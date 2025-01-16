«Пример некомпетентности». Судьи облажались в концовке матча и буквально украли победу

Если бы рефери играли за соперника, это выглядело бы именно так. Очередной скандал в НБА?

Матч «Даллас» — «Нью-Орлеан» мог стать образцом того, как андердоги вытаскивают игру в условиях кадровых потерь. Без Луки Дончича и Кайри Ирвинга «Маверикс» выдали достойное сопротивление и едва не вырвали победу. Но ключевой эпизод на последних секундах стал главным разговором не о баскетболе, а о судействе.

Всё решилось за пять секунд до конца. «Даллас» перехватил мяч, уступая одно очко, и Спенсер Динвидди пошёл под кольцо. Его бросок выглядел как гарантированные два очка, но Трей Мёрфи выбил мяч буквально из-под кольца. Зал взорвался аплодисментами, но радость быстро сменилась недоумением, когда на повторе стало видно, что мяч уже коснулся щита. Это был классический пример нарушения правил, которое судьи обязаны фиксировать. Однако свисток так и не прозвучал, и момент остался незамеченным.

Правила НБА говорят чётко: если судьи не зафиксировали нарушение сразу, момент не может быть пересмотрен. Это значит, что шансов исправить ошибку не было. В итоге «Пеликанс» получили мяч, а Мёрфи с линии штрафных закрепил итоговый счёт. «Маверикс» остались с поражением и справедливым возмущением.

Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Миноритарный владелец техасцев Марк Кьюбан, известный своим отношением к судейским недочётам, в очередной раз не остался в стороне. На странице в социальной сети он написал: «Судье нужно было просто зафиксировать нарушение правил, и момент пересмотрели бы. Это классический пример некомпетентности». Лаконично и по делу.

Такие ошибки ставят судейство НБА в неудобное положение. Когда команды тратят миллионы на развитие и строят тактические схемы, один неверный свисток может перечеркнуть все усилия. Случившееся с «Далласом» — не единичный эпизод, и подобные ситуации регулярно всплывают, особенно в напряжённых концовках. Система, которая должна обеспечивать справедливость, в очередной раз дала сбой.