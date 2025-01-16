Будущее сборной России — за молодыми игроками. Кто приедет к Лукичу в феврале?

С 14 по 27 февраля в Единой лиге ВТБ будет пауза, связанная с проведением Матча звёзд Единой лиги, а также с тренировочным сбором главной команды страны во главе с Зораном Лукичем. Российская федерация баскетбола объявила расширенный состав участников мероприятия. Кого вызвали и кто получил шанс проявить себя?

Мужская национальная команда России проведёт учебно-тренировочное мероприятие в период с 16 по 25 февраля. Как обычно, сборная соберётся на базе в Новогорске, куда приедут 25 баскетболистов из Единой лиги и Суперлиги.

Защитники

Ян Додеус («Иркут»)

Илья Ермаков (ЦСКА-2)

Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»)

Владимир Карпенко (ЦСКА)

Антон Карданахишвили («Самара»)

Иван Самойленко («Барнаул»)

Вадим Ширинкин (ЦСКА-2).

Форварды

Центровые

Даниил Абрамов (ЦСКА-2)

Максим Огарков (МБА-МАИ)

Глеб Фирсов («Парма-2»)

Дмитрий Халдеев («Автодор»).

Хочется начать с того, что прежде всего это учебно-тренировочный сбор. Поэтому самых топовых российских игроков не стали выдёргивать из клубов. Возможно, дав им возможность немного перевести дух перед заключительным отрезком регулярного чемпионата Единой лиги. Самыми опытными баскетболистами в этом составе являются Жбанов (27 лет), Халдеев (25 лет) и Певнев с Карпенко (по 24 года). Основной массе игроков либо только исполнилось 20, либо ещё не стукнуло и столько. Например, Амосову — 16, Ермакову — 17, Падиусу — 18. В общем, вы поняли: Лукич продолжает стараться привлекать как можно больше молодых талантов, чтобы вбивать в их головы правильные ценности с самого начала карьеры.

После ноябрьского сбора Лукич говорил, что сборная России немного позабыла про опытных игроков, но всё равно необходимо приглашать несколько мастеров своего дела, чтобы они оставались в тонусе и чувствовали командную «химию». На этот раз Зоран решил вызывать Жбанова и Халдеева. Серб, по словам игрока «Зенита», проложил ему дорогу в профессиональный баскетбол. Теперь настало время отдать должок сборной, так скажем. Правда, до сих пор остаётся непонятным, будут ли у России соперники на этих сборах или же всё ограничится лишь тренировками.

Сергей Козин Фото: Единая лига ВТБ

В любом случае нашим молодым талантам будет чему поучиться не только у Лукича, Жбанова и Халдеева, которые уже не один год выступают на высоком уровне, но ещё и у Сергея Козина. Тот, кто сменил Зорана в «Пари НН», до сих пор входит в тренерский штаб серба в сборной России и готов внести свой вклад. Хочется верить, что РФБ всё же организует матчи хотя бы с кем-то, чтобы посмотреть на уровень нашей молодёжи в составе главной команды страны вкупе с несколькими заматерелыми игроками.

На данном этапе остаётся сосредоточиться на развитии молодёжи. Все усилия направлены именно на это, поскольку международные соревнования, требующие результатов, отсутствуют и в ближайшем будущем не ожидаются. Поэтому Лукич в сборной работает на перспективу, стараясь приглашать по максимуму талантливых игроков. А вот будут ли хорошие новости от Андрея Кириленко и РФБ по поводу организации матчей — пока это вопрос без ответа.