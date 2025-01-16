Сколько поражений до первой победы? Разбираем шансы «Астаны» на успех

Баскетбольный клуб «Астана» перед стартом сезона-2024/2025 оставил у себя главную звезду Маркелла Джонсона, который в прошлой регулярке показал, что является одним из лучших игроков Единой лиги ВТБ в нападении. Наверняка за разыгрывающим охотились чуть ли не все клубы нашего чемпионата, но он оставался верен своей команде вплоть до того самого момента, перечеркнувшего сезон для «Астаны».
В Казахстане приняли законопроект, запрещающий траты бюджетных средств на зарплату легионерам. Это не значит, что «Астана» не могла оставить у себя Джонсона и других иностранных баскетболистов. Это говорит о том, что если клуб хочет иметь в составе легионеров, то он должен найти дополнительные средства на них — то есть спонсоров. В итоге команда и так начала сезон неважно, но данная ситуация поставила команду в безвыходное положение — пришлось отзаявлять Джонсона и Джеймса Мюррэй-Бойлса.
Пока «Астана» идёт по стопам «Минска» образца прошлого сезона. Клуб из Казахстана проиграл 25 матчей кряду. Печальнее всего то, что в большинстве своём подопечные Глеба Плотникова уступают соперникам с огромной разницей в счёте. И такое случается не только во встречах с клубами «большой четвёрки». Например, «Астана» недавно проиграла «Автодору» — 64:106 и МБА-МАИ — 49:73. Про разгромы от УНИКСа (57:104), ЦСКА (55:99), «Зенита» (59:96) и «Локомотива-Кубань» (59:93) даже говорить не стоит. Главный тренер армейцев Андреас Пистиолис после последнего матча, так скажем, пожелал казахстанской команде удачи.
«Очевидно, что разница по уровню между командами огромна. Хочу добавить, что «Астана» — важная часть Единой лиги ВТБ, хотелось бы, чтобы она получила ту поддержку, которой ей не хватает в этом сезоне».
«Минск» не побеждал в Единой лиге на протяжении 367 дней, а если говорить о сезоне-2023/2024, то в него уместились 34 поражения кряду в регулярном чемпионате. Именно в матче с «Астаной» белорусская команда прервала свою серию, выиграв со счётом 60:58. На данный момент серия клуба из Казахстана насчитывает 25 встреч без побед. Были ли шансы одержать верх над кем-нибудь? Самый близкий матч «Астаны» произошёл 23 октября с «Енисеем» — 64:70. Впрочем, тогда за команду выступал Джонсон, набравший в той игре 31 очко, четыре подбора и пять передач. Теперь таких сильных легионеров в составе попросту нет.
Удастся ли «Астане» в будущем кого-то победить? Вероятно, да. Команда может рассчитывать на это лишь в матчах с «Енисеем», «Самарой» и МБА-МАИ — клубами, обитающими в нижней части турнирной таблицы. В играх с более сильными командами, к сожалению, шансов нет. Как ни крути, но это реальность, и с ней приходится мириться. «Астана», по словам генерального директора Самсона Аракеляна, взяла курс на развитие молодых игроков. Тем не менее думаем, каждый понимает, что это процесс не быстрый, а даже можно сказать, долгосрочный.
Данила Походяев
Фото: Единая лига ВТБ
С «Енисеем» «Астана» сыграет уже в следующем матче Единой лиги (21 января), а с «Самарой» (29 января) и МБА-МАИ (1 февраля) – встретится совсем скоро. Лишь в играх с этими командами клуб из Казахстана может добыть победу. Больше всего шансов победить «Самару», так как клуб выступает без легионеров, да к тому же потерял одного из лидеров Антона Карданахишвили.
Пока «Астане» не удаётся конкурировать на уровне Единой лиги, а некоторые и вовсе говорят, что команда отлетала бы от многих в Суперлиге с таким составом. Возможно, если ничего не изменится, то руководству нашего самого престижного чемпионата потребуется убрать клуб из соревнования до лучших времён. Как это было сделано в этом сезоне с «Минском». Сергей Кущенко и его партнёры пойдут на такой шаг? Если да, то в лиге станет на одну команду меньше и турнир потеряет статус международного, а если нет, то что… Кажется, если результаты или хотя бы перспектива не станет лучше, то выбор очевиден.