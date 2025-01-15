Суперзвезда WNBA получала угрозы сексуального характера. «Поклонник» оказался не в себе!

Разыгрывающая клуба «Индиана Фивер» Кейтлин Кларк провела лишь один сезон в женской НБА и в целом в профессиональном спорте, но уже изменила лигу. Прежде всего это связано с тем, что в WNBA начали приходить инвесторы, которые повлияют на улучшение ситуации с маленькими зарплатами, если сравнивать с мужским баскетболом. Впрочем, куда большее значение Кларк сыграла в привлечении внимания к лиге. Рейтинги женской НБА никогда в истории не были настолько высокими, а баскетболистка получила признание, став спортсменом года по версии журнала TIME. Однако у популярности есть и свои минусы.

В социальной сети X (ранее Twitter) некий Майкл Льюис с 16 декабря начал активно писать Кларк, постоянно тегая её аккаунт к своим сообщениям. Сперва его посты были совершенно невинными, но с каждым последующим днём они становились всё страннее. «Мог бы я узнать твой пароль от Wi-Fi?» или «Можно мне подняться и взять немного сахара?» Или вот такое: «Я совершенно не собирался возвращаться сюда, но я отправил тебе сообщение, в котором написал, что хочу быть с тобой везде. Тогда мой отец спросил, что ты здесь до сих пор делаешь?»

Затем начались сообщения сексуального характера, совершенно противоречащие нормам человеческой морали и здравому смыслу. Видимо, это стало последней каплей для Кларк — баскетболистка сообщила о своём «поклоннике» в полицию. Прокурор округа Мэрион Райан Мирс похвалил её за то, что она подала пример всем женщинам. «Независимо от того, насколько вы значимая фигура, этот случай показывает, что онлайн-преследование может быстро перерасти в реальные угрозы физического насилия. Женщинам требуется много смелости, чтобы заявить о таких случаях, поэтому многие этого не делают», — заявил Мирс.

Заседание суда по делу Кейтлин Кларк Фото: Кадр из трансляции

Оказалось, что Майкл Томас Льюис-младший — 55-летний мужчина, который проживает в Индианаполисе. Его быстро нашли и привлекли на слушание в суд, где обвинили в преследовании человека. Согласно документам, Льюис терроризировал, пугал и угрожал Кларк, вызывая у неё обоснованные опасения по поводу сексуального насилия. На суде обвиняемый вёл себя неадекватно: откинулся на стуле сразу после того, как вошёл в зал суда, несколько раз перебивал судью, когда ему было чётко сказано, что он должен прекратить прерывать процесс. Когда к нему обратились по имени, он заявил: «Вы ошиблись!» Всё дело в том, что в судебном протоколе возле его фамилии не оказалось приписки «младший».

8 января полицейские впервые поговорили с Льюисом, и он заявил им, что состоял в «воображаемых отношениях» с известной баскетболисткой. В итоге ему было приказано оставаться под стражей до тех пор, пока он не найдёт $ 50 тыс. для залога. Впрочем, данного мистера явно не интересовала свобода. Всё из-за того, что он заявил: «Я не хочу залога, поручительства или чего-то подобного. Я здесь. Я остаюсь». Вот такая история произошла с Кларк буквально за месяц. Сама баскетболистка сообщила полиции, что изменила внешность из-за опасений за свою безопасность и стала меньше появляться в публичных местах, стараясь пользоваться доставкой продуктов и вещей на дом. У популярности есть и свои минусы, не так ли?