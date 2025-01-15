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Почему Купер Флэгг станет первым номером драфта НБА 2025 года: форвард Дьюка является главным баскетболистом поколения

Купер Флэгг — главный баскетболист поколения. Он точно будет первым на драфте НБА
Андрей Антсон
Купер Флэгг — главный баскетболист поколения
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Американский форвард показал историческое выступление в NCAA!

Мы часто пишем о Егоре Дёмине, у которого есть все шансы стать самым высоко выбранным российским игроком в истории драфта НБА. По мнению аналитиков, его позиция стабильно находится в топ-10, а в лучшие периоды он входил даже в топ-5. Однако, конечно, Егор не является самым ожидаемым проспектом на грядущем драфте.

Ещё в сентябре 2023 года мы опубликовали ознакомительный текст о Купере Флэгге, который тогда выступал за школу во Флориде. Уже тогда он считался главной звездой своего своего класса и привлёк внимание лучших колледжей страны. В итоге Купер выбрал легендарный Дьюк, продолжив традицию многих выдающихся баскетболистов НБА, прошедших через эту программу.

Статья о Купере из 2023 года:
Что за Купер Флэгг вообще? Рассказываем про будущий первый пик драфта НБА 2025 года
Что за Купер Флэгг вообще? Рассказываем про будущий первый пик драфта НБА 2025 года

За прошедшие полтора года Флэгг не только сохранил свои позиции, но и значительно их укрепил. Следующий драфт НБА уже называют его именем, а самого Купера знают даже самые случайные поклонники лиги. Несколько дней назад он выдал историческое выступление: 42 очка, шесть подборов и семь передач с невероятным TS% (истинный процент попаданий) — 97%. Забавно перечитывать наши первые описания Купера как игрока с упором на защиту и «компетентным» броском. За это время он сделал несколько гигантских шагов вперёд.

Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NCAA.

Флэгг стал первым игроком NCAA, которому удалось достичь таких статистических высот. В НБА подобное выступление показывал только Стефен Карри в 2021 году. Купер также побил рекорд результативности среди первокурсников Дьюка. Даже Зайону Уильямсону подобное не покорялось!

И это не просто отдельная удачная игра. Весь сезон Флэгг проводит на высочайшем уровне, набирая в среднем 19,1 очка при 8,3 подбора и 3,9 передачи и точности бросков 47%. Дьюк одержал 14 побед и потерпел всего два поражения, занимая первое место в своей конференции. Болельщики команды с нетерпением ждут «Мартовского безумия», где Купер сможет проявить себя перед миллионами зрителей по всему миру.

Купер Флэгг

Купер Флэгг

Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

За всё это время Флэгг ни разу не покидал первую строчку в мок-драфтах. На портале NBA Draft Room его сравнивают со Скотти Пиппеном и Андреем Кириленко (с добавлением загадочного «плюсика», который, признаемся, слегка задевает). С ростом 206 см и весом около 100 кг Купер способен доминировать как на периметре, так и под кольцом. Он приносит пользу своей команде даже в те редкие моменты, когда у него что-то не получается в атаке, а такие эпизоды становятся всё менее частыми.

Часто представители одного драфт-класса остаются связанными на протяжении всей карьеры: их сравнивают, а дуэли становятся украшением лиги. НБА любит создавать шоу вокруг молодых звёзд. И как же хотелось бы, чтобы Егор Дёмин и Купер Флэгг стали двумя главными звёздами этого драфта, символами своего поколения. Представьте себе ожесточённые споры болельщиков, их очные матчи и бесконечные дебаты о том, кто же всё-таки лучше! Или я слишком сильно размечтался?

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Новости. Баскетбол
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