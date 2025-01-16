Сколько поражений до первой победы? Разбираем шансы «Астаны» на успех

Баскетбольный клуб «Астана» перед стартом сезона-2024/2025 оставил у себя главную звезду Маркелла Джонсона, который в прошлой регулярке показал, что является одним из лучших игроков Единой лиги ВТБ в нападении. Наверняка за разыгрывающим охотились чуть ли не все клубы нашего чемпионата, но он оставался верен своей команде вплоть до того самого момента, перечеркнувшего сезон для «Астаны».

В Казахстане приняли законопроект, запрещающий траты бюджетных средств на зарплату легионерам. Это не значит, что «Астана» не могла оставить у себя Джонсона и других иностранных баскетболистов. Это говорит о том, что если клуб хочет иметь в составе легионеров, то он должен найти дополнительные средства на них — то есть спонсоров. В итоге команда и так начала сезон неважно, но данная ситуация поставила команду в безвыходное положение — пришлось отзаявлять Джонсона и Джеймса Мюррэй-Бойлса.

Пока «Астана» идёт по стопам «Минска» образца прошлого сезона. Клуб из Казахстана проиграл 25 матчей кряду. Печальнее всего то, что в большинстве своём подопечные Глеба Плотникова уступают соперникам с огромной разницей в счёте. И такое случается не только во встречах с клубами «большой четвёрки». Например, «Астана» недавно проиграла «Автодору» — 64:106 и МБА-МАИ — 49:73. Про разгромы от УНИКСа (57:104), ЦСКА (55:99), «Зенита» (59:96) и «Локомотива-Кубань» (59:93) даже говорить не стоит. Главный тренер армейцев Андреас Пистиолис после последнего матча, так скажем, пожелал казахстанской команде удачи.

Андреас Пистиолис главный тренер ЦСКА «Очевидно, что разница по уровню между командами огромна. Хочу добавить, что «Астана» — важная часть Единой лиги ВТБ, хотелось бы, чтобы она получила ту поддержку, которой ей не хватает в этом сезоне».

«Минск» не побеждал в Единой лиге на протяжении 367 дней, а если говорить о сезоне-2023/2024, то в него уместились 34 поражения кряду в регулярном чемпионате. Именно в матче с «Астаной» белорусская команда прервала свою серию, выиграв со счётом 60:58. На данный момент серия клуба из Казахстана насчитывает 25 встреч без побед. Были ли шансы одержать верх над кем-нибудь? Самый близкий матч «Астаны» произошёл 23 октября с «Енисеем» — 64:70. Впрочем, тогда за команду выступал Джонсон, набравший в той игре 31 очко, четыре подбора и пять передач. Теперь таких сильных легионеров в составе попросту нет.

Удастся ли «Астане» в будущем кого-то победить? Вероятно, да. Команда может рассчитывать на это лишь в матчах с «Енисеем», «Самарой» и МБА-МАИ — клубами, обитающими в нижней части турнирной таблицы. В играх с более сильными командами, к сожалению, шансов нет. Как ни крути, но это реальность, и с ней приходится мириться. «Астана», по словам генерального директора Самсона Аракеляна, взяла курс на развитие молодых игроков. Тем не менее думаем, каждый понимает, что это процесс не быстрый, а даже можно сказать, долгосрочный.

Данила Походяев Фото: Единая лига ВТБ

С «Енисеем» «Астана» сыграет уже в следующем матче Единой лиги (21 января), а с «Самарой» (29 января) и МБА-МАИ (1 февраля) – встретится совсем скоро. Лишь в играх с этими командами клуб из Казахстана может добыть победу. Больше всего шансов победить «Самару», так как клуб выступает без легионеров, да к тому же потерял одного из лидеров Антона Карданахишвили.

Пока «Астане» не удаётся конкурировать на уровне Единой лиги, а некоторые и вовсе говорят, что команда отлетала бы от многих в Суперлиге с таким составом. Возможно, если ничего не изменится, то руководству нашего самого престижного чемпионата потребуется убрать клуб из соревнования до лучших времён. Как это было сделано в этом сезоне с «Минском». Сергей Кущенко и его партнёры пойдут на такой шаг? Если да, то в лиге станет на одну команду меньше и турнир потеряет статус международного, а если нет, то что… Кажется, если результаты или хотя бы перспектива не станет лучше, то выбор очевиден.