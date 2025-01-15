Купер Флэгг — главный баскетболист поколения. Он точно будет первым на драфте НБА

Мы часто пишем о Егоре Дёмине, у которого есть все шансы стать самым высоко выбранным российским игроком в истории драфта НБА. По мнению аналитиков, его позиция стабильно находится в топ-10, а в лучшие периоды он входил даже в топ-5. Однако, конечно, Егор не является самым ожидаемым проспектом на грядущем драфте.

Ещё в сентябре 2023 года мы опубликовали ознакомительный текст о Купере Флэгге, который тогда выступал за школу во Флориде. Уже тогда он считался главной звездой своего своего класса и привлёк внимание лучших колледжей страны. В итоге Купер выбрал легендарный Дьюк, продолжив традицию многих выдающихся баскетболистов НБА, прошедших через эту программу.

За прошедшие полтора года Флэгг не только сохранил свои позиции, но и значительно их укрепил. Следующий драфт НБА уже называют его именем, а самого Купера знают даже самые случайные поклонники лиги. Несколько дней назад он выдал историческое выступление: 42 очка, шесть подборов и семь передач с невероятным TS% (истинный процент попаданий) — 97%. Забавно перечитывать наши первые описания Купера как игрока с упором на защиту и «компетентным» броском. За это время он сделал несколько гигантских шагов вперёд.

Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NCAA.

Флэгг стал первым игроком NCAA, которому удалось достичь таких статистических высот. В НБА подобное выступление показывал только Стефен Карри в 2021 году. Купер также побил рекорд результативности среди первокурсников Дьюка. Даже Зайону Уильямсону подобное не покорялось!

И это не просто отдельная удачная игра. Весь сезон Флэгг проводит на высочайшем уровне, набирая в среднем 19,1 очка при 8,3 подбора и 3,9 передачи и точности бросков 47%. Дьюк одержал 14 побед и потерпел всего два поражения, занимая первое место в своей конференции. Болельщики команды с нетерпением ждут «Мартовского безумия», где Купер сможет проявить себя перед миллионами зрителей по всему миру.

Купер Флэгг Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

За всё это время Флэгг ни разу не покидал первую строчку в мок-драфтах. На портале NBA Draft Room его сравнивают со Скотти Пиппеном и Андреем Кириленко (с добавлением загадочного «плюсика», который, признаемся, слегка задевает). С ростом 206 см и весом около 100 кг Купер способен доминировать как на периметре, так и под кольцом. Он приносит пользу своей команде даже в те редкие моменты, когда у него что-то не получается в атаке, а такие эпизоды становятся всё менее частыми.

Часто представители одного драфт-класса остаются связанными на протяжении всей карьеры: их сравнивают, а дуэли становятся украшением лиги. НБА любит создавать шоу вокруг молодых звёзд. И как же хотелось бы, чтобы Егор Дёмин и Купер Флэгг стали двумя главными звёздами этого драфта, символами своего поколения. Представьте себе ожесточённые споры болельщиков, их очные матчи и бесконечные дебаты о том, кто же всё-таки лучше! Или я слишком сильно размечтался?