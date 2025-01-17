Геройский бросок с 12 метров! Команда россиянина серьёзно пострадала в США

Тот случай, когда правда не повезло. Или просто недооценили соперника в NCAA?

Матч между Миннесотой и Мичиганом в NCAA обещал быть рутинным делом для гостей, но на практике обернулся драмой, которая заставила говорить о себе. В напряжённой борьбе в овертайме победу вырвали соперники российского баскетболиста Владислава Голдина.

Мичиган приехал в Миннеаполис с очевидным статусом фаворита. У команды стабильный сезон, 19-е место в рейтинге плюс яркий центровой Голдин, который постепенно становится ключевой фигурой. Но даже с такими вводными гости не смогли нащупать свою игру.

С первых минут у «Вулверинз» начались проблемы с реализацией под кольцом. В первой половине они попали лишь треть бросков из «краски» — показатель, больше подходящий команде с конца турнирной таблицы. Миннесота этим воспользовалась, заполучив небольшое преимущество, хотя обе команды действовали нервно.

Голдин, как и ожидалось, был одним из немногих стабильных игроков у Мичигана. Россиянин набрал 18 очков, сделал восемь подборов и дважды ассистировал.

Владислав Голдин (с мячом) Фото: David Berding/Getty Images

Во второй половине казалось, что «Вулверинз» полностью забрали инициативу. Они вели 10 очков за 12,5 минуты до конца, однако тренерский штаб Миннесоты вовремя нашёл слабые места соперника. Команда включилась в защите, а Доусон Гарсия и его партнёры сумели сократить разрыв, воспользовавшись потерями Мичигана. Несколько неудачных решений гостей привели к тому, что преимущество растворилось.

Овертайм превратился в игру нервов, где шансы были равны. Решающий момент наступил за несколько секунд до конца, когда Гарсия исполнил бросок с 12 метров, который сложно назвать рациональным, но он оказался точным. Этот эпизод стал кульминацией матча.

Видео можно посмотреть на канале Big Ten Network в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Итоговый счёт — 84:81 в пользу Миннесоты. Для Мичигана это болезненное поражение, которое должно стать уроком: даже статус фаворита не спасает, если команда недооценивает соперника. Голдин, несмотря на общий результат, показал, что способен держать уровень в сложных играх. А вот «Вулверинз» предстоит многое пересмотреть, если они планируют бороться за высокие места в турнире.