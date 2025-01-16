Будущее сборной России — за молодыми игроками. Кто приедет к Лукичу в феврале?

С 14 по 27 февраля в Единой лиге ВТБ будет пауза, связанная с проведением Матча звёзд Единой лиги, а также с тренировочным сбором главной команды страны во главе с Зораном Лукичем. Российская федерация баскетбола объявила расширенный состав участников мероприятия. Кого вызвали и кто получил шанс проявить себя?
Мужская национальная команда России проведёт учебно-тренировочное мероприятие в период с 16 по 25 февраля. Как обычно, сборная соберётся на базе в Новогорске, куда приедут 25 баскетболистов из Единой лиги и Суперлиги.
Защитники
- Ян Додеус («Иркут»)
- Илья Ермаков (ЦСКА-2)
- Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»)
- Владимир Карпенко (ЦСКА)
- Антон Карданахишвили («Самара»)
- Иван Самойленко («Барнаул»)
- Вадим Ширинкин (ЦСКА-2).
Форварды
- Егор Амосов («Самара»)
- Артём Антипов («Пари Нижний Новгород»)
- Михаил Дулкай («Зенит-2»)
- Георгий Жбанов («Зенит»)
- Павел Земский («Зенит-2»)
- Паша Исмаилов (МБА-МАИ)
- Даниил Ключенков (ЦСКА-2)
- Илья Кривых («Зенит-2»)
- Захар Лавренов (ЦСКА-2)
- Матвей Падиус («МБА-МАИ-Юниор»)
- Даниил Певнев (МБА-МАИ)
- Лев Свинин («Парма»)
- Кирилл Темиров («Локомотив-Кубань»)
- Данил Шеянов (СШОР «Локомотив-Кубань»).
Центровые
- Даниил Абрамов (ЦСКА-2)
- Максим Огарков (МБА-МАИ)
- Глеб Фирсов («Парма-2»)
- Дмитрий Халдеев («Автодор»).
Хочется начать с того, что прежде всего это учебно-тренировочный сбор. Поэтому самых топовых российских игроков не стали выдёргивать из клубов. Возможно, дав им возможность немного перевести дух перед заключительным отрезком регулярного чемпионата Единой лиги. Самыми опытными баскетболистами в этом составе являются Жбанов (27 лет), Халдеев (25 лет) и Певнев с Карпенко (по 24 года). Основной массе игроков либо только исполнилось 20, либо ещё не стукнуло и столько. Например, Амосову — 16, Ермакову — 17, Падиусу — 18. В общем, вы поняли: Лукич продолжает стараться привлекать как можно больше молодых талантов, чтобы вбивать в их головы правильные ценности с самого начала карьеры.
После ноябрьского сбора Лукич говорил, что сборная России немного позабыла про опытных игроков, но всё равно необходимо приглашать несколько мастеров своего дела, чтобы они оставались в тонусе и чувствовали командную «химию». На этот раз Зоран решил вызывать Жбанова и Халдеева. Серб, по словам игрока «Зенита», проложил ему дорогу в профессиональный баскетбол. Теперь настало время отдать должок сборной, так скажем. Правда, до сих пор остаётся непонятным, будут ли у России соперники на этих сборах или же всё ограничится лишь тренировками.
Сергей Козин
Фото: Единая лига ВТБ
В любом случае нашим молодым талантам будет чему поучиться не только у Лукича, Жбанова и Халдеева, которые уже не один год выступают на высоком уровне, но ещё и у Сергея Козина. Тот, кто сменил Зорана в «Пари НН», до сих пор входит в тренерский штаб серба в сборной России и готов внести свой вклад. Хочется верить, что РФБ всё же организует матчи хотя бы с кем-то, чтобы посмотреть на уровень нашей молодёжи в составе главной команды страны вкупе с несколькими заматерелыми игроками.
На данном этапе остаётся сосредоточиться на развитии молодёжи. Все усилия направлены именно на это, поскольку международные соревнования, требующие результатов, отсутствуют и в ближайшем будущем не ожидаются. Поэтому Лукич в сборной работает на перспективу, стараясь приглашать по максимуму талантливых игроков. А вот будут ли хорошие новости от Андрея Кириленко и РФБ по поводу организации матчей — пока это вопрос без ответа.