среднего по лиге. Однако Гилджес-Александер всё равно доминирует и заколачивает выше 50% с игры и почти 90% – с линии штрафных.

Игрок обеих половин

В отличие от основных конкурентов по гонке за MVP, Шей не так часто собирает дабл-даблы, зато более равномерно заполняет остальные статистические показатели. Длина рук и грамотное чтение игры позволяют лидеру «Тандер» считывать линии передач, что ведёт к возвращению владений для команды. Канадец второй сезон подряд оформляет по два перехвата за игру. Во всей НБА больше только у Тайриза Макси и прорыва сезона из «Атланты» Дайсона Дэниэлса.

Лидеры сезона-2024/2025 по перехватам

Игрок Перехваты Дайсон Дэниэлс 3,1 Тайриз Макси 2,1 Шей Гилджес-Александер 2

У ШГА очень разнообразные защитные навыки. У него достаточно скорости и ловкости, чтобы не пропускать маленьких, а физические кондиции позволяют без больших потерь размениваться на бигменов. Гилджес-Александер способен защищаться сразу на нескольких позициях. В отличие от того же Йокича, который, безусловно, прибавил на своей половине, его не нужно прятать в обороне. Любопытный статистический факт: у канадца в два раза больше блок-шотов — 1,2 против 0,6 у Джокера. Среди защитников чаще накрывает соперников только Деррик Уайт из Бостона.

Гилджес-Александер разнообразен и всегда здоров

В конце декабря появилась новость, что 73% игроков НБА либо уже не имеют, либо близки к отсутствию возможности претендовать на индивидуальные награды по итогу сезона. Напомним, ассоциация ввела обязательное правило 65 матчей. Только с таким минимумом баскетболист может рассчитывать на личный приз или попадание в символическую сборную. Многие звёзды просто не выдерживают и сходят с дистанции. На этом фоне Гилджес-Александер выглядит настоящим железным человеком. Он не пропустил ни одной игры регулярки. Для сравнения, у Йокича — пять пропусков, у Янниса — шесть, у Вембаньямы — шесть, у Тейтума — три.

Шей Гилджес-Александер и Никола Йокич Фото: Jamie Schwaberow/Getty Images

О разнообразном арсенале приёмов канадца говорит его игра. Кажется, что он взял всё лучшее из разных эпох. Шей превращает в общем понимании неэффективные средние броски в эффективные. Не напоминает одного парня из «Чикаго» 90-х? Часто в сложных ситуациях нападение «Тандер» сводится к изоляциям лидера. Здесь Гилджес-Александер проникает под кольцо, сочетая бесстрашие молодого Айверсона и рваный ритм Дюранта. В лиге особенно ценятся штрафные? Не проблема, канадец умеет провоцировать нарушения и встаёт на линию по восемь раз за матч, забивая под 90%.

Шей определяет победы команды

«Оклахома» лидирует в более сильной конференции. В этом прямая заслуга Шея. В текущем сезоне он особенно хорош. Понятно, что награда лучшему определяется не по совокупности былых достижений, а по результатам отдельно взятого сезона. Однако ответ в прогрессе «Тандер» кроется в том, как прибавляет их главная звезда. Чем чаще «Оклахома» полагается на Гилджес-Александера, тем большего успеха добивается. Влкад защитника непосредственным образом коррелируется с командными победами. Причём не первый сезон.

Результаты «Оклахомы» и % задействования ШГА

Сезон % задействования ШГА Кол-во побед ОКС 2020/2021 27,6% 22 2021/2022 30,6% 24 2022/2023 32,5% 40 2023/2024 32,7% 57 2024/2025* 33,8% 32 (за 38 игр)

*Сезон 2024/2025 продолжается.

Уже в середине регулярки очевидно, что MVP снова не получит американец. Четвёртой награде за пять лет для Йокича может помешать его незаинтересованность в медийности и усталось от его доминирования. НБА любит новые лица и не стесняется их продвигать. Поэтому даже Джордан не брал три MVP кряду, хотя был более чем достоин.

Однако дело даже не в медийности или тараканах в голове руководителей лиги. При всех несомненных талантах Йокича НБА близка к восхождению нового героя. MVP могут вручить лучшему игроку сильнейшей команды, а могут — самому результативному баскетболисту сезона. Сейчас это один и тот же человек — Шей Гилджес-Александер.