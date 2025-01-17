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НБА, Оклахома-Сити Тандер — Кливленд Кавальерс: Шей Гилджес-Александер набрал 40 очков, результат 17 января 2025 года

Над лучшей командой НБА надругались. Гилджес-Александер вновь доказал своё право на MVP
Артемий Берстенев
Лучшая команда НБА сломлена
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Что произошло с «Кливлендом» и почему «Оклахома» так поиздевалась над соперником?

«Оклахома-Сити» преподнесла неприятный сюрприз «Кливленду», лидеру чемпионата, одержав убедительную победу в матче-реванше. После напряжённой игры несколькими днями ранее «Кавальерс» были вынуждены столкнуться с совсем другой версией «Тандер» — эффективной, агрессивной и практически безупречной.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Уже с первых минут «Оклахома» задала высокий темп, превратив стартовую четверть в образец организованной игры. Защита сработала идеально, вынудив «Кливленд» совершать потери. Всего за первые 12 минут «Кавальерс» успели отдать мяч сопернику семь раз. «Тандер» воспользовались этим по максимуму, завершив первый отрезок с комфортным преимуществом — 32:14.

Особенно выделялся Шэй Гилджес-Александер, который задавал тон атаке. Его точные броски и хладнокровие в ключевых моментах позволили хозяевам сохранить контроль над игрой, несмотря на попытки гостей вернуться в матч. Но это было не только шоу одного игрока — «Оклахома» демонстрировала глубину состава.

Второй фактор успеха — трёхочковые. «Оклахома» атаковала из-за дуги с завидной регулярностью, реализовав 18 попыток. «Кавальерс», наоборот, не смогли найти свой ритм, допуская ошибки и пропуская рывки соперника. К середине встречи преимущество «Тандер» стало двузначным, а дальше ситуация для гостей становилась только хуже.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Но главной силой хозяев в этой игре была защита. Подопечные Марка Дэйгнолта не просто нейтрализовали угрозу со стороны «Кливленда», но и наказала их за каждую ошибку. В итоге «Кавз» потеряли мяч 21 раз, и «Оклахома» перевела эти ошибки в лёгкие очки — 30.

Ключевой момент наступил в третьей четверти, когда «Тадер» окончательно сняли все вопросы о победителе. Защита «Оклахомы» закрыла Донована Митчелла, не позволив ему войти в игру. Счёт к концу третьей четверти стал настолько неприличным, что последние 12 минут превратились в тренировку для молодёжи хозяев.

Финальный счёт — 134:114 в пользу «Оклахомы». Шей Гилджес-Александер блеснул, набрав 40 очков, подтверждая статус претендента на MVP. Лу Дорт добавил 22, а Джейлен Уильямс внёс свой вклад с 19 очками. После такого выступления «Тандер» выглядят как команда, готовая к серьёзным испытаниям. Впереди их ждёт встреча с «Далласом», которая станет отличной проверкой на стабильность.

НБА — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
134 : 114
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Дорт - 22, Уильямс - 19, Джо - 12, Карлсон - 11, Карузо - 10, Уоллес - 6, Уильямс - 5, Уиггинс - 4, Дженг - 3, Уильямс - 2, Флаглер, Дука
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 20, Аллен - 13, Джером - 12, Леверт - 9, Меррилл - 9, Портер - 8, Митчелл - 8, Окоро - 7, Уэйд - 6, Мобли - 5, Ньянг - 5, Тайсон - 5, Томпсон - 4, Страс - 3, Тор
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Новости. Баскетбол
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