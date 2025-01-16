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НБА, Миннесота Тимбервулвз — Голден Стэйт Уорриорз: Стефен Карри обратился к критикам после победного матча, результат 16 января

Стефен Карри ответил критикам так, как умеет только он
Артемий Берстенев
Стефен Карри ответил критикам
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«Голден Стэйт» лихорадит, но звёздный разыгрывающий тащит команду.

«Уорриорз», некогда бессменные короли Запада, теперь выглядят как тень самих себя. Начав сезон на ура, с результатом 12-3 и лидерством в конференции, команда неожиданно рухнула на 10-е место. Падение «воинов» стало лакомым кусочком для аналитиков, которые моментально принялись придумывать фантастические обмены. Но Стефен Карри явно не собирается терпеть такие разговоры.

НБА — регулярный чемпионат
16 января 2025, четверг. 05:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
115 : 116
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Дивинченцо - 28, Эдвардс - 28, Рэндл - 17, Рид - 15, Макдэниелс - 14, Гобер - 7, Александер-Уолкер - 5, Конли - 1, Инглс, Майнотт, Ньютон, Кларк, Миллер, Гарза
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Уиггинс - 24, Хилд - 18, Шрёдер - 12, Муди - 11, Пэйтон II - 7, Сантос - 5, Луни - 4, Джексон-Дэвис - 4, Уотерс III, Спенсер

Сегодняшняя победа над «Миннесотой» с минимальным счётом 116:115 стала для «Голден Стэйт» глотком свежего воздуха. Карри выдал 31 очко, восемь передач и семь точных дальних бросков с 12 попыток. Однако особенно привлекли его слова после игры.

Стефен Карри
Стефен Карри
разыгрывающий «Голден Стэйт»

«Все эти умники из соцсетей с их вариантами обменов могут немного угомониться. Мы сами разберёмся, что нам делать. Мы доказали, что у нас есть характер, и можем сражаться с кем угодно. Да, сезон получается непростым, но мы знаем, что способны побеждать».

Безусловно, разговоры о потенциальных обменах становятся всё громче. Болельщики жаждут появления новых звёзд, аналитики обсуждают возможных кандидатов, а некоторые уже с нетерпением моделируют очередные гипотетические сделки. Однако Карри явно не из тех, кто станет бегать за новыми игроками: «Кто думает, что я готов довольствоваться ролью в средней команде, просто не в своём уме. Да, моделировать обмены — это весело, но что это значит на деле? Мы занимаемся своей работой, а менеджмент — своей. Посмотрим, куда нас это приведёт».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

И пусть разговоры об обменах и перестановках продолжают нагнетать обстановку, Карри сохраняет концентрацию на главном — на победах. До дедлайна в НБА остаётся 10 матчей, и это станет для команды настоящим испытанием. Либо «воины» докажут, что их рано списывать со счетов, либо критики получат новый повод позлорадствовать. Ясно одно: Стефен Карри не из тех, кто опускает руки. Он не боится шума вокруг команды, он сам — этот шум.

Подробнее о неудачах «Уорриорз»:
Молодёжь не вывозит, а старики не вечны. Будущее «Голден Стэйт» под угрозой
Молодёжь не вывозит, а старики не вечны. Будущее «Голден Стэйт» под угрозой
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