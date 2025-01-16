«Бостон» нашёл способ проиграть там, где это казалось невозможным

В середине сезона ожидания от «Бостон» всё ещё остаются высокими, но реализация этих ожиданий вызывает вопросы. Матч с «Торонто» — команды, которая явно строит планы вокруг драфта-2025, — должен был стать для «Селтикс» возможностью укрепить свои позиции. Однако вместо уверенной победы они увезли из Канады неприятное поражение.

Начало матча выглядело тревожно для «Бостона». Хозяева площадки быстро захватили лидерство, а гости оказались в роли догоняющих. Впрочем, концовка первой четверти внушала оптимизм: благодаря рывку 24:10 и отличной игре Кристапса Порзингиса команда вернулась в игру. Латвиец набрал 18 очков за матч и уверенно действовал под щитом.

Во второй четверти «Рэпторс» снова взяли инициативу. Быстрые отрывы и агрессия в атаке позволили хозяевам набрать в общей сложности 18 очков на контратаках, тогда как «Бостон» ограничился всего пятью. Этот дисбаланс стал одним из главных факторов, повлиявших на итоговый результат.

Третья четверть не принесла гостям улучшений. Несмотря на приличное движение мяча и наличие открытых бросков, реализация у «Селтикс» оставалась на критически низком уровне. В то время как игроки «Торонто» уверенно набирали очки в трёхсекундной зоне, гости продолжали упускать возможность за возможностью. В итоге хозяева доминировали в «краске», набрав там 60 очков против 40 у «Бостона».

Заключительная четверть окончательно разрушила надежды «Селтикс» на победу. Гости не смогли сдержать рывок «Рэпторс» в начале отрезка, а тренер Джо Маззулла был вынужден брать ранний тайм-аут. Но это не помогло. «Бостон» набрал лишь 15 очков за четверть — явно недостаточно против команды с одной из худших оборонительных статистик в лиге.

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Наиболее разочаровывающим стало выступление Джейлена Брауна и Деррика Уайта. Вместе они реализовали только 6 из 25 бросков с игры, что явно не соответствует уровню игроков стартовой пятёрки команды-претендента на титул.

Итоговый счёт 110:97 в пользу канадской команды — очередной удар по амбициям «Бостона». «Кельты» опустилились до показателя 12-9 за последние шесть недель, и её игра всё больше напоминает скатывание вниз. Впереди матч с «Орландо», где «Селтикс» придётся доказывать, что их статус претендента на титул — это больше, чем просто слова.