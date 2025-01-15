Молодёжь не вывозит, а старики не вечны. Будущее «Голден Стэйт» под угрозой

Сезон, который «Голден Стэйт» начинал с высоко поднятыми головами и амбициозными целями, сейчас выглядит как рушащаяся башня из песка. Мечты о 50 победах, казавшиеся вполне достижимыми, теперь кажутся иллюзорными, а сами «Уорриорз» отчаянно пытаются удержаться хотя бы в зоне плей-ин. Когда-то грозная династия НБА теперь сталкивается с кризисом, который ставит под сомнение не только их нынешние шансы, но и будущее франшизы.

Начало сезона вселяло надежду: старт 12-3 выглядел как заявка на возвращение в элиту, а победы над сильными командами вроде «Бостона» и «Оклахомы» подогревали оптимизм. Но суровая реальность быстро дала о себе знать. С конца ноября команда скатилась к удручающему результату 7-17 — хуже, чем у клубов, которые даже не пытаются скрывать свою перестройку. Недавнее поражение от «Торонто», одной из самых слабых команд лиги, окончательно выбросило «Уорриорз» из первой десятки Запада.

Главный тренер Стив Керр не питает иллюзий. «Мы продолжаем бороться, но нужно смотреть правде в глаза и трезво оценивать наши перспективы», — отметил он. Эти слова звучат как сигнал о том, что спасение текущего сезона не будет приоритетом, если это поставит под угрозу будущее клуба. С ним солидарен и лидер команды Стеф Карри, чьи заявления о «долгосрочной ответственности перед организацией» выглядят как приговор для тех, кто надеялся на громкие сделки перед дедлайном.

Однако проблемы «воинов» — это не только возрастной состав. Руководство допустило несколько стратегических ошибок, последствия которых до сих пор сказываются на команде. Джеймс Уайзмен, выбранный под вторым номером драфта в 2020 году, стал символом этих промахов. Ожидания от него были колоссальными, но вместо того, чтобы стать новым лидером под кольцом, он так и не оправдал доверия и был обменян без какого-либо значимого результата. Даже высокие пики драфта не дают никаких гарантий — простая истина.

Брэндин Подзиемски и Жонатан Куминга, сезон-2024/2025 Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Молодёжь, на которую возлагались столь высокие ожидания, пока не оправдывает надежд. Жонатан Куминга лишь изредка радует яркими вспышками таланта, но этого явно недостаточно для закрепления в основной ротации. Моузес Муди и вовсе оказался в тени, прочно осев на скамейке запасных. Что касается новичков, таких как Брэндин Подзиемски, то их игра на данный момент вызывает больше вопросов, чем даёт обнадёживающих ответов.

Ситуацию не удалось исправить и за счёт работы на рынке свободных агентов. Летом клуб подписал Де’Энтони Мелтона, который должен был укрепить глубину состава, но его травма после всего шести матчей разрушила все планы. Обмен на Денниса Шрёдера пока оборачивается разочарованием: его показатели оставляют желать лучшего, а точность бросков с игры снизилась до 33,8%. Бадди Хилд, приглашённый для усиления дальнобойной артиллерии, начал сезон уверенно, но за последний месяц его процент реализации трёхочковых упал ниже 30%.

Каждая из этих проблем по отдельности могла бы быть преодолена. Но вместе они сложились в снежный ком, который продолжает катиться вниз, увлекая за собой команду. Самое тревожное — у клуба нет чёткого плана по выходу из кризиса.

Лаури Маркканен, сезон-2024/2025 Фото: Harry How/Getty Images

Фанаты уже требуют решительных действий на рынке обменов. Летом ходили слухи о возможной сделке с участием Лаури Маркканена — эта идея вызвала бурю обсуждений среди болельщиков. Однако руководство решило сохранить активы ради будущего. Дрэймонд Грин поддержал этот шаг, а Стеф Карри подчеркнул важность долгосрочной стратегии.

Всё это создаёт впечатление, что «Уорриорз» намеренно избегают риска, отдавая предпочтение краткосрочным задачам, даже если это лишает их возможности максимально использовать последние годы блеска их легендарного трио. Впереди ещё есть время до дедлайна, но ожидать радикальных перемен не приходится. Команда, которая когда-то задавала тон всей НБА, теперь вынуждена подстраиваться под изменившиеся обстоятельства. И пока остаётся открытым вопрос, смогут ли они справиться с этим вызовом.