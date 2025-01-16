Стефен Карри ответил критикам так, как умеет только он

«Уорриорз», некогда бессменные короли Запада, теперь выглядят как тень самих себя. Начав сезон на ура, с результатом 12-3 и лидерством в конференции, команда неожиданно рухнула на 10-е место. Падение «воинов» стало лакомым кусочком для аналитиков, которые моментально принялись придумывать фантастические обмены. Но Стефен Карри явно не собирается терпеть такие разговоры.

Сегодняшняя победа над «Миннесотой» с минимальным счётом 116:115 стала для «Голден Стэйт» глотком свежего воздуха. Карри выдал 31 очко, восемь передач и семь точных дальних бросков с 12 попыток. Однако особенно привлекли его слова после игры.

Стефен Карри разыгрывающий «Голден Стэйт» «Все эти умники из соцсетей с их вариантами обменов могут немного угомониться. Мы сами разберёмся, что нам делать. Мы доказали, что у нас есть характер, и можем сражаться с кем угодно. Да, сезон получается непростым, но мы знаем, что способны побеждать».

Безусловно, разговоры о потенциальных обменах становятся всё громче. Болельщики жаждут появления новых звёзд, аналитики обсуждают возможных кандидатов, а некоторые уже с нетерпением моделируют очередные гипотетические сделки. Однако Карри явно не из тех, кто станет бегать за новыми игроками: «Кто думает, что я готов довольствоваться ролью в средней команде, просто не в своём уме. Да, моделировать обмены — это весело, но что это значит на деле? Мы занимаемся своей работой, а менеджмент — своей. Посмотрим, куда нас это приведёт».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

И пусть разговоры об обменах и перестановках продолжают нагнетать обстановку, Карри сохраняет концентрацию на главном — на победах. До дедлайна в НБА остаётся 10 матчей, и это станет для команды настоящим испытанием. Либо «воины» докажут, что их рано списывать со счетов, либо критики получат новый повод позлорадствовать. Ясно одно: Стефен Карри не из тех, кто опускает руки. Он не боится шума вокруг команды, он сам — этот шум.