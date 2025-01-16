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Сборная России по баскетболу в феврале проведёт сборы: РФБ опубликовала список игроков, которые примут участие в тренировках

Будущее сборной России — за молодыми игроками. Кто приедет к Лукичу в феврале?
Никита Бирюков
Будущее нашей сборной — за молодыми игроками
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Наша команда делает ставку на юных и талантливых.

С 14 по 27 февраля в Единой лиге ВТБ будет пауза, связанная с проведением Матча звёзд Единой лиги, а также с тренировочным сбором главной команды страны во главе с Зораном Лукичем. Российская федерация баскетбола объявила расширенный состав участников мероприятия. Кого вызвали и кто получил шанс проявить себя?

РФБ Подробнее

Мужская национальная команда России проведёт учебно-тренировочное мероприятие в период с 16 по 25 февраля. Как обычно, сборная соберётся на базе в Новогорске, куда приедут 25 баскетболистов из Единой лиги и Суперлиги.

Защитники

Форварды

  • Егор Амосов («Самара»)
  • Артём Антипов («Пари Нижний Новгород»)
  • Михаил Дулкай («Зенит-2»)
  • Георгий Жбанов («Зенит»)
  • Павел Земский («Зенит-2»)
  • Паша Исмаилов (МБА-МАИ)
  • Даниил Ключенков (ЦСКА-2)
  • Илья Кривых («Зенит-2»)
  • Захар Лавренов (ЦСКА-2)
  • Матвей Падиус («МБА-МАИ-Юниор»)
  • Даниил Певнев (МБА-МАИ)
  • Лев Свинин («Парма»)
  • Кирилл Темиров («Локомотив-Кубань»)
  • Данил Шеянов (СШОР «Локомотив-Кубань»).

Центровые

  • Даниил Абрамов (ЦСКА-2)
  • Максим Огарков (МБА-МАИ)
  • Глеб Фирсов («Парма-2»)
  • Дмитрий Халдеев («Автодор»).

Хочется начать с того, что прежде всего это учебно-тренировочный сбор. Поэтому самых топовых российских игроков не стали выдёргивать из клубов. Возможно, дав им возможность немного перевести дух перед заключительным отрезком регулярного чемпионата Единой лиги. Самыми опытными баскетболистами в этом составе являются Жбанов (27 лет), Халдеев (25 лет) и Певнев с Карпенко (по 24 года). Основной массе игроков либо только исполнилось 20, либо ещё не стукнуло и столько. Например, Амосову — 16, Ермакову — 17, Падиусу — 18. В общем, вы поняли: Лукич продолжает стараться привлекать как можно больше молодых талантов, чтобы вбивать в их головы правильные ценности с самого начала карьеры.

После ноябрьского сбора Лукич говорил, что сборная России немного позабыла про опытных игроков, но всё равно необходимо приглашать несколько мастеров своего дела, чтобы они оставались в тонусе и чувствовали командную «химию». На этот раз Зоран решил вызывать Жбанова и Халдеева. Серб, по словам игрока «Зенита», проложил ему дорогу в профессиональный баскетбол. Теперь настало время отдать должок сборной, так скажем. Правда, до сих пор остаётся непонятным, будут ли у России соперники на этих сборах или же всё ограничится лишь тренировками.

Сергей Козин

Сергей Козин

Фото: Единая лига ВТБ

В любом случае нашим молодым талантам будет чему поучиться не только у Лукича, Жбанова и Халдеева, которые уже не один год выступают на высоком уровне, но ещё и у Сергея Козина. Тот, кто сменил Зорана в «Пари НН», до сих пор входит в тренерский штаб серба в сборной России и готов внести свой вклад. Хочется верить, что РФБ всё же организует матчи хотя бы с кем-то, чтобы посмотреть на уровень нашей молодёжи в составе главной команды страны вкупе с несколькими заматерелыми игроками.

На данном этапе остаётся сосредоточиться на развитии молодёжи. Все усилия направлены именно на это, поскольку международные соревнования, требующие результатов, отсутствуют и в ближайшем будущем не ожидаются. Поэтому Лукич в сборной работает на перспективу, стараясь приглашать по максимуму талантливых игроков. А вот будут ли хорошие новости от Андрея Кириленко и РФБ по поводу организации матчей — пока это вопрос без ответа.

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