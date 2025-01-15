Только вперёд! Егор Дёмин устал проигрывать и показал себя во всей красе

Три поражения кряду в студенческой американской лиге NCAA — явно не то, что входило в планы университета Бригама Янга (BYU) во главе с россиянином Егором Дёминым. Тем не менее это данность. Нашему таланту предстояло прервать неудачную серию для команды. Спойлер: получилось, да ещё как!

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

BYU в матче с университетом штата Оклахома (OSU) с первых минут действовал собранно, особенно в обороне. Подопечные Кевина Янга не позволяли разгуляться в «краске» сопернику, а также за счёт качественных действий и перемещений практически не давали оппоненту совершать свободные броски. Дёмин же не только полностью руководил игрой своей команды, но и выкладывался по максимуму в обороне. В одной из атак Егор с одного края площадки отдал настолько точную и быструю передачу в другой угол на Тревина Кнелла, что оставалось только диву даваться, как это возможно.

На протяжении всей встречи было видно, как у каждого из баскетболистов университета Бригама Янга горят глаза. В свою очередь, игра ладилась у снайперов, которых Дёмин «кормил» передачами в удобных позициях. Впрочем, наш талант и сам не раз успешно лез под кольцо, набирая очки в проходах и со штрафной линии. BYU забрал первую половину со счётом 46:26, тем самым почти приговорив соперника к поражению. Но после перерыва OSU стал стремительно догонять команду Дёмина. Пришлось снова всем включаться на максимум, благо главный тренер Кевин Янг своевременно воспользовался тайм-аутами и нашёл нужные слова, вернувшие его подопечных в игру.

Егор Дёмин Фото: BYU

Нападение заработало, и разгонял все атаки именно Егор. В итоге университет Бригама Янга победил со счётом 85:69. Дёмин провёл шикарную игру: 10 очков, пять подборов и восемь передач — лучший показатель во встрече. Однако не стоит забывать о двух перехватах и двух блок-шотах. Именно эти показатели говорят о том, что сегодня россиянин был очень полезен прежде всего в обороне, не только выдвигаясь на подстраховку, но и контактируя с соперником, часто оказывая на него давление.

Самым результативным игроком встречи стал Тревин Кнелл. Самый опытный игрок в составе BYU набрал 18 очков и оформил пять подборов, реализовав четыре трёхочковых броска. Дёмин же чаще всего находил открытого партнёра на дуге, отдавая ему красивейшие передачи. В целом снайперы сыграли превосходно — Ричи Сондерс набрал 12 очков, Даллин Холл — 14, а Доусон Бэйкер — восемь. Егор же реализовал три из девяти бросков с игры. Конечно, стабильности в этом компоненте пока не хватает на протяжении сезона. Тем не менее Дёмин компенсируют этот недостаток ведением игры команды, шикарными передачами на любой вкус, грамотной подстраховкой со своими длиннющими руками и качественными перемещениями по паркету.

Просто представьте, что произойдёт, когда Дёмин обретёт стабильный бросок. Это будет игрок, который умеет на паркете буквально всё. Но над этим необходимо продолжать работать. Зная подход Егора к делу, можно утверждать, что всё будет отлично! Наш талант окончательно оправился от травмы и вернул себе прежнюю форму. «Мартовское безумие» не за горами, поэтому нужно проявлять себя здесь и сейчас.